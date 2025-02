Tres malagueños galardonados con el XV Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo", decía Mandela. La educación es la piedra angular del pasado, presente y futuro. Es la base de todo. Muchos se atreven a opinar que tienen miedo de la sociedad que van a dejar los jóvenes de hoy en día. Pero no están en lo cierto y así lo demuestran los galardonados del XV Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias.

Más de 150 de candidatos se presentaron a esta condecoración y todos los brillantes expedientes académicos eran merecedores de ganar. Siete son los afortunados que han llegado a la línea de meta, tres son estudiantes de la Universidad de Málaga. Los estudiantes galardonados se dejan la piel en sus estudios, tienen claro su objetivo y van a por él así tengan que trasnochar y madrugar día tras día, y esta entrega de premios creada por la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía y la Fundación Bancaria Unicaja reconoce su talento y esfuerzo incansable.

Ámbitos a los que se dirige el premio

Este premio ha sido otorgado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Allí se encontraban el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez; el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, y el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta, Antonio Posadas conduciendo el acto y dedicando palabras de enhorabuena a los siete galardonados.

El premio ostenta siete distinciones dirigidas a las personas que hayan finalizado los estudios de Grado o Máster en el curso 2023/24 en cualquier universidad de Andalucía con mejor expediente académico y currículum, en las especialidades de Economía, Dirección y Administración de Empresas, Derecho y Gestión y Administración Pública, Ciencias Medio Ambientales, Ciencias Sociales y Ciencias Políticas y Estadística.

La convocatoria está dotada con 12.000 euros, desglosados en un premio de 3.000€ y diploma acreditativo para el mejor de los currículos presentados, y seis premios de 1.500€ y diploma acreditativo para el mejor currículo de cada una de las titulaciones.

"La universidad, y en concreto la pública, es la que está al alcance de todo, no solo es el patio de formación académica, sino que es el motor de la formación, un punto de encuentro para la innovación y el progreso" Teodorimo López — rector de la Universidad de Málaga

Los siete galardonados y su trayectoria académica

Melisa González Acosta- Universidad de Sevilla

Melisa González Acosta ha recibido una dotación económica de 3.000 euros por ser el mejor currículum académico presentado. Acosta ha realizado el Doble Grado en Matemáticas y en Estadística en la Universidad de Sevilla. Está interesada en la aplicación de la Estadística en Medicina, realizó prácticas curriculares durante dos meses en la fundación (FISEVI). Realizó el Trabajo Fin de Grado sobre Aleatorización adaptativa de covariables en ensayos clínicos, obteniendo una calificación de Matrícula de Honor 10. Actualmente está trabajando en La Fundación para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) a través de un contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, el cual tiene una duración de un año.

Melisa González Acosta recibiendo su premio por mejor trayectoria académica / Alex Zea / LMA

Carmen Muñoz de Benavides- Universidad de Málaga

Carmen Muñoz de Benavides ha sido premiada con una dotación de 1.500 euros por su trayectoria académica. Muñoz ha cursado el Doble Grado en Economía y Administración y Dirección de Empresas (en inglés) en la Universidad de Málaga. En la actualidad trabaja en PriceWaterhouseCoopers como Specialist en Transaction Services, Deals. La galardonada ha sido asistente de investigación en CEMFI (Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España), profesora de debate de alumnos en Cánovas Fundación de la que es Socia y miembro de la Junta General.

Familiar de Carmen Muñoz recogiendo su premio por su trayectoria académica / Alex Zea / LMA

Andrés Montes García- Universidad de Málaga

Andrés Montes explica para este periódico que el motor de su excelencia es su familia y su pareja. "Mis padres me han dado la oportunidad de hacer lo que ellos nunca han podido hacer: estudiar en la Universidad. Ellos hubieran sido un gran ingeniero y una gran abogada", cuenta mientras sus padres, que están a su lado, lloran de emoción por ver a su hijo cumplir sus metas. Su objetivo en la vida es contribuir al máximo en la sociedad, aportar algo al mundo en el que vivimos y que su familia esté orgullosa de él. "Fue una llamada que no esperaba, pero me alegro porque demuestra todo el trabajo que he hecho durante estos cinco años", explica Andrés Montes sobre el momento en el que se enteró de que era uno de los premiados.

Andrés Montes García ha sido premiado con una dotación de 1.500 euros por su trayectoria académica. Montes está graduado en el Doble Grado en Economía y Administración y Dirección de Empresas (en inglés) en la Universidad de Málaga. Ha sido vendedor de productos de primera necesidad en Huevos Montes SL, contador en Indigo DC Consulting y ha realizado prácticas en la oficina de gestión de proyectos de Ernst & Young GDS.

Andrés Montes recogiendo su premio concedido por su trayectoria académica / Alex Zea / LMA

Estrella María Montes Muñoz- Universidad de Córdoba

"Para conseguir la excelencia hay que tener un hábito y trabajar constantemente, por lo que la superación es clave para alcanzar las metas", explica Estrella Montes a este periódico.

Estrella María Montes Muñoz ha sido premiada con una dotación de 1.500 euros gracias a su trayectoria académica. Montes ostenta el Grado en Derecho en la Universidad de Córdoba y el Grado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido ayudante del Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de Córdoba, ha realizado prácticas en la Audiencia Provincial de Córdoba y ha sido participante en el Simposio Internacional Wellesley-Flame College. Actualmente está pensando qué puerta abrir para centrarse ahora, ya que explica que tiene muchas puertas abiertas que le interesan como: investigar en universidades extranjeras, formarse en ámbitos jurídicos diversos y volver a la Universidad de Córdoba para difundir con los alumnos lo que aprenda.

Estrella Montes recogiendo su premio por trayectoria académica / Alex Zea / LMA

Noa Scholz Murcia- Universidad de Málaga

El aprendizaje continuo y la curiosidad por aprender son la clave para conseguir la excelencia de Noa Scholz. "Mi objetivo es aportar a la sociedad, contribuir a que la sociedad mejore y avance en mi ámbito al igual que mis compañeros en sus respectivos ámbitos", explica la galardonada.

Noa Scholz Murcia ha recibido una dotación de 1.500 euros gracias a su trayectoria académica. Scholz es graduada en Biología y en Ciencias Ambientales por la Universidad de Málaga y también posee Máster en Diversidad Biológica y Medio Ambiente por la misma universidad. Ha participado en la excavación paleontológica en Baza, y ha obtenido una beca Ícaro como técnico ambiental en Málaga. En la actualidad posee una beca de formación de personal investigador (FPI) en la Universidad de Barcelona. Ha participado también en varios congresos. Actualmente está cursando un Doctorado en la Universidad de Barcelona, "cuando acabe en Barcelona me gustaría volver a la Universidad Málaga para trabajar como profesora e investigadora", cuenta Noa Scholz. "Málaga es la mejor ciudad del mundo, estoy muy feliz de haber estudiado en la Universidad de Málaga, hay muchos profesionales, todo el conocimiento que tengo es gracias a ellos", concluye.

Noa Scholz recogiendo su premio por su trayectoria académica / Alex Zea / LMA

Noelia Pérez Arias- Universidad de Cádiz

Noelia Pérez Arias ha sido galardonada con la dotación de 1.500 euros por su trayectoria académica. Pérez es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Cádiz. También es alumna colaboradora del Departamento de Psicología y alumna investigadora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Cádiz. Además, es organizadora y participante en varios congresos y jornadas. Su TFG fue sobre Los Derechos Colectivos de los Trabajadores en la Era Digital, obtuvo una nota de 10, Matrícula de Honor.

Noelia Pérez recoge su premio por su trayectoria académica / Alex Zea / LMA

Liudmila Filippova- Universidad de Jaén

Liudmila Filippova ha sido premiada con una dotación de 1.500 euros gracias a su trayectoria académica. Filippova es graduada en Estadística y Empresa por la Universidad de Jaén con mención en Marketing con el Programa UJA de atracción de talento. Ha realizado prácticas de análisis de datos en Yusapi, S.L.También ha realizado prácticas en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) en Madrid y ha participado como voluntaria en Worldskills en Kazán (Rusia).