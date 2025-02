A Josele Aguilar se le pone voz de nuevo líder del PSOE de Málaga: "Venimos a romper la hegemonía del PP"

Acariciaban los relojes las diez horas y 57 minutos de un lunes de Semana Blanca, cuando el político socialista Josele Aguilar apareció -con la única compañía de una carpeta verde- en la calle Tejón y Rodríguez de Málaga para dirigirse a la vecina Ollerías. Y, enseguida, se comprobó que quien cruzaba el asfalto previo a su destino no era un 'beatle' solitario. En aquellas esquinas céntricas, ya se sentía la expectación generada por su puntual irrupción en la agrupación del PSOE de Málaga Centro, que lleva el nombre de su abuelo que fuera senador Paco Román. A las once de la mañana, iba a presentar el proyecto que lo convierte en futurible líder provincial del PSOE y que le llevará, según insistió con esa voz de casi nuevo secretario general que le han otorgado los últimos acontecimientos, a pelear "contra la hegemonía del PP" y para que Málaga "deje de ser el gran caladero de votos" del centro-derecha.

En plena calle, en la misma acera de esta sede socialista con la que se ensañaron hace unos meses las manifestaciones de Vox, estaban esperándolo variados compañeros del partido para prender la estampa bulliciosa de los días importantes. Había desde alcaldes socialistas de varios municipios malagueños hasta representantes de otras corrientes a las que ha terminado integrando en la negociación; o gente que llevaba meses trabajando con él en una candidatura alternativa crítica, como el diputado Nacho López, que portaba una pegatina en la solapa del recién estrenado 'Equipo Josele'.

Josele Aguilar llega a la presentación de su candidatura. / ÁLEX ZEA

Así se ha venido a llamar el grupo humano que acompañará al parlamentario andaluz en estos días previos al congreso provincial del 30 de marzo, en los que todo apunta a que no tendrá rival en el proceso de primarias. Incluso, es muy posible que ni siquiera tenga enfrente a un 'sparring' en estos primeros compases, aunque habrá que esperar al cierre este martes del plazo de presentación de precandidaturas a la secretaría general para corroborar que la suya será la única en liza. "Viendo esta sala tan llena lo veo complicado pero todo es posible", llegó a manifestar Aguilar sobre la hipotética aparición de contrincantes en las próximas horas. El miércoles empezará a recoger los avales necesarios para convertirse en candidato de forma oficial.

Acuerdo de unidad

Precisamente, durante su intervención se cuidaron los detalles y ciertos gestos para lanzar una imagen acorde al 'acuerdo de unidad' que la nueva líder andaluza María Jesús Montero había pedido en las provincias, sobre todo en un territorio con el socialismo tan enfrentado como el malagueño. En su puesta de largo tras el armisticio del Congreso Regional de Granada, Josele Aguilar estuvo acompañado por militantes de diversa procedencia y todas las edades, y por cargos del partido que remiten a la órbita del hasta ahora secretario general, Dani Pérez, como es el caso del portavoz en la Diputación y exalcalde de Mijas, Josele González. También se encontraban allí el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, o el Secretario de Organización del PSOE de Málaga y exalcalde de Marbella, Pepe Bernal, que ha sido quien principalmente ha decantado las negociaciones al aliar a su corriente con la de Aguilar.

"Generosidad"

Y, precisamente, el futurible líder del PSOE malagueño se dedicó en los primeros compases de su discurso a agradecer "la generosidad" de las otras dos grandes familias del socialismo provincial con las que debía entenderse. En primer lugar, le dio las gracias a Bernal, que será en su ejecutiva provincial el número 2 como lo venía siendo en la de Pérez. Y, a renglón seguido, tuvo presente "especialmente" a quien pasaría a ser su antecesor en el timón orgánico, a Dani Pérez, quien ya ha dejado claro que trabajará para que al nuevo líder "le vaya bien".

Josele Aguilar es recibido por otros compañeros antes de la presentación de su candidatura. / Álex Zea

Es más, Aguilar justificó durante las preguntas de los periodistas la ausencia de Pérez en este acto, atribuyéndola principalmente a la necesidad de que el todavía secretario general guarde respeto al proceso de primarias, porque aún podría aparecer alguna otra precandidatura.

"Que él no esté no significa nada, esto no deja de ser el acto de presentación de un precandidato, él sigue siendo todavía el secretario general y hoy o mañana puede presentarse otro precandidato; Dani Pérez es un importante miembro de la nueva Ejecutiva Regional, le doy mi enhorabuena por este nombramiento, además es el portavoz municipal en Málaga y tiene la intención de seguir siéndolo", recalcó Aguilar.

"Espacio de participación

El abogado y profesor universitario malagueño expresó su convencimiento de que el nuevo PSOE de Málaga será "un espacio de participación, no solo para la gente del PSOE, sino para que toda la gente de Málaga que se considere progresista tenga un espacio cómodo en el que se sienta útil". "Defenderemos políticas progresistas para que nadie se quede atrás, para que ningún malagueño se tenga que ir de su casa o sus municipios porque el progreso se lo lleva por delante", agregó.

Hegemonía del PP

Aguilar insistió mucho, al mismo tiempo, en la necesidad de poner fin al avance del PP en la provincia, ya que el adversario gobierna a casi el 90% de la población y tiene casi medio centenar de alcaldías: "Venimos a ganar, venimos a hacer de Málaga la pieza clave que va a llevar a María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2027. Venimos a romper la imagen de Málaga como el caladero de votos del PP. Estamos aquí para recuperar la confianza mayoritaria, para romper la hegemonía del PP y que Málaga deje de ser el laboratorio en el que se hacen los experimentos con las políticas de derecha", enfatizó.

Y, en este punto, al rebelarse contra un deterioro de los servicios públicos del que culpó al Gobierno andaluz de Juanma Moreno o a las políticas de sus alcaldes en las grandes ciudades malagueñas, a Aguilar le salió su vinculación con la universidad pública y se rebeló contra el aterrizaje de centros privados, "contra el maltrato a la educación pública".

Defender a la UMA

"El PSOE de Málaga es el que va a defender a la Universidad de Málaga, a la UMA, por encima de todo. Hoy, el PSOE de Málaga se convoca a volver a ser el partido que atesore la mayor confianza de los malagueños. La mejor forma de que los jóvenes tengan una vivienda es que Paco de la Torre y los suyos se vayan. El PSOE será el partido ganador de la confianza de todos los malagueños y malagueñas", manifestó sin perder de vista la necesidad de priorizar el municipalismo para recuperar el terreno perdido en las urnas.