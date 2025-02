El Ayuntamiento de Málaga, a la caza de compradores para sus parcelas en Colinas del Limonar

La pasada primavera, el Ayuntamiento de Málaga lanzó una licitación pública para vender 13 parcelas municipales en la urbanización de lujo de Colinas del Limonar, en la que se proyecta un nuevo centro comercial junto a un millar de viviendas de alto standing, algunas ya construidas y otras en diferentes estadios de desarrollo urbanístico.

La oferta de la Gerencia de Urbanismo podía parecer jugosa para los promotores, ya que las parcelas están destinadas a la construcción de vivienda libre unifamiliares aisladas, esto es, chalets, en una zona muy premium de la capital cuyo desarrollo no se retomó hasta 2016, después de años de parón obligados por la crisis económica e inmobiliaria.

Sin embargo, la realidad es que de aquel concurso solo se adjudicaron cinco parcelas mientras que las ocho restantes quedaron desiertas. A principios de este año, Urbanismo decidió abrir un nuevo proceso de licitación aunque, en este caso, mediante adjudicación directa.

Colinas del Limonar, en construcción. / Google Maps

Según se recoge en un informe interno de este segundo proceso de venta, el Servicio de Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo ha recibido "escritos presentados por diferentes personas físicas y jurídicas interesándose en alguna o varias de las parcelas cuya licitación se declare desierta", por lo que se decide optar por esta fórmula.

Plazos

De hecho, esas promotoras interesadas tienen hasta el 31 de marzo para presentar sus ofertas y la selección de la adjudicataria se realizará en base a la oferta económica "más ventajosa, con el único criterio del precio, siendo ésta la más elevada sobre el presupuesto de licitación".

Los presupuestos de licitación de las parcelas, divididas en lotes, van desde los 315.000 euros a los 650.000 euros. Están ubicadas en las calles Cónsul Porfirio Smerdou, Pintor Virgilio Galán, Alcalde Eugenio Entrambasaguas y Marjorie Grice Hutchinson.

Por otro lado, Urbanismo advierte de que los adjudicatarios de estas parcelas estarán "obligados" a "solicitar la preceptiva licencia de edificación, con toda la documentación completa en su contenido sustantivo y técnico, en el plazo máximo de seis meses desde la formalización del contrato, y a efectuar las obras correspondientes en el plazo máximo establecido en su solicitud de licencia y en las condiciones establecidas en aquella".

Parcelas a la venta

Estas son las parcelas a la venta:

Lote 1: Parcela nº1 157: C/ Cónsul Porfirio Smerdou nº 3 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 647.584,00 euros (Seiscientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro euros). Dichos importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.

Lote 2: Parcela nº 158: C/ Cónsul Porfirio Smerdou nº 5 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 315.001,00 euros (Trescientos quince mil uno euros). Dichos importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.

Lote 3: Parcela nº 159: C/ Cónsul Porfirio Smerdou nº 7 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 315.001,00 euros (Trescientos quince mil uno euros). Dichos importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.

Lote 4: Parcela nº 160: C/ Cónsul Porfirio Smerdou nº 9 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 314.971,50 euros (Trescientos catorce mil novecientos setenta y un euros con cincuenta céntimos). Dichos importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente. Lote 5: Parcela nº 173: C/ Pintor Virgilio Galán nº 17 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 328.512,00 euros (Trescientos veintiocho mil quinientos doce euros). Dichos importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.

Lote 6: Parcela nº174: C/ Pintor Virgilio Galán nº 15 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 336.108,25 euros (Trescientos treinta y seis mil ciento ocho euros con veinticinco céntimos). Dichos importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente. Lote 7: Parcela nº 175: C/ Pintor Virgilio Galán nº 13 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 337.155,50 euros (Trescientos treinta y siete mil ciento cincuenta y cinco euros con cincuenta céntimos). Dichos importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.

Lote 8: Parcela nº 176: C/ Pintor Virgilio Galán nº 11 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 339.117,25 euros (Trescientos treinta y nueve mil ciento diecisiete euros con veinticinco céntimos). Dichos importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.

Lote 9: Parcela nº198: C/ Cónsul Porfirio Smerdou nº 2 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 309.705,00 euros (Trescientos nueve mil setecientos cinco euros). Dicho importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.

Lote 10: Parcela nº 210: C/ Cónsul Porfirio Smerdou nº 26 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 312.449,25 euros (Trescientos doce mil cuatrocientos cuarenta y nueve mil euros con veinticinco céntimos) Dicho importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.

Lote 11: Parcela nº 211: C/ Cónsul Porfirio Smerdou nº 28 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 317.464,25 euros (Trescientos diecisiete mil cuatrocientas sesenta y cuatro mil euros con veinticinco céntimos). Dicho importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.

Lote 12: Parcela nº223: C/ Alcalde Eugenio Entrambasaguas nº 23 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 321.299,25 euros (Trescientos veintiuno mil doscientos noventa y nueve euros con veinticinco céntimos). Dicho importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.

Lote 13: Parcela nº 224: C/ Marjorie Grice Hutchinson nº 4 El tipo mínimo de licitación de la parcela asciende a 329.367,50 euros (Trescientos veintinueve mil trescientos sesenta y siete euros con cincuenta céntimos). Dicho importe no incluye el IVA que deberá consignarse como partida independiente.