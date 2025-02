El PSOE de Málaga aguarda en vilo la ‘fumata’ de Montero: “Esta noche se sabrá todo”

La mañana se despertó grisácea en Granada. Incluso, llovía tímidamente. Y, pese a ello, el ambiente se rebelaba bullicioso y trascendental en las inmediaciones del Palacio de ferias y muestras de Armilla (Fermasa). La leve mejoría del tiempo fue aprovechada por un grupo de niños vestidos de futbolistas, que disputaban un partido en un terreno de juego vecino a la cartelería anunciadora de la cumbre andaluza del puño y la rosa. Siguiendo la inercia del eterno retorno que proclamaba aquella canción de Miguel Ríos, un Congreso Regional del PSOE ha vuelto a la tierra de Federico García Lorca. Y no es un cónclave cualquiera. Es de aquellos decisivos y enrevesados como aquel de antaño, en un hotel granadino, al que viajaba la memoria del veterano periodista Juan de Dios Mellado: “He ido a todos los congresos y no me iba a perder este”. Lo decía y el entusiasmo que destilaba su alma de cronista contrastaba con la incertidumbre reinante en los estados de ánimo del PSOE de Málaga, que aguarda en vilo la ‘fumata’ de María Jesús Montero. “Se hará lo que diga ella, esta noche se sabrá todo”, coincidían en señalar cuando eran interpelados en distintos momentos de la mañana integrantes de las principales corrientes que pelean por el inminente reparto del poder orgánico en el socialismo malagueño.

Y, de hecho, todo debe ser todo porque la nueva líder, María Jesús Montero, ha venido a dejarse el partido totalmente activado y no solo a confeccionar su primera Ejecutiva como secretaria general del PSOE de Andalucía. De aquí saldrán también las nuevas mimbres del grupo parlamentario y consignas con nombre y apellido para que los liderazgos en las provincias queden prácticamente cerrados. “María Jesús dará un nombre y nos pedirá que nos pongamos de acuerdo y trabajemos unidos”, vaticinaba un socialista malagueño con palabras que destilan el respeto a las órdenes de la nueva líder regional que ha existido estas últimas semanas.

De hecho, Montero pidió que no se le restara protagonismo al cónclave regional con anuncios provinciales y así ha sido en tierras malagueñas. La candidatura que tienen ya confeccionada los críticos, con el parlamentario y portavoz adjunto del PSOE andaluz Josele Aguilar a la cabeza, ha sido mantenida en silencio a la espera de acontecimientos.

Será esta noche, posiblemente a esas altas horas que coquetean con la madrugada, cuando se despeje ese horizonte que desemboca en el congreso provincial del 30 de marzo. De momento, y aunque la continuidad de Dani Pérez como secretario general se antoja complicada, “todo sigue abierto”, según fuentes consultadas.

Todo estará abierto hasta que dentro de unas horas lo cierren Montero y su nuevo equipo de Organización. Mientras tanto, mandan las cada vez más variadas especulaciones. Se sabrá, por ejemplo, si el ‘elegido’ para abrazar el liderazgo provincial ha sido Aguilar o si, en cambio, se le encomienda una tarea estelar de ámbito regional. Y, al mismo tiempo, se comprobará si es cierto o no que Montero quiere repartir las secretarías provinciales entre cuatro hombres y cuatro mujeres, de modo que las quinielas malagueñas saltarían por los aires si a este territorio se le asigna un liderazgo femenino. En ese caso, la rumorología le está dando ventaja a la opción de la diputada nacional Mari Nieves Ramírez. O sea, a una persona del núcleo duro de Dani Pérez.

En las inmediaciones de las once de la mañana, el Congreso Regional ha celebrado un acto inaugural en el que, inmersos en la ola de admiración que envolvía a Montero y a José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas malagueño han seguido esperando unas horas más –y ya son muchas- la señal de la nueva líder andaluza.

Y, mientras este desenlace llega, ha habido tiempo para la emoción y el simbolismo. La cita situó en la primera fila a un histórico del socialismo malagueño como Carlos Sanjuán y también se vio en lugares preferentes a la exconsejera Magdalena Alvarez.

Se cantó el himno de Andalucía en los primeros compases, y a Dani Pérez se le vio entonarlo en una fila de algo más atrás en la que también estaban Mari Nieves Ramírez o el concejal de Málaga Mariano Ruiz Araujo. Y en la fila de justo detrás, andaban el presidente del partido, Rafael Granados, o el portavoz en la Diputación y exalcalde de Mijas Josele González.

Había que recorrer otro par de filas más hacia el fondo para ver juntos al Secretario de Organización y exalcalde de Marbella, Pepe Bernal, junto al exalcalde de Benalmádena Víctor Navas. O aún más atrás se encontraba el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. Y en la última fila se dio una reunión de socialistas muy curtidos en la que estaban desde el exsecretario general Miguel Ángel Heredia hasta el exparlamentario Rafael Centeno o el exalcalde de Torremolinos Pepe Ortiz y el exsecretario general del PSOE de Fuengirola Javier García León.

Igualmente, esta primera velada sirvió para comprobar el protagonismo que está recobrando quien encabeza al sector malagueño que ha permanecido fiel a Susana Díaz, la exsenadora y amiga de la expresidenta de la Junta Estefanía Martín Palop.