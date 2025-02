La oposición exige la dimisión de la concejala de Cultura por el patrocinio de Fundación Contemporánea

Toda la bancada de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, compuesta por PSOE, Vox y Con Málaga, exigen la dimisión de la concejala de Cultura, Mariana Pineda, por un supuesto "conflicto de intereses" o de "incompatibilidad" vinculado al patrocinio con cerca de 100.000 euros a la Fundación Contemporánea, empresa que la edil dirigió durante casi 13 años y en la que se encuentra en excedencia.

Los grupos políticos han reiterado que el equipo de gobierno debe "asumir responsabilidades políticas", por lo que Pineda debe ser apartada del cargo y, además, han denunciado una "falta de transparencia" en torno a este contrato de patrocinio, al que aún no han tenido acceso, y que se autorizó sin publicidad, sin pasar por el Consejo de Administración de Promálaga ni por la Junta de Gobierno Local.

"¿Cómo es posible que todavía no tengamos acceso al contrato y cómo es posible que se haya dicho que el Área de Cultura no haya tenido participación en este patrocinio y que salieran celebrándolo en redes sociales?", se ha preguntado la concejala de Con Málaga, Toni Morillas, durante la Comisión de Economía, en la que han debatido una moción sobre este asunto.

La edil de Vox, Yolanda Gómez, ha acusado al equipo de Gobierno de "abusar" tanto de los contratos de patrocinio como los menores o el fraccionamiento de contratos, y ha insistido en que este contrato de patrocinios se adjudicó sin aportar un estudio de retorno.

"Casi 100.000 euros del bolsillo de todos los malagueños para financiar un acto a una empresa privada sin ningún tipo de retorno para el ciudadano malagueño en un acto de autobombo del Partido Popular, y no es un caso aislado", ha espetado.

El PSOE ha recriminado que los populares tratan de "descargar toda la responsabilidad" sobre el gerente de Promálaga, Francisco Salas, y ha reclamado a los populares que aclaren "quién dio la orden" para adjudicar ese contrato, como ha expuesto el socialista Jorge Quero. "Según fuentes de su propio equipo de Gobierno, [Salas] no toma decisiones de este tipo sin recibir órdenes de arriba".

El PP defiende la legalidad del contrato

Ha salido en defensa del equipo de Gobierno su portavoz Elisa Pérez de Siles, que ha defendido la legalidad del proceso de contratación, que ha definido como "negociado mediante un proveedor", siendo la Fundación Contemporánea, según la concejala popular, "el único proveedor del servicio del contrato que queríamos suscribir".

"Hacen algo tan grave como imputar la comisión de conducta delicitiva por parte de este ayuntamiento y no se lo creen ni ustedes porque si ustedes lo creyeran no estarían aquí presentando en este Salón de Plenos 'mocioncitas', se hubieran ido raudos y felices ante los tribunales", ha criticado la portavoz popular.

Pineda insiste en que no hay "vinculación"

En una comparecencia solicitada por el PSOE en la Comisión de Cultura, la concejala Mariana Pineda ha reafirmado "taxativamente" que no existe "vinculación" entre el contrato de patrocinio con el Área de Cultura que ella encabeza ni con ella misma a título individual. Eso sí, no se ha pronunciado sobre si se mantendrá o no en su cargo público.

"No se ha intervenido absolutamente en nada en el proceso de contratación de este acto", ha manifestado Pineda. "Sí recibí una llamada en el mes de octubre para notificarme que tenían intención de hacerlo público en una ciudad de España y que estaban pensando en Málaga. Y dije absolutamente y muy claro el día que salí de Madrid, que las puertas de Cultura del ayuntamiento estaban cerradas a cal y canto".

Mariana Pineda, en una imagen de archivo. / María Ponce

La concejala de Cultura ha defendido que la empresa no es nueva en Málaga y que "saben moverse" para su trabajo en gestión cultural. Ha asegurado que existe una factura del 21 de enero por el uso del cine Albéniz para el evento de presentación del Observatorio de la Cultura, que está pendiente de pago, y esa es la única relación que mantienen con el área. "No hay más. No tengo ningún vínculo con el contrato de este acto que se ha celebrado y como no lo tengo, no tengo ninguna información".