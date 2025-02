It´s Playtime!: una propuesta para experimentar, jugar y transformarse en el Pompidou

La exposición inmersiva de Guda Koster, para niños de entre 14 meses y 6 años, llega a Málaga de la mano del Centre Pompidou Málaga. It´s Playtime! es una obra interactiva compuesta por siete coloridas piezas con las que los niños pueden jugar, experimentar e interactuar, convirtiéndose en parte de la obra. El objetivo de Ia propuesta artística es construir un espacio de descubrimiento en el que el cuerpo sea el principal protagonista en una mezcla de diversión, misterio y risa. La exposición-taller estará en el Pompidou desde el 21 de febrero de 2025 hasta febrero de 2026.

¡Hora de jugar!

“Los niños me han demostrado que la exposición tiene muchas más posibilidades de juego de las que yo pensaba”, ha confesado la artista en la presentación de la obra. Las siete esculturas de It´s Playtime solo muestran una parte del cuerpo, las piernas, y en ellas se puede reptar, trepar, esconderse en su interior, jugar con la luz y las sombras para transformar su cuerpo con piezas, o vestirse con divertidos disfraces que también pueden adaptarse y mutar según la imaginación de los protagonistas de esta obra, los niños. Estas esculturas son: upside down, out of the box, stickyman, shadowman, noodleman, dressman y sleepingman. Y en conjunto crean un patio de recreo en el que los niños puedan ser ellos mismos, siendo los protagonistas o haciéndose invisibles debajo de una de la esculturas, pero libres para crear, hacer o deshacer.

Exposición inmersiva It´s Playtime! en el Centre Pompidou Málaga / Álex Zea

La pieza Upside Down (del revés) se trata de una falda al revés en la que los niños pueden esconderse, según la artista simula el bajo de una mesa, algo que para ella era un espacio de juego cuando era pequeña, o las faldas de una madre donde sentirse protegido. Out of the Box (fuera de la caja), un conjunto de piezas en la que los niños pueden meterse, reptar por ellas y sacar la cabeza o las manos por distintos agujeros. Stickyman (hombre pegajoso), una figura en la que los niños pueden pegar y despegar distintas piezas geométricas. Noodleman (hombre nudo), esta pieza está compuesta por tubos de espuma que los niños pueden sacar de sus agujeros y colocarlos de la forma que más les guste. Dressman (hombre disfraz), eta suele ser la parte más popular de la obra donde los asistentes podrán disfrazarse con vestidos diseñados por Guda Koster que tienen un sinfín de posibilidades. Sleepingman (hombre dormido), una figura para escalar. Shadowman (hombre sombra), una luz y piezas geométricas para hacer figuras creativas y transformar el cuerpo.

La tela es el eje vertebrador de la obra de Guda Koster. “La tela es algo muy humano, suave y poderoso al mismo tiempo”, ha explicado. También lo son las piernas, no sabe con certeza por qué escogió esta parte del cuerpo, quizás porque intuyen movimiento. Para la artista el juego es muy importante porque alimenta la creatividad y esta es también fundamental, no solo para hacer arte, sino para afrontar y solventar problemas. Esta obra se convierte en una oportunidad para sembrar experiencias artísticas desde edades muy tempranas.