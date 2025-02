Solares fantasma en Málaga: cinco parcelas abandonadas que generan suciedad

Pasear por las calles del casco histórico de Málaga o por el artístico barrio Lagunillas puede ser una experiencia vistosamente gustosa. Pero hay zonas que rompen con la estética y atentan contra la salubridad de estos entornos. Se tratan de los solares fantasmas, terrenos sin construir sucios y vacíos cuyos dueños parecen haber desaparecido de la faz de la tierra.

El registro municipal de solares y edificaciones ruinosas (RMSER), actualizado en 2024, ha elaborado un listado en el que se incluyen todos aquellos solares aun sin construir. En la lista se distinguen aquellos solares cuya titularidad está siendo investigada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, porque se desconoce quién es el dueño de la parcela.

En la calle Pinillos nº8 de Lagunillas puede verse una de estas superficies de propietario ignoto. Se trata de un espacio sin esperanza cercado por un muro de hormigón, adornado de un singular arte callejero. Se trata de un solar algo estrecho que alberga una enorme higuera y gran cantidad de basura, una escena que empieza a molestar a los vecinos del entorno. "Antes salía hierba por abajo y eso puede hacer que la gente se resbale", ha recalcado una vecina de la zona.

Solar desconocido en Calle Pinillos nº 8 / Sara Torres

Las quejas llegan más allá y también la Asociación de Vecinos de Lagunillas ha compartido su descontento con la situación. “Lo de esta calle es horroroso, hay ratas y basura", ha expresado Curro, miembro de la asociación. Aun así, este paisaje ya es algo común para los vecinos de la zona quienes llevan viendo estos terrenos más de dos décadas, desde el año 1999. Ahora se ve "una luz al final del túnel", tal y como ha afirmado Curro. El solar desconocido de Pinillos ha sido comprado por un nuevo dueño, quien decidirá pronto qué hacer con la parcela.

Lagunillas el barrio de grafitis y solares abandonados

Aun así, Pinillos no es la única calle afectada y es que el barrio Lagunillas alberga varias de estas superficies. En Vital Aza nº 13 hay un amplio solar fantasma abandonado desde el año 2000. Esta parcela está parcialmente vallada y contiene material de obra, aunque la construcción de la zona es un proceso aún lejano. El crecimiento de malas hierbas es lo único que emerge en su interior. Y una vez más la basura y las plantas descuidadas son los protagonistas del paisaje.

"Con la falta que hacen las viviendas, estas zonas sin construir son un desperdicio", esa es otra de las principales preocupaciones de los vecinos. La pronunciada escasez de vivienda en Málaga está generando una situación insostenible y ver terrenos vacíos sin utilidad produce indignación.

Solar abandonado en Coto Doñana número 22 / Sara Torres

A tan solo 15 de metros del terreno ignoto de Vital Aza, en Coto Doñana nº 22 hay otro solar fantasma. En este caso la parcela está rodeada por un muro de hormigón que hace esquina. Por arriba sobresale un prominente árbol, que se convierte en el protagonista de la parcela. Además, con el paso del tiempo, sus paredes se han cubierto de grafitis.

El problema también persiste en la Carrera de Capuchinos

También el crecimiento de ramas y malas hierbas supone un problema para los vecinos de la Carrera de Capuchinos, donde hay varios solares sin construir. "Antes las ramas del árbol que hay dentro llegaban a la acera y no se podía ni pasar", ha confesado una de las vecinas afectadas.

Esto se ha convertido en un verdadero problema porque se tratan de propiedades privadas en las que los distritos no pueden intervenir. "El distrito limpia, fumiga por los lados, pero dentro en realidad no puede entrar nadie sin la autorización del dueño", ha confesado Federico Rodríguez, miembro de la Asociación de Vecinos de Capuchinos. Y ese es el principal problema porque se desconoce el dueño de la mayoría de las superficies.

El solar de Carrera de Capuchinos nº 38 se ha convertido en el hogar de gatos, ratas e insectos. Los felinos no generan mucho malestar, a diferencia de los insectos que incluso han llegado a ser peligrosos. "En verano no vengo por aquí porque hay avispas asiáticas", ha confesado una vecina de Capuchinos.

El solar de Carrera de Capuchinos nº 38 / Sara Torres

Ahora los negocios también sufren las consecuencias de una suciedad que no cesa. La insalubridad de los suelos sin dueño se ha extendido por la zona. "Hay un bar en el que se ven las ratas y las cucarachas caminando", ha confesado Federico.

Los vecinos empiezan a desesperarse, el proceso de construcción es lento y más aún cuando no hay ni rastro de los propietarios de los solares. "Muchas veces los dueños son empresas que no están ni activas", han confesado desde la asociación de vecinos. Los terrenos abandonados suponen un verdadero problema, porque su mantenimiento no es competencia del Ayuntamiento ni del vecindario, solo de los desaparecidos propietarios.

Solar abandonado en el Muro de las Catalinas nº 6 / Sara Torres

Casco histórico

También en Muro de las Catalinas nº 6 hay una parcela con estas propiedades. Este tiene una ubicación más discreta, se encuentra en una estrecha calle del casco histórico junto a la Iglesia de la Aurora y Divina Providencia. El solar lleva abandonado desde 1999, pero puede que solo afecte al bloque de vecinos colindante, la única edificación con la que comparte espacio.