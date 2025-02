Málaga da el sí definitivo a la zona ZAS de Huelin

El Ayuntamiento de Málaga ha dado hoy el sí defintivo a la declaración de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del barrio de Huelin, la tercera que se desplegará en la ciudad junto con las del Centro y El Romeral.

En este caso concreto, las restricciones para velar por la calidad acústica de este barrio de la Carretera de Cádiz afectarán solo a un tramo de la calle Tomás Echeverría, en su extremo más cercano al paseo marítimo, donde se da una mayor concentración de negocios de hostelería.

Eso sí, queda fuera de la ZAS la calle Río Rocío, como reclamaban los vecinos, que denunciaron en varias ocasiones que cuando se realizaron las mediciones acústicas apenas había actividad y que, con posterioridad, han abierto nuevos negocios que han elevado los niveles de ruido.

De estas quejas se han hecho eco durante la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental los grupos municipales de PSOE y de Con Málaga, que han pedido al equipo de Gobierno "ir más allá" y realizar nuevos estudios en esta calle de Huelin.

Se revisará en cinco años

Al respecto, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha recordado que las zonas ZAS se revisan cada cinco años y que las mediciones se repetirán una vez haya pasado este período, como se va a hacer ahora con las del Centro y El Romeral, que entraron en vigor en 2020.

"Tomarán nuevas mediciones y si nuevos número de la calle Río Rocío resulta que superan los objetivos de calidad acústica se revisarán y se ampliará esa zona", ha recalcado Gómez.

"Las mediciones que se hicieron en su momento los niveles no daban para la declaración ZAS pero durante estos años se han producido cambios en esa calle y ha habido más restaurantes que han abierto", le ha reclamado la edil socialista Begoña Medina, que ha afeado a los populares que hayan tardado cinco años en tramitar la ZAS.

"Hay que regular más, hay que ir más lejos de lo que se está planteando por el equipo de Gobierno. Entendemos que el sector de la hostelería genera riqueza pero desde la Administración tiene que contribuir a un desarrollo ordenado", ha apuntado el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular, el PSOE, la abstención de Con Málaga y el voto en contra de Vox, que no ha apoyado la medida, según la concejala Yolanda Gómez, porque se ha demostrado que es "ineficiente" y "demoniza" al sector hostelero.

"No se está considerando la labor que realizan y el empleo que generan los establecimientos en Málaga", ha reiterado la edil de Vox. "La actual llega ya nueve años, los problemas siguen igual, no han sabido gestionarlo".

Medidor de ruido en calle Tomás de Echeverría, Huelin. / ÁLEX ZEA.

Restricciones

Tras este sí definitivo, la propuesta deberá aprobarse en el Pleno de este mes, que se celebrará el 27 de febrero. A partir de ahí, se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP), de manera que la ZAS de Huelin entrará en vigor al día siguiente, lo que se producirá previsiblemente a principios de marzo.

La entrada en vigor pondrá en marcha las restricciones previstas en el Plan Zonal Específico para el barrio, que abarca el tramo de la calle Tomás Echeverría comprendido entre el paseo marítimo Antonio Machado y la calle Antonio Soler (incluye los números 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21 y 23).

Una vez que el Plan Zonal Específico adquiera vigencia no se podrán tramitar nuevos expedientes para la apertura de nuevos establecimientos de primera instalación de hostelería, ocio y esparcimiento, excepto aquellos cuya tramitación se iniciara antes de la entrada en vigor del citado plan, a las que se les aplicaría un régimen transitorio.

La calle Río Rocío de Málaga. / Google Maps

Esta restricción se extiende a la ampliación o instalación de nuevos establecimientos públicos fijos en los que se celebren y desarrollen espectáculos públicos o actividades recreativas de cualquier tipo, que no sean ocasionales y extraordinarias. En este sentido, no se aplicará a los cambios ‘inter partes’ que se produzcan en la titularidad del título habilitante para el ejercicio de la actividad siempre que exista acuerdo escrito entre el cedente y cesionario y permanezcan inalterables las características y condiciones del establecimiento según el proyecto que sirvió de base a la resolución de la calificación ambiental.

Limitaciones horarias

En cuanto a las limitaciones horarias, a partir de las 23.00 horas, los establecimientos de hostelería con y sin música y los establecimientos de ocio y esparcimiento ubicados en la zona objeto de la declaración deberán funcionar con puertas y ventanas cerradas, con el fin de evitar la emisión de ruidos del propio local al exterior.

Los titulares de los establecimientos deberán velar, disponiendo de los medios necesarios, para que los usuarios al entrar y salir no produzcan molestias al vecindario. Así, desde las 23.00 hasta la hora de cierre deberán designar a una persona responsable de garantizar, de manera proactiva, este aspecto. Además, a partir de las 2.00 horas, los establecimientos deberán cesar toda la música, no podrán servir más consumiciones, no permitirán la entrada de más personas al interior y encenderán todas las luces para facilitar el desalojo en un plazo máximo de 20 minutos.

La calle Tomás Echeverría, en el barrio de Huelin. / Google Maps

Sobre las terrazas, la declaración obligará a adelantar el horario de cierre respecto al actual (2.00 horas), tal y como se viene aplicando en el resto de ámbitos declarados ZAS. Así, en otoño e invierno deberán ser retiradas a las 00.30 horas de lunes a viernes y a la 1.00 horas los sábados y domingos, mientras en primavera y verano podrán permanecer instaladas hasta la 1.00 horas de lunes a viernes y hasta las 1.30 horas los fines de semana. En este sentido, se contemplarán excepciones en periodos festivos como Semana Santa, NavidadCarnaval o Feria, así como aquellas fechas que, con carácter excepcional, acuerde motivadamente al inicio de cada año la Junta de Gobierno Local.

En paralelo, también conllevará otras acciones, como la creación de una mesa de trabajo integrada por representantes del sector hostelero, vecinos y el Ayuntamiento para el seguimiento, valoración y eficacia de las medidas adoptadas; la implantación de un sistema continuo de monitorización y gestión de la contaminación acústica en el ámbito territorial; o el desarrollo de campañas de concienciación y sensibilización social.