Fracaso del Festival de las Linternas en Málaga: no volverá al Parque del Oeste

El polémico Festival de las Linternas firma su fracaso en Málaga después de meses consecutivos de protestas vecinales y confrontación política en torno al espectáculo de luces que obligó al cierre del 45% de la superficie del Parque del Oeste.

Es ya un hecho objetivo que este montaje no volverá a este parque de la Carretera de Cádiz, después de que el Ayuntamiento de Málaga se haya comprometido por escrito a que "en futuras ediciones" no se emplee esta misma ubicación. Lo han ratificado los populares al apoyar un punto de una moción de Con Málaga debatida durante la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, que ha conseguido el respaldo de todos los grupos.

"Nuestros parques no es un lugar por el que pasar, es un lugar en el que estar. Esto nos lo han impedido desde finales de octubre y serán cinco meses sin poder disfrutar de ese beneficio para nuestra salud física y mental", ha manifestado la portavoz del movimiento vecinal Parque del Oeste, María Dolores Trujillo, previo al inicio del debate.

Por tanto, a falta de confirmar si habrá nuevas ediciones del Festival de las Linternas en Málaga -el contrato contempla la posibilidad de prórroga si están de acuerdo tanto el Ayuntamiento de Málaga como las empresas promotoras, Ximénez Group y Lantern Group-, el consistorio ha confirmado que no se volverá a repetir este espectáculo en el Parque del Oeste.

"Hemos hecho las cosas como las teníamos que hacer, era un producto muy vendible, era bueno. A lo mejor es que la empresa se ha equivocado en venderlo, que es distinto. El que hace las cosas se puede equivocar, el que no hace nunca nada es el que no se equivoca", se ha defendido la concejala de Fiestas, Teresa Porras ante las críticas de la oposición, a la que ha afeado que el espectáculo ha funcionado siempre "al 100%" en todas las ciudades en las que se ha celebrado cuando ha salido de China. "Soy una persona que lleva gobernando en esta ciudad 26 años y me gusta hacer cosas nuevas, innovar, ver que esta ciudad avanza y seguiré haciéndolo, no traeré a mi ciudad la miseria que traen ustedes".

Críticas

"Ha sido un fracaso en toda regla, mínimas visitas, rechazo vecinal que se ha visto claramente, mintieron a las asociaciones de vecinos, les insultaron llamándoles viejos aburridos y además con una presencia policial desmesurada", ha criticado la concejala socialista, Begoña Medina. "Lo que esperamos es que esto no se vuelva a repetir".

"Si fue tal éxito en todas las ciudades, ¿Qué nos pasó? ¿Fue el clima, el terral, que en Málaga fue un absoluto y rotundo fracaso, señora Porras? ¿Porque en todos lados salió bien y aquí fue un desastre que lleva su firma? Usted vendió que iba a ser descomunal y en lugar de pedir disculpas, sigue atacando", ha ironizado el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia.

Festival de las Linternas / La Opinión

Por su parte, Vox ha apoyado la propuesta pero ha acusado a los grupos de izquierdas de "hacer demagogia" con la polémica y "usar" a los vecinos. "Es una falacia para hacer creer a la gente que es propietaria de aquello por lo que paga impuestos pero no es así, los parques, los jardines, los bancos de la calle... son bienes de la administración y la administración lo administra como mejor le conviene. Y el fin debe ser usarlos en el bien de interés general. En las urnas los vecinos tendrán que tomar la decisión si siguen apoyando o no al partido popular", ha defendido la concejala Yolanda Gómez.

Por el contrario, los populares no han aceptado un segundo punto de la moción de la confluencia de izquierdas, con la que pretendían que el consistorio se comprometiese a "no efectuar un uso privativo de ningún parque público de la ciudad, ni de ningún otro espacio público de ocio y disfrute de los vecinos y vecinas, que conlleven la celebración de espectáculos lucrativos".