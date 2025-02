Paco Pinto, el malagueño que dedica su vida a estudiar los tiburones: "No son una máquina de matar"

Desde que era joven, el malagueño Paco Pinto de La Rosa ya sabía a qué iba a dedicar el resto de su vida: a investigar a los tiburones. La primera vez que vio a uno fue en los documentales de Jacques Cousteau, y desde ese día, no paró de visitar la Casa de la Cultura en busca de libros para comenzar sus investigaciones. Es miembro de asociaciones conservacionistas de tiburones tanto a nivel nacional como internacional y ha recorrido el mundo para aprender y disfrutar de estas especies. Cuando solo era un niño viendo la televisión desde su casa en el barrrio de la Trinidad no imaginaba todo lo que iba a conseguir: publicar tres libros, escribir dos más que están a la espera de ser publicados y bucear con 20 especies distintas, de las cuales la inmersión que más ilusión le hizo fue con el gran tiburón blanco en Sudáfrica.

“Nosotros somos los que invadimos su medio”

“En todo el mundo se producen 70 ataques de tiburón a los seres humanos y de estos, solo mueren 10 personas aproximadamente”, explica de manera detallada Paco Pinto.

El investigador cuenta que ellos son los que están en su medio, y los humanos son los que 'okupan' su casa, su hogar. "A los incidentes o accidentes que se producen, no hay que darles importancia porque son animales que viven en el mar, lógicamente, y como yo digo, en los océanos y mares del globo no hay muros donde tú digas: por aquí no va a pasar ningún tiburón", ejemplifica.

La mayoría de los accidentes se deben a que estas especies no pueden palpar con las aletas, sino que precisan de los mordiscos para saber qué es comida y qué no. "En muchos accidentes, lo que hacen es morder y cuando ven que no es su presa habitual, por ejemplo, en el caso del tiburón blanco, un león marino es su presa habitual y cuando ven que es la pierna de un submarinista en vez de un león marino, lo que hacen es escupirlo, lo sueltan y no vuelve a morder", informa Pinto.

Pesca, comercialización y conservación

"Somos el país con más capturas de tiburones a nivel europeo y uno de los principales con mayor captura de tiburones a nivel mundial debido a que España posee una flota muy grande de barcos que capturan tiburones", argumenta el investigador.

Comenta que se deberían tomar una serie de medidas, pero el pescador debe pescar para comer y si no pesca necesita una subvención del Estado. Una opción sería no pescar en zonas donde hay crías de especies porque los tiburones, en general, tienen un crecimiento muy lento. Hay muy pocas crías de ciertos ejemplares de tiburones a causa de la sobreexplotación y la consecuencia de esto es la extinción.

En España es ilegal comercializar algunas especies de tiburón, “podemos ir, por ejemplo, a la pescadería y encontramos una pintarroja, la pintarroja es un tiburón”, relata Pinto. Pero las tintoreras, el marrajo, martillo, alital, cerdito, musola… Todas estas especies se veían en las pescaderías pero ahora están protegidas.

“El tiburón cerdito suele estar a 800 metros, pero en primicia informo de que aquí en la costa de Málaga, vieron un cerdito, un tiburón cerdito en 47 metros de profundidad, es una cosa excepcional”, revela.

Paco Pinto posando con una mandíbula de tiburón tigre / Paco Pinto

Cambio climático y llegada a la bahía malagueña

El cambio climático es un problema global que afecta a todo y a todos. “La temperatura de los mares y océanos está aumentando, antes la temperatura máxima del mar eran 24 grados y ahora ha subido a 28”, cuenta el investigador.

La consecuencia de esta subida de temperatura es el traslado de las especies hacia zonas del norte en busca de agua fresca, pero también ocurre al revés, "algunas especies de aguas tropicales están entrando en el Mediterráneo por el canal de Suez y se están intentando adaptar ya a nuestro Mediterráneo debido a la temperatura tan alta del mar Mediterráneo", cuenta.

Paco Pinto relata que en la bahía malagueña hay 35 especies de tiburones, pero no descarta que existan más debido al cambio climático.

Desinformación por culpa del cine y cómo revertirlo

“El miedo al tiburón es por culpa del cine, exactamente por Steven Spielberg y Peter Benchley, autores de la película y el libro de Tiburón”, cuenta Paco Pinto. El investigador narra que la sociedad está desinformada sobre estas especies y que no conocen la realidad de manera precisa, “tienen la percepción de que son una máquina de matar y no lo son. Hoy en día se bucea sin ningún problema, no hay que temerles”, cuenta.

Explica que la manera de revertir la percepción que tiene la ciudadanía acerca de este animal es con la educación, a través de conferencias, charlas, programas educativos, acuarios. “Hay que informar a los niños y adultos para dejar atrás la mala imagen, mala fama y reputación que tienen estos seres maravillosos”.

Paco Pinto afirma que los acuarios son un buena forma para que las personas conozcan estas especies. "Hoy afortunadamente hay muy buenos acuarios, que tienen las facilidades para mantener especies en cautividad, hacer que al público en general le llame más la atención el mundo marino".

Paco Pinto con una cabeza de tiburón Marrajo / Paco Pinto

Sus obras sobre tiburones

“Es una pasión que yo tenía de siempre y digo: ¿para qué quiero toda esta información? es mejor divulgar al mundo a enterrarla en un cajón”, explica Paco Pinto ante la pregunta de porqué comenzó a escribir sus libros.

En 1994, publicó 'Tiburones del Mar de Alborán' financiado por la Diputación de Málaga. Más adelante sacó 'Tiburones de la Costa Tropical', gracias esta vez al Ayuntamiento de Motril. Y en 2024 publicó el primer tomo de 'Claves identificativas de los tiburones a nivel mundial' y está a la espera de publicar el segundo tomo, este último ha sido financiado con fondos propios. “Publicar libros en España es durísimo, nadie te quiere publicar nada y he tenido que pagar yo la edición al editor”, narra.

“Ya he escrito dos libros más, uno para un público juvenil con una escritura accesible y otro para un público infantil”, informa ilusionado Paco Pinto sobre sus nuevos proyectos.

Su último libro 'Claves identificativas de los tiburones a nivel mundial' es una obra en la que ha participado un gran número de especialistas en tiburones tanto nacionales como

internacionales. Recopila información de 536 especies de tiburones que están actualmente censadas pero reconoce que puede que existan más.

En el primer tomo, con un total de 474 páginas, se desarrolla el término "tiburón". Además, se destaca su anatomía tanto interna como externa como la funcionalidad de sus órganos. También se menciona la clasificación general de los tiburones a nivel mundial y las nueve mayores órdenes que lo forman (hasta hace poco eran ocho órdenes). En el resto del primer volumen se describe con todo lujo de detalles las 536 especies de tiburones que hay actualmente censadas a nivel mundial (aunque ya se han descubierto algunas más, en total son ya unas 560, pero aún no han sido descritas por la ciencia las 24 especies descubiertas).

En el segundo tomo, con un total de 728 páginas, se redactan 25 temas distintos gracias a la colaboración de otros autores de España, Reino Unido, Portugal, Italia, Sudáfrica y México, que han querido colaborar con un capítulo cada uno. Dichos capítulos comprenden temas tan variados como los avistamientos de tiburones en las costas de Málaga, con una base

de datos muy amplia, enfermedades de tiburones o ataques de tiburones en España, entre otros.