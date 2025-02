El alcalde de Málaga afirma que el adiós a los patinetes de alquiler es "firme" y espera que sea en "muy poco tiempo"

El alcalde de Málaga se ha mostrado hoy tajante al asegurar que el adiós al servicio de alquiler de patinetes que anunció a mediados del mes pasado es una decisión "firme" que se sustenta en que ni la convivencia ni el cumplimiento de las normas ha sido el "adecuado".

Responde así Francisco de la Torre a la petición de las empresas que ofrecen este servicio, que solicitaron al Ayuntamiento de Málaga que "reconsiderase" este veto y entablase un "diálogo abierto" para encontrar soluciones.

Así lo trasladó a La Opinión de Málaga la coalición Micro-Mobility for Europe, a la que están asociadas seis de los siete operadores presentes en la ciudad, Lime, Dott, Voi, Tier, Bird y Bolt, junto a Link, que no es miembro de la plataforma. Un comunicado, por cierto, para el que hasta entonces este periódico no había logrado obtener respuesta por parte del consistorio, que declinó hacer declaraciones al respecto.

Alegaciones

Aún así, De la Torre ha explicado que la retirada de estos vehículos "no es un tema que se resuelva en 24 horas" y ha aclarado que el Ayuntamiento de Málaga se encuentra ahora estudiando las alegaciones que le han presentado las empresas que hasta ahora operaban en la capital.

"Ha habido alegaciones de las empresas que se están estudiando y se contestarán, pero la voluntad, como hemos dicho, es que no sigan teniendo zonas de aparcamiento y, por tanto, no puedan tener espacio en Málaga los patinetes que sean de empresas que los alquilan, por horas, por minutos, etc", ha recalcado el regidor malagueño.

Eso sí, no define un plazo determinado para responder a esas alegaciones y proceder a la retirada de los patinetes, aunque espera que tarde "muy poco" tiempo.