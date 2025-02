La presión inmobiliaria expulsa una editorial de Málaga

Málaga tendrá, a partir de marzo, una editorial menos. No se debe a que cese su actividad sino a que la presión inmobiliaria obliga a su editor a dejar la ciudad, en la que vive en alquiler desde hace 14 años y en donde, hace una década, en enero de 2015, puso en marcha, en pleno Centro Histórico, este proyecto cultural.

«Esto no es una deportación de derecho pero sí de hecho; es que nos tenemos que ir», lamenta Francisco Javier Rodríguez, editor de Azimut.

Este madrileño, militar del Ejército del Aire durante 28 años y profesor de español para extranjeros, cuenta que se siente como un malagueño más: «Yo no he nacido en Málaga, pero es el único requisito que me queda; por eso me duele marcharme», confiesa.

Como explica, el editor vivía desde 2011 en un piso en alquiler en la calle Andrés Pérez, que también era la sede fiscal de Azimut. En estos años, recuerda, ha sido testigo del cambio y deriva del Centro: «Donde yo vivo era una zona de vecinos donde nos conocíamos todos. Me encantaba estar con la ventana abierta porque comentaban sus cosas».

Pero, como detalla, poco a poco ese Centro de Málaga lleno de vida se fue despoblando: «Sigo empadronado aquí y cuando voy a votar al Colegio de Prácticas Nº 1 las listas electorales son dos o tres hojillas; me da una pena...».

Cuenta que ha intentado buscar un alquiler en Málaga capital y fuera de ella, en vano

Pisos turísticos y ruido

Los vecinos de toda la vida, relata, fueron sustituidos por turistas de paso en pisos turísticos; pero, como reconoce, «la puntilla llegó tras el covid», por un nuevo establecimiento de hostelería bajo su vivienda que, describe, el ruido que producía era «un aquelarre de macacos».

Como explica, se quejó de la situación al propietario de la vivienda, que también era el dueño del local y, tras la denuncia, este dejó de renovarle el contrato anual, por lo que a final de febrero deberá abandonar el piso. «Mi delito ha consistido en defender mi derecho a una vivienda digna», lamenta.

En el ‘extrarradio’, tampoco

A partir de ahí, cuenta que ha intentado buscar un alquiler en Málaga capital y fuera de ella, en vano. Por eso, critica al alcalde Francisco de la Torre, por normalizar que los malagueños se marchen de su ciudad: «Cuando el alcalde habla del extrarradio, ¿a qué se refiere?, porque en Alhaurín de la Torre está todo muy caro; igual que en Torremolinos, y en Rincón, ni te cuento; y en el Puerto de la Torre y Campanillas, por menos de 800 euros no encuentras nada. Por 600 euros, lo que encuentras en Málaga es una habitación en un piso compartido y en un barrio marginal», resume.

A partir de marzo, Azimut dejará de ser una editorial malagueña y se mudará a la provincia de Cádiz

Además, como destaca, no es sólo que esté todo por las nubes, «es que no hay alquileres de larga estancia, todo es de octubre a mayo».

El editor cree que el Centro de Málaga se ha convertido «en una saturnal que devora a sus hijos», y lo compara con otros cascos antiguos de ciudades turísticas como Alicante o Palma de Mallorca, donde sí continúa la vida vecinal.

En estos 10 años con la editorial Azimut, que tiene distribución nacional, calcula que ha publicado unos 80 libros, muchos de ellos de autores malagueños. A este respecto, Azimut ha dado a conocer obras de Juvenal Soto o José Antonio Sau, al tiempo que ha publicado clásicos de Enrique Jardiel Poncela, Ángeles Rubio-Argüelles o su último libro editado en Málaga: las notas autobiográficas de Edgar Neville.

A partir de marzo, Azimut dejará de ser una editorial malagueña y se mudará a la provincia de Cádiz, donde la presión inmobiliaria, recalca Francisco José Rodríguez, no es tan desbocada y ha podido encontrar algo acorde con su bolsillo. Eso sí, se marcha en contra de su voluntad.

