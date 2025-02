Conoce todo lo referente a la Nuda Propiedad, la solución inmobiliaria que gana más adeptos en Málaga

¿Háblenos de su carrera profesional y por qué ha aceptado la propuesta que le ha ofrecido Más Vida?

Los últimos 21 años he sido el delegado general de Andalucía Oriental en Sociedad de Tasación, empresa que se dedica a la valoración de inmuebles, principalmente para el mercado hipotecario. En la primavera del año pasado, la Dirección Territorial en Andalucía junto a los propietarios de Más Vida me propusieron llevar la expansión de la empresa y la divulgación de la nuda propiedad para toda la región, no lo dudé ni un momento, me enamoré del proyecto y acepté el reto. A una determinada edad uno ya elige qué quiere hacer, por qué y con quién. Me quedé con la labor social tan importante que llevan a cabo, la de ayudar a nuestros mayores a que vivan mejor. Han trabajado toda la vida y lo merecen.

Cuántos de nuestros mayores lo están pasando mal económicamente o les gustaría estar más holgados o tener la posibilidad de gestionar su patrimonio en vida. Vivimos tan rápido que se nos ha olvidado que debemos vivir con dignidad y en paz siempre y en la tercera edad con más razón, se lo han ganado con creces. Por todo esto, con la venta de la nuda propiedad de su vivienda les das una infinidad de soluciones a las distintas circunstancias que tienen cada uno de ellos.

Quiero ayudarles a que les den vida a los años y no años a la vida”

¿Qué es exactamente la Venta de Nuda Propiedad?

La venta de la Nuda Propiedad consiste en que el propietario de una vivienda, mejor si tiene 65 años o más, transfiere la titularidad de la casa a cambio de un pago único manteniendo el usufructo vitalicio, por lo que mantiene el derecho a seguir usando y disfrutando de su hogar de por vida.

Si el vendedor tiene más de 65 años y se trata de su vivienda habitual está exento de pagar impuestos por el incremento de patrimonio en la declaración de la renta / La Opinión

¿En qué casos se dirigen a Más Vida para vender la Nuda Propiedad?

Los motivos y las circunstancias por los que confían en nosotros para vender la nuda propiedad son muy diversos: por ejemplo, que el vendedor no tenga herederos, o en el caso de tenerlos, que quiera gestionar la herencia en vida, porque, por ejemplo, pueda necesitar liquidez para pagar una atención a domicilio por alguna enfermedad grave o simplemente por tener limitaciones físicas; que tenga deudas como puede ser una hipoteca o préstamos personales que quiera cancelar; ayudar a sus hijos en la compra de su primera vivienda o simplemente porque quiera disfrutar la vida. Además, otro aspecto muy importante y que no quiero dejar pasar es que la nuda propiedad tiene un excelente trato fiscal.

Coménteme esto último de la fiscalidad

Si el vendedor tiene más de 65 años y se trata de su vivienda habitual está exento de pagar impuestos por el incremento de patrimonio en la declaración de la renta. Además, el importe recibido por la venta se puede donar en vida, en el caso de Andalucía, con una bonificación de un 99% sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos como son descendientes, cónyuges o ascendientes.

De un hogar pueden nacer otros con la nuda propiedad"

¿Se puede entonces donar una cantidad a un hijo?

Por supuesto. Esto puede ser una gran solución para muchos jóvenes que se quieren emancipar y no pueden porque nunca llegan a ahorrar ese 25% del importe total de la vivienda necesario para poder comprarla. Nuestros jóvenes tienen, muchos de ellos, capacidad de pago, pero no capacidad de ahorro tal y como se ha puesto el precio del alquiler. Imagínese la satisfacción para unos padres o abuelos que hayan conseguido gestionar su herencia en vida en un momento en el que sus hijos o nietos lo necesitan, manteniendo ellos el usufructo vitalicio de su vivienda, por lo que de un hogar pueden nacer otros con la nuda propiedad.

¿Cómo y quién decide cuál es el precio de venta de la nuda propiedad?

Aquí entramos nosotros, nos reunimos con cada propietario para ver el motivo por el que quieren vender la nuda propiedad, esto es fundamental para poder orientarles y asesorarles sobre la mejor opción de venta, además de ofrecerle distintas formas de pago, decidiendo ellos cuál se ajusta mejor a sus prioridades. El precio de venta está marcado por dos variables: el valor que puede tener el inmueble en el mercado actual y la edad de los propietarios que acabarán siendo usufructuarios. Por lo que, cuanto mayor sean los propietarios, mayor será el importe a recibir por la venta de la nuda propiedad.

El derecho principal de la nuda propiedad es el usufructo vitalicio / La Opinión

¿Qué derechos o ventajas tienen los propietarios cuando venden la nuda propiedad?

El derecho principal es el usufructo vitalicio, sin duda, pero también tienen un derecho muy importante y es que pueden alquilar la vivienda en cualquier momento recibiendo el pago de esa renta, alquiler que se extinguiría automáticamente al fallecimiento de los usufructuarios, pasando a tener el pleno dominio de la vivienda el nudo propietario.También tienen ventajas como el ahorro, pues una vez vendes la nuda propiedad dejas de pagar el IBI, derramas extraordinarias de la comunidad si las hubiere y la parte del seguro del hogar correspondiente al continente ya que estos pagos recaen en el nuevo nudo propietario.

¿Cómo están respondiendo vuestros clientes?

La respuesta está siendo muy buena, al principio los clientes se muestran reacios y desconfían, cosa hasta cierto punto lógica pues no se creen que alguien venga a ayudarles, pero una vez les explicas el procedimiento y objeto, lo entienden y comprueban que es real .La venta de la nuda propiedad es una solución maravillosa en la gran mayoría de las situaciones que nos plantean.

Más Vida ayuda a nuestros mayores a que vivan mejor / La Opinión

¿Y dónde finaliza la venta de la nuda propiedad?

Finaliza cuando encontramos al inversor, que puede ser cualquier particular, y quedamos en notaría para que los propietarios firmen la venta de la nuda propiedad al nuevo nudo propietario a cambio de la cantidad que acordamos en la propuesta de venta. Ese es nuestro objetivo, alcanzar cada una de las ventas para darles una solución a cada situación planteada. La gran dificultad está, de ahí que me haya decidido por Más Vida cuando vi su trayectoria y experiencia en este servicio, en encontrar el equilibrio entre el precio que los propietarios les gustaría recibir por la nuda propiedad de su casa y el precio que está dispuesto a pagar un inversor para ver la operación rentable. Esta es la clave, que todas las partes se queden con la sensación de que es una buena operación desde su perspectiva. Para el comprador no deja de ser una inversión inmobiliaria con un retorno a corto, medio o largo plazo. Una cosa que me gustaría señalar es que la nuda propiedad puede venderse en cualquier momento, evidentemente manteniendo los usufructuarios todos sus derechos ya comentados.

Para más información

Teléfono: 697 31 77 90

Mail:jsanchez@aunmasvida.es

Dirección: Calle Moscatel, 35 , 1ª planta 29630 Benalmádena

Teléfono: (+34) 952 851 613

RRSS: Facebook Instagram LinkedIn

Ubicación: