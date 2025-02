Churriana y la EMT: un barrio de Málaga con horarios de pueblo

Como informó este diario el pasado domingo, la asociación cultural Churriana Histórica va a conmemorar con charlas de expertos y hasta con una fiesta de disfraces, el 540 aniversario de lo que en 1485 fue la ocupación, por las tropas de Fernando el Católico, de una alquería musulmana con toda su población huida.

Fue el adiós de Churriana al Reino de Granada y la entrada en el Reino de Castilla, al tiempo que sirvió de despensa a las tropas cristianas cuando, dos años más tarde, se produjo el cerco a la ciudad de Málaga.

Además, este año Churriana celebra los 120 desde que dejó de ser un pueblo y se convirtió en un barrio más de la capital.

Estos dos aniversarios deberían servir de acicate para que el Ayuntamiento dejara de tratar a este distrito como una alejada pedanía en la que las inversiones se otorgan a cuentagotas, y se planteara mejoras que reflejaran que el Consistorio tiene, además de un presupuesto anual que supera los 1.200 millones, interés real por Churriana.

En el campo del transporte municipal, en esta ciudad en la que casi todo se supedita al visto bueno de una sola persona -Paco de la Torre-, bastaría con que nuestro alcalde acudiera un día en autobús a un acto en Churriana y luego regresara por el mismo medio a otro en el Centro, para que las dos líneas de la EMTque enlazan con Málaga, la 9 y la 10, se reforzaran al mes siguiente.

La línea 10 de la EMT, a su paso por la calle Torremolinos de Churriana. / Arciniega

El motivo estribaría en que, al llegar nuestro primer edil mucho más tarde de lo habitual a las dos citas, le haría ponerse en la piel de los churrianeros que llevan toda la vida en un distrito de Málaga; pero con horarios de autobuses de pueblo irrelevante.

50 minutos

Cierto es, que como aseguraba un responsable de la EMT ya jubilado, el del autobús municipal no es un servicio de taxi, pero no es de recibo que unas partes de Málaga cuenten con metro y bus cada 10 minutos y otras, como Churriana, disfruten de dos líneas de autobús con frecuencias entre semana de 50 minutos, y que no siempre se pueden combinar para reducir el tiempo de espera a 20 o 25 minutos, porque ni siguen el mismo recorrido ni todos sus usuarios son atletas de la marcha.

En febrero de hace dos años, la Asociación de Vecinos de Churriana ‘Arcusves’ volvió a plantear la queja y reclamó, aparte de más autobuses, que estos fueran más modernos.

En el 120 aniversario de la unión de esta antigua villa a Málaga, la mejor fiesta que podía organizar el Ayuntamiento sería mejorar la frecuencia de las dos líneas. Que las pruebe nuestro alcalde un día de intenso trabajo y sabrá lo que es malo.

