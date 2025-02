La vacuna tetravírica: la herramienta más eficaz para frenar los brotes de sarampión en la infancia

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, y el reciente brote en una guardería de la provincia de Málaga está haciendo sonar las alarmas. Inicialmente se detectaron tres casos en menores no vacunados, pero la cifra ha ido en aumento hasta llegar a la decena de afectados. Según fuentes del Hospital Quirónsalud, actualmente existe una nueva arma preventiva que juega un papel crucial y puede reducir los contagios: la vacuna tetravírica. Un remedio recomendado por la Asociación Española de Pediatría que no sólo protege contra el sarampión, sino también contra la rubeola, las paperas y la varicela.

En este punto, y con la intención de estabilizar la situación, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha activado el protocolo de vigilancia y seguimiento epidemiológico para contener la propagación de la enfermedad. Además desde la institución han recordado la importancia de la vacunación contra el sarampión, especialmente en niños a partir de 1 año.

La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad y frenar su propagación. "Por cada persona con sarampión, 9 de cada 10 personas a su alrededor que no estén vacunadas pueden contagiarse", ha explicado el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga. Desde finales de 2022 se ha detectado un aumento en los casos de sarampión tanto a nivel mundial, como en la Unión Europea. En España se han registrado algunos casos recientes, en este último año se han notificado 21 brotes en 11 comunidades autónomas. "Están apareciendo brotes; especialmente importantes cuando bajan las tasas de vacunación", ha expresado el doctor.

La vacuna tetravírica

La vacuna tetravírica supone un avance, hasta ahora se vacunaba por separado de varicela y de sarampió-rubeola-paperas, y hoy la unificación de todo en un solo "pinchazo" ayuda a evitar los riesgos de estas enfermedades virales . Además, según ha señalado el doctor de Quirónsalud Málaga, “la inmunización masiva no sólo protege a quien recibe la vacuna, sino que también evita la propagación del virus en la comunidad. Este fenómeno, conocido como inmunidad de grupo, es fundamental para proteger a los bebés que aún no tienen la edad para vacunarse y a quienes, por razones médicas, no pueden recibir la dosis”. Los beneficios de está novedad está claros: menos pinchazos y más portección.

Ante el crecimiento de contagios y aprovechando el avance que supone esta nueva vacuna, el equipo de Pediatría de Quirónsalud Málaga ha iniciado una campaña de vacunación dirigida a los niños.

¿Cómo y cuándo se aplica?

La vacuna tetravírica se recomienda en la segunda dosis de esta inmunización entre los tres y cuatro años, aunque la Asociación Española de Pediatría la recomienda a los dos años, con lo que se conseguiría disminuir los riesgos de las enfermedades al adelantarla.

Con dos dosis la eficacia de protección contra el sarampión supera el 95%, lo que provocaría un descenso de brotes, según el doctor Manuel Barca. Las tasas de vacunación deben incrementarse, cuanto más alto sea el porcentaje de niños vacunados, más eficaz será. Además la vacunación de tres enfermedades en un solo "pinchazo", reduce la posibilidad de que el virus se propague.