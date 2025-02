Los Valle: la histórica y tradicional churrería que cuenta con 80 años a su espalda

Azulejos típicos de patio andaluz. Una barra de acero maltratada por los años, pizarras y cuadros repletos de mensajes irónicos. Esta es la acogedora decoración que presenta el bar Los Valle, una tradicional churrería de Málaga que cumple ahora 80 años.

El local, ubicado en la calle Cuarteles, colinda con un Tejeringos, aunque no lo observan como competencia, porque el histórico negocio ofrece un servicio cercano y único, y quizás sea eso lo que lo mantiene con vida.

Historia del bar

Los Valle, cuyo nobre rinde homenaje a la familia fundadora, nació en 1945 de la mano de Pedro Montero Polo, un "casi familiar" de David López, actual dueño. El propietario ha mamado la hostelería "mi padre entró en la empresa hace 55 años, estuvo trabajando con ellos y ya nos lo quedamos nosotros", ha explicado. Aunque es un mundo complicado y sacrificado David sigue al pie del cañón casi 30 años después, "vine un día para cubrir una baja y al final llevo media vida". Además es este un negocio transgeneracional, el hijo de David López también trabaja en el bar. No piensan en crecer pero sí en mantener lo que un día Pedro Montero creó.

La trayectoria no siempre ha sido lineal, y su ubicación no siempre ha sido la misma. Antes, la sede del chocolate con churros se ubicaba junto a la Iglesia del Carmen, pero un incendio lo cambió todo y trasladó el bar a Calle Cuarteles. Aunque desde su creación la churrería se ha enfrentado a múltiples episodios, hoy David asegura que se encuentran en su mejor momento.

MLG 13-02-2025.-David López, propietario del Café Bar Los Valle ubicado en calle Cuarteles, donde han cumplido 80 años abiertos al público vendiendo churros / ALEXZEA

Un servicio y producto de singular calidad

Churros, pitufos, café y chocolate puede haber en muchos bares, pero un servicio de familiaridad hoy es difícil de encontrar. Y es que no es sólo el producto lo que caracteriza a Los Valle. Cada cliente es especial para David, quien asegura que los trata como si fueran familia "este bar no es algo de paso, es decir, alguien que te pueda vender algo y punto" ha asegurado el propietario.

En esta churrería se comprometen para romper con la actual sociedad individualista "esto no es un Burguer King donde cada uno va a lo suyo, yo trato a la gente como a mí me gustaría que me tratasen", ha recalcado el dueño.

También sus productos son de una calidad singular. Nada más entrar al local puede verse una máquina de churros desbordada de masa y aceite. El local desprende un aroma achocolatado que aporta más dulzura aun si cabe. Los Valle solo sirve desayunos y meriendas, y es que su especialidad son los churros o tejeringos, como se hacen llamar en la provincia malagueña.

También el jamón de pata "se está haciendo muy famoso ahora", ha expresado David López, aun así los churros siempre son protagonistas. Numerosas bandejas viajan por el local cargadas de churros y chocolates, sirviendo a una clientela que sigue aumentando con el paso del tiempo.

MLG 13-02-2025.- Una trabajadora del bar Los Valle haciendo churros / ALEXZEA

Un futuro estable y tranquilo para Los Valle

Y aunque su objetivo no es expandirse demasiado, ni mucho menos modernizarse, el bar Los Valle ha recibido ya las consecuencias de una Málaga turista que no para de crecer. "Yo tengo aquí a muchos ingleses", ha confesado el dueño del local. La churrería ha llegado hasta el paladar de los extranjeros y se ha ganado el cariño de todos, "hay una familia de franceses que viene mínimo una vez al año", ha dicho David. La tradición y el buen servicio convierten al negocio en algo único e inigualable.

A pesar de los tiempos que corren, David intenta huir de una cocina moderna e innovadora y lucha por mantener la esencia de lo que siempre fueron "no hay que volverse locos, ni hacer una cocina creativa, basta con un buen producto, buena cantidad y precios razonables", ha asegurado. Los Valle siguen y seguirán siendo tradición andaluza.

Personajes que han pasado por la churrería

A lo largo de sus 80 años, la churrería Los Valle ha abierto sus puertas a ilustres personajes malagueños como Chiquito de la Calzada y el reciente ganador del Goya, Salva Reina. Nombres muy sonados en Málaga que han aportado mayor popularidad al negocio.

MLG 13-02-2025.- Imágenes antiguas colocadas en la pared de la churrería / ALEXZEA

También han pisado el suelo de Los Valle nombres como Canco Rodríguez, José Manuel Parada y muchos más. Y además queda constancia de tales citas, porque el bar muestra una pared repleta de imágenes en blanco y negro que evidencian las visitas.