“Intentamos elegir obras de arte que representan problemas habituales de salud mental”

Madrileña de nacimiento, pero ‘boquerona’ de corazón. Así se define la enfermera Jessica Marian Goodman Casanova (31 años), una de los dos profesionales de Málaga premiados en la cuarta edición de los Premios de Investigación del Consejo General de Enfermería (CGE), a la que se presentaron más de 150 candidaturas. Gracias a su tesis doctoral, ‘Evaluación del impacto de las artes participativas en museos sobre el proceso de recuperación en la salud mental’, Marian se ha alzado con el primer premio en esta categoría, dotado con 5.000 euros.

“Para mí lo fundamental de este premio es el agradecimiento hacia todas las personas que lo han hecho posible y, sobre todo, la ilusión y la esperanza de que inspire a otras mujeres investigadoras, enfermeras o arteterapeutas para poder iniciar su camino”, sostiene la ganadora de esta IV edición, que destaca que su estancia internacional fue clave para su investigación en la que analiza los resultados del programa ‘RecuperArte’. Por ello, anima a las futuras enfermeras a salir fuera y “nutrirse de las personas que saben más”, pues asegura que es la mejor manera de seguir creciendo.

¿Cómo se sintió cuando supo que era la ganadora?

La verdad es que me dio muchísima alegría porque, además, hasta que pronunciaron mi nombre no sabía que había sido ganadora y, además, como Málaga ya se había llevado un premio, tenía bastante incertidumbre respecto a si sería premiada. Pero la verdad es que me hizo mucha ilusión porque es un reconocimiento nacional y conlleva bastante ilusión de todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás y, sobre todo, representando a todo un equipo de profesionales y a muchísimas personas que han participado en muchos años.

De manera resumida, ¿en qué consiste su tesis doctoral?

Es evaluar un programa que tiene tres meses de duración y que se llevó a cabo en cuatro museos de Málaga durante tres años. Los programas en cada museo iban paralelos y era para población con trastorno mental grave, es decir, personas que, a lo mejor, tienen un trastorno de esquizofrenia o trastorno bipolar. Y el objetivo era que una vez por semana fuesen a esa actividad grupal en el museo para poder explorar a través de las obras, a través de mediación museística, temas de salud mental, ya sea la identidad, la autoestima... Y, entonces, a través de este trabajo, que era semanal durante los tres meses, podían ir trabajando sobre su propio proceso de recuperación y, además, en el taller también había una parte de creación artística, en la cual, en respuesta a lo que habían visto en la sala del museo, creaban su propia obra para poder trabajar su proceso.

¿Es lo que se conoce comúnmente como arteterapia?

Sí, es más, durante la tesis doctoral hice mi formación del máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social en la Universidad Autónoma de Madrid, entonces ahora también soy arteterapeuta. Pude hacerlo paralelamente para que, realmente, el programa estuviese basado en evidencia científica.

¿Y qué es exactamente la arteterapia?

Es el uso del arte como herramienta terapéutica para poder explorar el proceso que cada persona está afrontando. Y las artes pueden ser diferentes. La Organización Mundial de la Salud las clasifica en plásticas, en escénicas, en literarias y pueden ser tanto contemplación como creación. Uno puede escuchar música o ver una obra de arte, pero también puede pintar un cuadro o escribir un relato sobre su historia, y es esta conexión entre el arte y la salud mental la que hace que podamos trabajar cosas que, muchas veces, desde la comunicación verbal, desde la palabra, no es posible. El arte es lo que facilita eso que es incomunicable.

¿Cómo puede ayudar a la salud mental de las personas pintar u observar una obra de arte?

Pues porque intentamos elegir obras de arte que representan problemas habituales de salud mental. Ya sea, como he dicho, de identidad o de las emociones o de las relaciones sociales. Entonces, explorando esa obra en común y dialogando sobre ella vamos interpretando qué cosas resuenan con nosotras o nosotros, qué cosas vemos de la obra que están en común con nuestra propia historia. Y es en ese diálogo en el que luego pues podemos crear algo en respuesta a ello para poder mejorar nuestra salud mental

¿A qué pacientes está dirigido la arteterapia en general?

La que nosotros iniciamos en este proyecto era trastorno mental grave, como, por ejemplo, trastorno bipolar o esquizofrenia, pero después del proyecto hemos continuado y, actualmente, estamos con trastornos de conducta alimentaria (TCA) y con trastorno de espectro autista Entonces, lo bonito es que este premio trasciende mucho más de esa tesis doctoral, es un proyecto que sigue vigente y que está dando a otras poblaciones de Málaga un apoyo.

¿Y el objetivo de su tesis era analizar si el proyecto que se está realizando en Málaga proporcionaba esos beneficios?

Claro, hacíamos entrevistas antes y a los tres meses después del grupo para, con diferentes cuestionarios, cuantitativos y con preguntas abiertas, explorar diferentes aspectos de la recuperación de salud mental.

¿Y cuáles han sido las principales conclusiones que ha obtenido de su tesis?

A nivel cuantitativo, de los cuestionarios que eran cerrados, mejoró significativamente sobre la recuperación en salud mental y sobre el apoyo social. Y, a nivel cualitativo, las personas identificaron que pudieron mejorar aspectos como sentirse más conectados a otras personas, trabajar sobre su identidad, tener esperanza hacia el futuro, sentirse más empoderada y encontrarle significado a su vida.

¿Cuántas personas se han beneficiado de este programa?

Durante mi tesis, al menos más de 100 personas y, desde el año 2015 que fue cuando empezó, pues, seguramente, ya iremos por el doble.

Ahora que ya ha terminado su tesis, ¿continúa estudiando este programa?

Sí, yo ahora tengo un contrato postdoctoral y una de mis líneas de investigación es, precisamente, evaluar estos nuevos grupos en población de trastorno espectro autista y de trastorno de la conducta alimentaria. Además de seguir con otra línea paralela que llevo de prevención de suicidio.

Para entender mejor en qué consiste la arteterapia, ¿cómo se desarrollan esas sesiones y cuántos profesionales participan?

De profesionales, el museo siempre aporta un educador o educadora del museo, mínimo. Y, luego, de la parte de salud mental, pues o enfermeras especialistas en salud mental, psiquiatras o psicólogos clínicos y también terapeutas ocupacionales. Y luego, a veces, del ámbito social, porque colaboramos con fundaciones y asociaciones, monitores. Y en la primera parte de la sesión vamos a las salas a ver las obras del museo y poder tener este diálogo en el cual hablamos del tema de salud mental, para luego ir al aula educativa del museo, en la cual el museo también facilita los materiales, y trabajamos de manera creativa con diferentes dinámicas y propuestas, ya sea a través del collage, la fotografía, el texto, las artes plásticas. Combinamos diferentes formas de arte para trabajar individualmente. Y, en la última parte del grupo, es la puesta en común. Cada uno habla de la obra y de cómo se conecta a sí misma y, seguramente, es una de las partes más poderosas de la actividad, en la cual el grupo se ve reflejado en los demás y nos damos cuenta de que todos estamos viviendo experiencias similares y que nos podamos apoyar las unas en los otros.

¿Qué fue lo que le llevó a elegir este tema para su tesis?

Pues la verdad es que fui a un congreso de la Asociación Española de Enfermería y Salud Mental y conocí a este enfermero, Francisco Duran, que estaba haciendo el proyecto en los museos y a mí me fascinó. Yo no estaba haciendo la especialidad en ese hospital, pero me inspiró y me gustó tanto que cuando luego acabé casualmente en ese hospital y tuve el placer de conocerle, conocer el proyecto y que me invitasen a hacer la tesis doctoral ellos, vamos... A mí el arte me encantaba desde pequeña. Me encanta dibujar, me encanta escribir. Soy una apasionada del arte y haberme metido en el ámbito de la salud me parecía excluyente del ámbito del arte, pero, precisamente, lo bonito es descubrir que tienen una confluencia perfecta para poder trabajarse conjuntamente.

Además de enfermera especialista en salud mental, investigadora y arteterapeuta, también se dedica a divulgar en redes sociales como Instagram o TikTok.

Sí, bueno, la verdad es que llevo unos años intentando ampliar el contenido que genero porque, sobre todo, quiero hablar de estos temas principalmente: de salud, mental, arte e investigación. Y sí, intento difundir tanto el día a día de las actividades que hacemos como luego creando contenido específico para que, tanto profesionales como público general, pueda acercarse un poquito más a este mundo de arte, salud mental y ciencia.

¿Y por qué eligió las redes sociales para llevar a cabo esa divulgación?

Porque las personas es donde están, entonces, tenemos que estar ahí. No vale que estemos en nuestros pequeños lugares, en los hospitales, tenemos que estar donde están las personas y comunicarnos como ellas se comunican e intentar conectar con ellas lo máximo posible, porque, al final, de nada sirve que estos proyectos sean muy interesantes y que les ayuden a las personas que participan, si, a lo mejor, el resto de la comunidad no tiene conocimiento de ello y entonces no pueden tener interés por participar y pedir a sus profesionales que les deriven, o, incluso, para en tu propio día a día incorporar actividades artísticas y culturales y darte cuenta de que pueden ser pues un gran apoyo en tu salud mental.

