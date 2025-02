«Dentro de la comunidad LGTBIQ+ también hay discriminación»

Ser queer hace referencia a «persona que no es heterosexual o cisgénero. Rechaza ser clasificada por sus prácticas sexuales o su género para no limitar su experiencia como persona», pero para usted ¿Qué es ser queer?

Ser queer para mí es estar comprometido con que existe una diferenciación y una discriminación contra cualquier persona independientemente de su sexualidad, porque realmente lo queer significaba en su momento lo extraño. En la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, queer se utilizaba sobre todo para señalar a aquellas personas

que no encajaban con la norma social. Ser queer realmente se suele asociar con una estética, pero para mí es, sobre todo, un compromiso ético y filosófico.

¿En qué se basa la filosofía queer?

La filosofía queer es una manera de cuestionarse dentro de la comunidad LGTBIQ+ y también de ser capaces de generar una autocrítica dentro de la comunidad. Lo queer viene a ser un concepto que engloba la identidad en torno a la diferencia sexual. Es decir, intenta englobar aquellas identidades que se han construido al margen de las categorías normativas y es la última consecuencia de ese proceso de reivindicación.

Habla de identidades al margen, ¿considera que ha habido discriminación dentro del colectivo?

Incluso dentro de movimientos contra la discriminación se puede producir discriminación. A lo largo de la historia del movimiento de liberación de la comunidad siempre ha habido identidades al margen. Es decir, en los primeros movimientos de liberación gays, la identidad opacada era la identidad lésbica, porque no se estaba hablando de la mujer lesbiana. Sin embargo, cuando se empieza a hablar de la mujer lesbiana y del hombre gay,no se está hablando de la persona transexual. Lo queer ha sido lo último en hablarse y lo último en aceptarse.

¿Sigue habiendo discriminación a lo queer?

Sí y gran parte de la discriminación se produce también dentro de la propia comunidad. Yo creo que la comunidad se ha acabado convirtiendo en una gran empresa y aquellas identidades que no generan tantos beneficios como otras, se quedan al margen. Lo queer ha sido opacado, porque tiene esa conciencia de contestación y de reivindicación política. La comunidad ahora mismo está perdida en lo frívolo y en lo trivial. En la pretensión de perseguir la visibilidad se ha olvidado de sus preceptos y sus fundamentos ideológicos.

¿Cree que la propia comunidad sabe lo que es ser queer?

No, no y no. De hecho, si tengo que reiterarlo, lo reitero. Dentro de la comunidad hay un profundo desconocimiento por las bases que fundamentan sus propios movimientos y que solamente reproducen lo que se transmite desde la verticalidad del influencer, porque el influencer se ha convertido en la voz y autoridad de la opinión democrática de nuestro tiempo. Es decir, el influencer es el nuevo punto de referencia y de opinión general.

¿Es el influencer el nuevo filósofo?

El influencer es una figura de autoridad y ha generado la tendencia a pensar que su opinión es el nuevo referente de conocimiento. Porque al fin y al cabo, un gran problema de la figura del intelectual clásico es que podía ofrecer un conocimiento exhaustivo de un tema, pero es que el influencer aborda los temas de manera bastante trivial. El influencer realmente es un opinador que se presenta en los teléfonos y en las pantallas de la gente como si fuera un diálogo de tú a tú, pero realmente es una relación de poder en la medida en que influye en el ideario popular. Lo que realmente transmiten es su punto de vista, su propio sesgo y las personas no piensan por sí mismas.

¿Cómo hacemos que esto mejore? ¿Se le dé visibilidad? ¿Qué se puede hacer?

Yo creo que tenemos que buscar en vez de visibilidad, presencia e inclusión laboral. No solo trabajos nocturnos, sino presencia en lo académico, por ejemplo. No somos conscientes de que en algunos lugares, institucionales sobre todo, las personas con identidades al margen estamos mal vistas.