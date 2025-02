Los ucranianos en Málaga piden paz "justa y sólida" tres años después de la invasión de Rusia

Tres años después del estallido de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, el conflicto sigue en pleno desarrollo, pendiente ahora del viraje de Estados Unidos tras la vuelta de Trump a la presidencia.

Con pocos visos de que la guerra se acerque si quiera a su fin en el corto y medio plazo, los ucranianos exiliados en la provincia de Málaga reclaman una paz "justa y sólida" para su país, el que tuvieron que abandonar en los meses posteriores al 24 de febrero de 2022. Desde entonces, hay unas 40.000 personas procedentes de Ucrania viviendo en Andalucía.

Una triste efemérides que la comunidad ucraniana ha conmemorado hoy en la escalinata del Ayuntamiento de Málaga, donde han mantenido un minuto de silencio en compañía de la Corporación municipal y otras administraciones, como la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Andalucía.

El alcalde de Málaga junto a la cónsul de Ucrania. / L.O

La cónsul de Ucrania en Málaga, Svitlana Kramarenko, se ha remontado al 2014, con la anexión de Crimea por parte de Rusia, para referirse a los 11 años bélicos que arrastra el país, y que han traído "muerte, destrucción y dolor" a su población. En su opinión, es el "precio que paga" Ucrania por ser "independiente y libre".

Kramarenko ha recordado la memoria de los "héroes" que han entregado su vida por que Ucrania sea "democrática", al tiempo que ha dado gracias " de corazón" a España, Andalucía y Málaga por su "apoyo y solidaridad".

Tres años de "lucha, pérdidas, dolor pero también agradecimiento"

"Son tres años de lucha, de pérdidas, de dolor, pero también son tres años de agradecimiento a muchísimas autoridades, a muchas ciudades, países, que nos prestaron su apoyo", ha reconocido Maryana Kasiv, presidenta de la entonces Asociación Maydan y hoy Casa Ucrania de Andalucía.

Minuto de silencio por la invasión de Ucrania en el Ayuntamiento de Málaga. / L.O

Con respecto a la postura de Estados Unidos y a Trump, que ha acusado recientemente a Ucrania de ser la responsable de la guerra y ha llamado dictador a Zelenski, Maryana Kasiv reconoce que "no pinta bien" porque el presidente norteamericano "hace lo que le da la gana":

"Tal y como está llamando a nuestro presidente, que se muestra firme en cuanto a no aceptar las condiciones que no son buenas para Ucrania. Y no es que no quiera dejar el cargo, hay que tener en cuenta también que no es posible durante el estado de guerra unas elecciones y ahora menos que las fuerzas rusas de nuevo entren en el Gobierno de Ucrania o intenten poner a alguien de sus simpatizantes y para nosotros eso no es nada bueno".