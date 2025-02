Vox denuncia el estado de la iglesia de Santo Domingo un año después de presentar una moción para su rehabilitación

El Grupo Municipal Vox Málaga, a través de su portavoz, Antonio Alcázar, ha solicitado, en la Comisión celebrada este jueves, la comparecencia de la edil de Cultura, Mariana Pineda, para que dé explicaciones de “cómo se encuentra en la actualidad el proyecto de rehabilitación de la Iglesia de Santo Domingo”. Hay que recordar que en febrero de 2024 presentaron una moción en la que se solicitaba la realización de un plan integral de restauración de este templo malagueño.

Antonio Alcázar, ha vuelto a mostrar su preocupación sobre el estado de la iglesia, “que si ya hace un año estaba mal, ahora está peor después de que no se haya puesto remedio a las grietas y humedades existentes tanto en el interior como en el exterior».

El edil de Vox ha vuelto a defender “la necesidad de proteger este patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad por el que pasan cada año, especialmente en Semana Santa, miles de personas”, y que alberga cofradías como la Congregación de Mena, Cena, Humillación o Dolores del Puente.

“Queremos dejar patente que sabemos que la responsabilidad no es única del Consistorio malagueño”, ha afirmado Alcázar, pero sí es necesario que éste “emplee los medios necesarios para paliar esta situación como así ha hecho en otras ocasiones con otros edificios de igual importancia histórica”.

Por todo esto, desde el Grupo Municipal se ha querido cuestionar a la concejal de Cultura, no sólo la actual situación del plan integral, sino si cuenta actualmente el área de Cultura con un presupuesto para acometer dichas obras, y si es así, de cuánto sería.

Respuesta del Cultura

Vox critica que la edil de Cultura, Mariana Pineda, haya querido desviar la atención sobre el tema señalando que “el Ayuntamiento no es titular de edificio, lo es el Obispado, y hasta que no ha dado su consentimiento no se ha podido hacer nada”. Además, ha informado que el proyecto de la fachada y la cubierta está hecho desde mayo, pero están a la espera de que la Junta de Andalucía elabore un informe sobre las humedades del interior de la iglesia.

A pesar de todo esto, ha pasado un año, y Santo Domingo sigue deteriorándose, por lo que Alcázar ha finalizado diciendo que “seguiremos vigilante a la situación y si tenemos que volver a preguntar sobre el tema, lo haremos”.