Málaga volverá a salir a la calle el 5 de abril para exigir el fin del negocio de la vivienda

El movimiento vecinal ‘Málaga para Vivir’ anuncia la convocatoria de una nueva manifestación para el próximo 5 de abril, en coordinación con decenas de ciudades de toda España, bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda".

Tras el 29J y 9N, llega el 5A, una movilización que partirá a las 11:30 horas desde la Plaza de la Merced. Como las dos anteriores marchas, esta pondrá el foco en la crisis habitacional y “en un modelo de ciudad basado en la especulación inmobiliaria y turística, que expulsa a sus habitantes, precariza el empleo y destruye el territorio”.

Los portavoces del movimiento indican que esta manifestación "va a ser un nuevo punto de inflexión" y que lleva ya meses gestándose con los vecinos en comités vecinales en barrios como El Palo, Huelin o La Luz.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Málaga es la ciudad con las zonas de mayor presión turística sobre la vivienda de todo el Estado. En el entorno de la Plaza de la Merced, 8 de cada 10 viviendas están destinadas a alquiler turístico.

Al mismo tiempo, 34.466 personas están registradas como demandantes de vivienda, mientras que existen 7.496 alojamientos turísticos con 32.132 plazas disponibles: “¿Alguien cree que esto es sostenible?”, denuncian desde el movimiento.

Aunque las movilizaciones no han tenido reacción alguna por parte de las administraciones públicas, lo cierto es que en los últimos meses sí se han llevado a cabo medidas para controlar la saturación de apartamentos turísticos.

El pasado 14 de enero, entró en vigor la limitación y prohibición de licencias para pisos turísticos en 43 barrios de la ciudad, con el fin de evitar el colapso en estas zonas. Medidas que desde ‘Málaga para vivir’ consideran "insuficientes".

"Todo en estas últimas décadas se ha hecho para convertir el centro de Málaga en un parque de atracciones turísticas que solo beneficia a unos pocos, mientras expulsa a su vecindad", han señalado.

Precariedad laboral

Además del problema de la vivienda, Málaga para Vivir ha señalado "la precariedad laboral y la destrucción del territorio" como otros de los pilares fundamentales del modelo de ciudad que denuncian: "Ante esta situación, la actuación de todos los gobiernos ha sido la de proteger y favorecer los intereses de la patronal inmobiliaria y turística, y de los grandes promotores y fondos de inversión, a los que además se les ha vendido o regalado el suelo público.

Un llamamiento a la movilización masiva

Frente a este escenario, Málaga para Vivir ha hecho un llamamiento a la organización vecinal y a la movilización masiva el 5 de abril.

El recorrido aún no se conoce, aunque "el viaje llevará hasta uno de los barrios masificados, para hablar con los vecinos que sufren esta saturación": "La ciudad es para vivir, no para especular. Málaga es para vivir, no para convertirla en un parque de atracciones", han concluido.