Cuatro juristas que han roto techos de cristal y luchan por la defensa de la igualdad

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública celebra por tercer año consecutivo el Día Internacional de la Mujer en su jornada de 'Mujeres que nos inspiran en la Defensa de la Igualdad'. Este martes, cercano al 8M, se han dado cita en Málaga, en el marco de este evento, cuatro mujeres que son referentes del ámbito jurídico para abordar los desafíos actuales en la aplicación y desarrollo de las políticas de conciliación. El objetivo es fomentar un cambio cultural que permita avanzar hacia una igualdad efectiva y sostenible. La elección de Málaga como sede para la celebración se debe a que es la única provincia andaluza que cuenta con presidenta de la Audiencia y decanas de los jueces, de la Abogacía y de la Facultad de Derecho.

Lourdes García, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Cristina Hurtado, jueza decana de los Juzgados de Málaga, Flor Carrasco, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga, e Isabel González, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, han presidido este martes 25 de febrero una mesa redonda en la que se ha debatido sobre temas como la conciliación, la custodia compartida y los nuevos conceptos de familia, entre otros. Estas cuatro juristas se han convertido en la cara de "Mujeres que nos inspiran" por haber roto techos de cristal y haber conquistado un territorio que ha sido tradicionalmente dominado por hombres.

Consolidar los avances

Tanto las cuatro protagonistas del acto junto con Rosalía de los Ángeles, encargada de organizar estas jornadas, José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración, Conciliación y Corresponsabilidad, y Patricia Navarro, delegado del Gobierno en Málaga, han coincidido en la importancia de seguir trabajando en materia de justicia por consolidar todos los avances que se han conseguido. “Este debe ser el siglo de las mujeres”, ha sido el lema de la jornada. También están de acuerdo en que "la justicia funciona mejor cuando está en manos de mujeres".

En la mesa redonda de esta jornada, las cuatro juristas han compartido su visión, desde su experiencia profesional, de los desafíos que existen en la aplicación y en el desarrollo de las políticas de conciliación. Flor Carrasco ha querido incidir en que “aún hay reductos en los que no se entiende la conciliación”. Se refiere a las suspensiones o reducciones de jornada que deben hacer muchas mujeres para cuidar de sus hijos, por enfermedad, … Por su parte, ha destacado que el colegio de abogados luchará para que estas anomalías de que no se concedan las conciliaciones no se produzcan.

En su turno, Lourdes García ha insistido en la importancia de que la sociedad “empuje” para que se refleje lo que dice la ley. “En España hay un problema de natalidad, quizá esto cambiaría si hubiese una buena regulación en el trabajo y se fomentase la corresponsabilidad”, ha defendido. Según el INE, el 70% de las peticiones de reducción de jornada provienen de mujeres. El 67% del trabajo no remunerado del país recae en las mujeres. “Se trata de cambiar la estructura social del hombre mantenedor y la mujer cuidadora”. También ha incurrido en la necesidad de tener en cuenta todas las perspectivas, de género y de infancia, en el análisis de este derecho individual que es la conciliación.

Custodia compartida

Cristina Hurtado en su intervención ha compartido su visión de que la custodia compartida puede lograr una un equilibrio en el cuidado y en la corresponsabilidad de los menores. En el año 2023, la custodia compartida fue otorgada en el 48% de los casos, lo que supone un gran avance. “Debemos ir encaminados a que esto sea la norma, introduciendo un matiz de darle una intervención a los menores en esta toma de decisiones”, ha querido destacar la jueza, además de la importancia de reconocer todos los tipos de familia que hoy día existen.

Por último, ha participado Isabel González, que en su turno ha querido centrarse en los avances que se han producido en materia de conciliación ya que al comienzo esta ley iba dirigida hacia la mujer. Según la Decana, con el paso de los años esta tendencia ha cambiado y ahora la ley “potencia la responsabilidad del hombre y se entiende la conciliación de una manera más amplia”. Además, también han habido avances en el término conciliación, sobretodo gracias a las directivas de la Unión Europea, que han ampliado la responsabilidad de la conciliación ya no solo a padres y madres, si no a “cuidadores”, a las nuevas formas de familia y al Estado mismo.