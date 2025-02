La brecha salarial persiste en Málaga: CCOO defiende que las mujeres deberían ganar un 24,6% más

La desigualdad salarial es una realidad en el panorama laboral de Málaga, que persiste pese a los avances que se van logrando en materia de igualdad. Por ello, el sindicato CCOO continúa reclamando medidas efectivas y reales para erradicar esta lacra. Esta situación no solo tiene un impacto directo en los ingresos de las trabajadoras, sino que también condiciona su desarrollo profesional, su acceso a prestaciones sociales y su futura pensión de jubilación, "perpetuando un modelo de desigualdad estructural que penaliza a las mujeres a lo largo de toda su vida laboral y económica", indica CCOO.

El sindicato ha presentado este miércoles el 'Informe sobre la brecha salarial en Málaga', con motivo de la celebración el próximo día 22 del Día Europeo de la Igualdad Salarial, estudiando su impacto en el personal laboral de la provincia, especialmente en las mujeres.

El salario de la mujer malagueña debería aumentar un 24,6% para igualarse al del hombre, con lo que una mujer tendría que trabajar 90 días más al año para igualarse al salario del hombre, ha apuntado CCOO en una nota de prensa.

Más diferencias en Málaga que la media nacional

La brecha salarial en Málaga es más pronunciada que la media estatal (19,6%) y menor que la andaluza (26,4%). Con respecto al resto de provincias andaluzas, Málaga se sitúa como la cuarta provincia con una brecha salarial superior.

Fernando Cubillo, secretario general de CCOO en Málaga, ha señalado que a la brecha salarial “se llega desde muchas variables, se produce en función del municipio, de la edad, son las mujeres jóvenes las que tienen una mayor brecha salarial, por los puestos de trabajo que se ocupan, también cuando hablamos de nacionalidad y también en cuanto a tiempo de ocupación, con las jornadas parciales y la temporalidad que existe en la provincia de Málaga”.

CCOO vuelve a denunciar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en Málaga. / La Opinión

En 2022 la cifra era del 25,3%, lo que significa que la brecha salarial se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales. La principal razón de este descenso es que el salario masculino ha subido en 2023 un 1,7% en términos reales, mientras que el femenino lo ha hecho en un 2,3%. Influencia de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional.

El 66% de las mujeres, en el sector Servicios

Tal como ha destacado María José Prados, secretaria de Empleo, Mujer y Formación de CCOO Málaga, "de las 341.470 mujeres asalariadas en nuestra provincia, el 66% (226.019) pertenecen al conjunto de los sectores 'Servicios', destacando que el 49’5% del total de mujeres malagueñas asalariadas cobran por debajo del Salario Mínimo.

Entre los datos que muestra el informe de CCOO hay que señalar que la brecha salarial aumenta en los grupos de edad que coinciden con las edades en las que las mujeres están maternando o dedicadas a los cuidados y que posteriormente hará que estas mujeres tengan más dificultades de volver al mercado laboral, penalizando sus carreras profesionales.

Antonio Turmo, del Gabinete Técnico de CCOO Málaga, ha querido señalar una de las causas importantes de esta brecha salarial en la provincia “ la mujer tiene menos salario que el hombre porque ha trabajado menos en el año. Pero no es la única razón. La otra razón es la que no explica eso. Que yo le llamo de puesto de trabajo. Cuidado, excedencia, puestos que no llegan a las mujeres porque le exigen una conciliación. Los cargos directivos suelen ser de hombres. Los que acceden a mayor salario suelen ser de hombres”.

CCOO exige "el cumplimiento real y efectivo de los planes de igualdad en las empresas, con medidas concretas para eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres" y otras medidas como "incluir en los convenios colectivos cláusulas que garanticen la equiparación salarial o limitar el abuso de la contratación a tiempo parcial y temporal, promoviendo la conversión en contratos indefinidos y a jornada completa".

Además, el sindicato insta a seguir impulsando políticas que fomenten la corresponsabilidad y plantea la necesidad de cambios más profundos y el compromiso institucional y financiación adecuada", afirma el sindicato.