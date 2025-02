El intrusismo en la medicina estética duplica a sus 7.000 médicos profesionales

El intrusismo laboral en el ámbito de la medicina estética duplica a los más de 7.000 médicos que ejercen de manera oficial y regulada esta profesión en España, algo que pone en riesgo la salud de los pacientes y puede llegar a causarles el fallecimiento.

Según ha manifestado a EFE el presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), Juan Antonio López, con motivo del 40 Congreso Nacional y el 24 Congreso Mundial de Medicina Estética que se celebran desde este jueves en Málaga, un 65% de los procedimientos estéticos los realizan profesionales no cualificados.

'Fiestas de bótox'

Además, el 20 por ciento de estas operaciones se realizan en lugares no regulados, como centros sin acreditación, peluquerías, domicilios o durante las ‘fiestas del bótox’, lo que puede tener consecuencias como quemaduras severas, necrosis, asimetrías faciales, infecciones y reacciones alérgicas que pueden desencadenar un shock anafiláctico.

De hecho, López subrayó que el 15% de los pacientes que acuden por primera vez a un centro de medicina estética lo hacen por un efecto adverso de un procedimiento realizado, en general, por profesionales no médicos.

El intrusismo laboral duplica a los más de 7.000 médicos que ejercen de manera oficial y regulada esta profesión en España / ARCINIEGA

Por otro lado, el presidente de la SEME alertó de que existen redes que están utilizando las mismas vías de distribución que la droga para introducir en el mercado productos de medicina estética. «Es absolutamente alarmante. Además, existe una mafia específica, que yo pienso personalmente que incluso actúa por encargo, y se está produciendo que entran en una clínica y se llevan solo los consumibles. No se llevan ni láseres, que son carísimos, ni aparatos ni ordenadores, sino que se llevan productos consumibles porque tienen mucho mercado», señaló López. Como indicó a los medios de comunicación Petra Vega, tesorera de la SEME, estas redes de distribución no solo se limitan a la medicina estética, sino que afecta a otras ramas de la medicina y trafican con hormonas o con productos relacionados con el dopaje.

Mercado negro

«O sea, la medicina estética no es la única afectada, sino que muchas otras especialidades médicas están siendo afectadas por productos ilegales en el mercado. Y, aparte de la seguridad del paciente, creo que el Estado como tal se está empezando a preocupar porque es un mercado negro, negro, negro», dijo Vega.

Por su parte, Sergio Fernández, vicepresidente segundo de la SEME, detalló que para ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas y no poner en riesgo su salud, la sociedad médica ha lanzado la campaña divulgativa ‘Tu cara ya no me suena’. «Los ciudadanos podrán entrar en este sitio web y descubrir toda la información que deben tener en cuenta antes de someterse a un tratamiento», explicó.

Antes de someterse a un tratamiento estético, añadió, los pacientes deberían verificar la autorización del centro y comprobar que tengan la autorización U.48, otorgada por la Consejería de Sanidad, pedir la identificación del médico, exigir el sello con los productos empleados y solicitar que peguen en el informe médico la pegatina con el número de registro del material.

