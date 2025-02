Los sanitarios de Málaga ‘suspenden’ en la vacunación contra la gripe: apenas el 41% se ha inmunizado

Tras meses de campaña insistiendo en la importancia de la vacunación contra la gripe -que ya ha dejado atrás el pico de la onda epidémica-, los datos facilitados por la Delegación Territorial de Salud en Málaga revelan que los profesionales sanitarios malagueños no predican con el ejemplo, ya que apenas el 41% se ha inmunizado contra el virus.

Por centros hospitalarios, el Hospital Regional de Málaga cuenta con la tasa más baja, con solo un 39,8% de profesionales vacunados contra la gripe, aunque todos los demás se mueven en un rango similar. De hecho, le sigue muy de cerca el Hospital Costa del Sol, donde se ha inmunizado el 39,9% del personal.

La mejor cifra la ha registrado el Hospital de la Serranía de Ronda que cuenta con un 44,8% de profesionales vacunados. En el resto de centros, la tasa es del 40,9% en el Hospital Virgen de la Victoria y del 40% tanto en el Hospital de Antequera como en el Hospital de la Axarquía.

Objetivo: 75%

Todos ellos están muy alejados del objetivo marcado por la Consejería de Salud, que va en consonancia con el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que para la temporada de 2024-2025 planteaba alcanzar, o incluso superar, una cobertura de vacunación del 75% en mayores así como en el personal sanitario y sociosanitario.

La situación no mejora en exceso si se analizan los datos por distritos sanitarios, pues, de media, la cifras de vacunación entre el personal sanitario ronda el 41%, a pesar de que son uno de los grupos más expuestos al virus. En concreto, según los datos de Delegación, la tasa de vacunación de los profesionales del Distrito Sanitario Valle del Guadalhorce es del 39,3%, en la Axarquía del 40,9%, en la Costa del Sol del 42,1% y en Málaga capital del 42,1%.

En este caso, el área de la Serranía vuelve a contar con la cifra más alta, al tener al 44,2% de sus profesionales vacunados contra la gripe. Por su parte, el Distrito Sanitario de La Vega registra el dato más bajo, con una tasa de inmunización del 38,8%.

Relajación tras la pandemia

Respecto a los posibles motivos detrás de estas cifras tan reducidas, la doctora Ana María Ríos Sanagustín, médico del trabajo del Hospital Regional, opina que ha habido una “relajación” tras la pandemia, no solo por parte del personal médico, sino de la población en general.

“Hemos tenido unos años en el que con el covid-19 y la gripe la presencia de la vacunación era muy importante, incluso del covid se repitieron dosis porque se veía la necesidad de vacunar. Y, ahora, en los años post-covid, pues nos estamos relajando un poco”, apunta la profesional, que confirma que las cifras han descendido desde la pandemia, no solo en el Regional, sino en todos los hospitales de la provincia.

“Tenemos la presencia del covid muy cercana, que fue cuando nos dimos cuenta de lo importante que era la vacunación para la normalización de la vida y para no contraer enfermedades nosotros mismos, ni transmitirlas a nuestros pacientes ni a nuestros familiares”, recuerda la doctora Ríos, que considera que, al igual que ocurre con muchos otros aspectos, ha acabado generando “una saturación”.

Revertir la situación

“Es una situación que se comprende después de los años que hemos tenido de cansancio por el covid, pero que no es buena ni para los propios trabajadores ni para la población en general. Las vacunas son efectivas y el arma que más vidas ha salvado en toda la historia de la medicina”, añade la especialista en medicina del trabajo, que insiste en la importancia de vacunarse, no solo como un ejercicio de responsabilidad individual, sino para proteger a quienes nos rodean, que pueden ser más vulnerables. “Si tienes una enfermedad crónica, una gripe puede resultar nefasta”, advierte.

En su caso, lo que más le preocupa como profesional es averiguar la manera de poder revertir esta situación. “Creo que es fundamental que no decaigamos en el esfuerzo de recordar la importancia y el arma preventiva que es la vacuna, la efectividad que tiene y las consecuencias graves que se pueden dar de complicaciones personales especialmente sensibles”, subraya la doctora Ríos, que defiende que habrá que buscar nuevos mecanismos para alentar a los profesionales y a la población general para que se vacune.

Días y puntos de vacunación

No obstante, también destaca que este año ya se habían aumentado los recursos al ver que no había una afluencia suficiente. Además de realizar una campaña de información, se organizaron puntos de vacunación cerca de los diferentes servicios para que los sanitarios no tuviesen siquiera que desplazarse. Cabe recordar que el complejo hospitalario del Regional, incluye el Hospital Materno Infantil, el Hospital Civil y el CARE José Estrada.

“Hemos establecido días enteros en los que se vacunaba al profesional y que se iba a determinadas zonas cerca de su puesto de trabajo para que no tuvieran que venir aquí”, relata la doctora Ríos, que lamenta que, pese a estos esfuerzos, las cifras alcanzadas a día de hoy están por debajo de lo esperado y muy alejadas de las conseguidas durante la pandemia.

