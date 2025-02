La ONCE reparte más de un millón y medio de euros entre Málaga y Torremolinos

El sorteo de la ONCE dedicado ayer al Centenario de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta del Sol, ha volcado toda su fortuna entre Málaga, con más de un millón y medio de euros repartidos en premios entre Málaga capital y Torremolinos.

“Me siento muy querido”

La mayor fortuna la ha dado Francisco Galán, vendedor de la ONCE desde 2003, que vendió la serie agraciada con medio millón de euros, el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, más nueve cupones agraciados con 35.000 euros cada uno, otros 315.000 euros que suman un total de 815.000 euros, en la calle Unión, en Cruz de Humilladero. Galán, que es una persona sorda, reconoce sonriente que no se esperaba dar el premio y se declara “muy contento” por haber llevado la suerte a sus vecinos. Francisco se siente un vendedor “muy querido” por sus clientes con los que no tiene ningún problema de comunicación para entenderse a pesar de su discapacidad auditiva.

Tamara Ramírez, vendedora de la ONCE en Ciudad Jardín. / L.O.

“No puedo ni hablar”

Otros 350.000 euros ha repartido Tamara Ramírez la calle Emilio Thuillier en Ciudad Jardín con otros diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Ramírez, vendedora de la ONCE desde el año pasado, reconoce que no había imaginado que fuera a dar un premio tan grande a los pocos meses de estrenarse como vendedora. “Una alegría, no puedo ni hablar”, ha dicho tras conocer que había llevado la fortuna a sus vecinos. “Me alegro por mucho porque la gente es de barrio y es mi barrio, son los míos, estoy feliz”, asegura.

Ana Castillo, vendedora de la ONCE en Torremolinos. / L. O.

“Como si me hubiese tocado a mi”

Y en Torremolinos, Ana Castillo, vendedora desde 2004, vendió otros diez cupones premiados también con 35.000 euros en la calle Bulto de la Carihuela, en el barrio marinero de la localidad de la Costa del Sol. Es su quinto gran premio que da a sus clientes. “Cada vez que doy un premio es como si me hubiese tocado a mi -reconoce sin apenas contener la emoción-. Estoy super feliz y super contenta de haber dado de nuevo mucha alegría a mucha gente. La ilusión la tengo renovada como si hubiera sido el primero”, reconoce visiblemente orgullosa.

La Vuelta trae suerte

Con este cupón la ONCE ha querido sumarse al Centenario de la Vuelta Ciclista a Andalucía, que cumple hoy su tercera etapa, entre Arjona y Pozoblanco, una prueba que constituye “un referente histórico del ciclismo en España” y evidencia “el valor del esfuerzo y el compromiso como señas de identidad de Andalucía”, según destacó el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez en la presentación del cupón.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para hoy viernes, 21 de febrero, el Eurojackpot de la ONCE, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 17 millones de euros.