Ascienden a diez los contagiados del brote de sarampión de una guardería de la Costa del Sol de Málaga

A principios de febrero saltaron las alarmas en Málaga tras detectar que tres niños estaban contagiados de sarampión en una guardería de la Costa del Sol. Al ser casos del mismo centro educativo, la Consejería de Salud lo declaró como ‘brote’ y activó el protocolo de vigilancia y alerta de sarampión.

Dos semanas después, la cifra de contagiados, a día de hoy, asciende hasta los diez, según ha confirmado la Delegación de Salud en Málaga, que ha informado de que en este momento se está realizando la investigación epidemiológica de los casos para detectar la posible fuente de los mismos, y que se están llevando a cabo las medidas de control sobre los casos y los contactos contempladas en el protocolo.

No obstante, además de estos diez casos confirmados y relacionados al brote de la guardería, Salud ha declarado estos días otro brote más de sarampión asociado a un colegio de enseñanza secundaria en la localidad de Mijas. De momento, según ha podido saber este periódico, hay solo dos casos confirmados, ambos estudiantes de 13 años y sin vacunar de la triple vírica, la inoculación que protege contra esta enfermedad, además de la rubéola y parotiditis.

Sin vacunar

Este denominador común se repite también en el brote de la guardería de la Costa del Sol, donde “la mayoría” de los menores contagiados no han recibido la vacuna, bien porque no alcanzan la edad mínima establecida en el calendario vacunal (12 meses) o porque así lo han decidido sus padres. Asimismo, fuentes de Salud también indican que la mayoría de los menores son de origen extranjero.

Respecto a los tres primeros casos declarados durante la primera semana de febrero, dos de ellos son hermanos gemelos de dos años y el tercero tiene 14 meses. Ninguno de los tres tenía la vacuna de triple vírica.

97% de cobertura vacunal

Según los datos facilitados por la Delegación, en el distrito Costa del Sol, en febrero de 2025, la cobertura de la vacuna triple vírica es del 97,1% para la primera dosis y del 96,3% para la segunda dosis. Por ello, desde Salud lanzan un mensaje de tranquilidad al resaltar que se están alcanzando coberturas superiores al 95%, “cifra suficiente para que exista una buena inmunidad de grupo, y se puedan contener posibles brotes en la comunidad a partir de algún caso que pueda ir apareciendo”.

“La vacuna del sarampión es importantísima”, subraya la doctora Carolina Calero Castellano, jefa de servicio de Salud de la Delegación Territorial de Málaga, que insiste que el tratamiento “más eficaz” en todas las enfermedades víricas es la vacunación.

Los casos de sarampión se disparan en Europa. / L.O.

En concreto, en el caso del sarampión, explica que, aunque es una enfermedad que en España ya consta como “erradicada”, continúa habiendo puntualmente casos debido, en la mayoría de las ocasiones, a la gran transmisibilidad que tiene. “Se estima que el 90% de las personas que están expuestas a la enfermedad y no están vacunadas se contagian”, apunta la experta, que recuerda que la vacuna se administra a los 12 meses, por lo que existe un riesgo si se junta a menores de un año que aún no tienen la inmunidad garantizada con cualquier no vacunado.

“La mejor protección es la vacunación y ahí es donde tenemos que incidir mucho, en la necesidad de vacunarse y, sobre todo, de vacunarse cuando lo marca los calendarios vacunales para que la protección sea adecuada”, concluye Calero.

Protocolo de vigilancia

Desde el momento en que se declaró el brote de sarampión, la Junta de Andalucía está realizando la investigación epidemiológica de los casos para detectar la posible fuente de los mismos , y se están llevando a cabo las medidas de control sobre los casos y los contactos contempladas en el protocolo de vigilancia y alerta de sarampión.

Cabe destacar que el protocolo dictamina que, debido a que el sarampión es “muy contagioso”, es “esencial” establecer rápidamente el estudio de contactos para determinar tanto la fuente de infección del caso, como para identificar a las personas a las que el caso podría haber infectado.

El estudio en cuestión se realizará en todas las personas expuestas a un caso sospechoso de sarampión durante su período de contagiosidad (4 días antes de la aparición del exantema hasta 4 días después, incluido el día de aparición del exantema). En esos casos se investigarán los antecedentes de vacunación de la manera más precisa posible

Medidas

Según se detalla en el protocolo, si en el estudio de contactos se identificaran personas susceptibles que no puedan o quieran recibir la vacuna, se establecerá su exclusión del entorno donde se ha producido el caso, hasta que finalice el período de incubación (hasta 23 días desde la exposición). Además, se deberá realizar el seguimiento de estos contactos durante los 23 días posteriores al último contacto con un caso confirmado.

Asimismo, en el propio documento se explica que la prevención de la diseminación del sarampión depende de la rápida vacunación de los contactos susceptibles. De hecho, subrayan que la vacunación en las primeras 72 horas tras la exposición “mejora la probabilidad de prevenir la enfermedad o de mitigar su gravedad”, por lo que la vacunación se debe ofrecer siempre a los contactos susceptibles, independientemente del tiempo transcurrido desde la exposición, para prevenir la transmisión del sarampión sobre todo cuando se está en un territorio epidémico, es decir, en un brote.