La Costa del sol busca ubicación para la segunda desaladora

A pesar de que el otoño de 2024 y el invierno de 2025 han dejado cantidades de lluvia superiores a las de años anteriores, la sequía sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta la provincia malagueña. Para analizar aspectos tan relevantes como su impacto en la economía de Málaga, las medidas, pasadas, presentes y futuras que se están implantando por parte de las diferentes administraciones, la gestión más óptima y eficiente de los recursos hídricos, la situación actual de pozos y acuíferos, las nuevas opciones para la obtención de agua y la concienciación a la población de la gravedad de la situación que estamos atravesando, La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han organizado esta mañana en la sede del Colegio de Médicos de la capital malagueña la III edición de Aquaforum, un evento que ha contado con el patrocinio de La Diputación Provincial de Málaga, Acosol, Ayuntamiento de Málaga, Emasa, Ingeagua, Resvi, Hidralia y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Foto de familia de todos los participantes en la III edición de Aquaforum / ALEX ZEA

El encuentro, presentado y moderado por la periodista de La Opinión, Ana Montañez, se inició con la intervención de José Ramón Mendaza, director de nuestro periódico, quien indicó que con las últimas lluvias de octubre "hemos pasado de una situación desesperada a una calma tensa", porque la falta de agua y de infraestructuras hídricas "es una de las preocupaciones de nuestras vidas". Mendaza apeló a seguir trabajando en este tema porque "el agua es todo y es crucial para el progreso".

José Ramón Mendaza, director de La Opinión, abrió el acto / ALEX ZEA

La situación hídrica de Andalucía: actuaciones

Tras el director de La Opinión, Ramiro Angulo Sánchez, secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, se dirigió a los asistentes para analizar la situación hídrica de la provincia de Málaga y explicar los ejes de las actuaciones de la política hídrica que lleva a cabo el gobierno andaluz desde que tomó posesión en enero de 2019. "Anticipación, diálogo, tener un plan de acción y cumplir con lo planificado" son, a juicio del responsable andaluz, las líneas maestras que presiden la actuación del gobierno andaluz en la política del agua. Angulo citó actuaciones destacadas como la incorporación de aguas regeneradas en la Axarquía y las actuaciones contempladas en el marco llamado Sequía Plus, "unas actuaciones que tenían un leitmotiv: entrar para el verano del 25". "Entre estas actuaciones -siguió Angulo- está la ampliación de la desalobradora de Marbella, una planta que ya la tenemos a punto y que para el verano tendremos la posibilidad de producir 20 hectómetros cúbicos de agua desalada", aseguró.

"Con la intervención en los pozos del Bajo Guadalhorce y de otras zonas y la acción de la desalobradora de El Atabal ya podemos afirmar que, en unos meses, el 50% del agua que va a necesitar Málaga capital se va a poder obtener de recursos subterráneos", afirmó. El secretario general del Agua de la Junta de Andalucía también hizo referencia a las conexiones con La Axarquía, la Costa del Sol y Alhaurín de la Torre, esta última que entrará en funcionamiento también en este verano.

Angulo abogó por un "gran pacto nacional por el agua", y aseguró que se está hablando de agua en España y en Europa, gracias a la Junta de Andalucía, "que es la que ha puesto el agua en el discurso para que no volvamos a repetir los problemas de anticipación. Andalucía tiene agua, y Andalucía lo que ha tenido es una mala gestión del agua", afirmó.

Ramiro Angulo Sánchez, secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, durante su intervención / ALEX ZEA

Desaladoras

El responsable andaluz señaló que la desaladora de La Axarquía está más cerca que nunca y es una realidad "gracias a los usuarios que han constituido la Junta Central de Usuarios y han contratado la redacción del proyecto". "Una desaladora de 50 hectómetros cúbicos, con una primera fase de 25, por eso tienen cabida dos desaladoras, porque ya van las dos desaladoras en una, va la construcción del proyecto inicial y la ampliación", aseguró. También aludió a la conexión del agua desalada y regenerada con cada una de las parcelas, lo que obligó a la Junta a hacer cinco terciarios en 18 meses y 22 zonas cúbicas de agua regenerada".

En el Bajo Guadalhorce, el secretario general del Agua de la Junta señaló que la zona "va a tener una zona regable espléndida, una zona regable con un índice hídrico de agua superficial y de agua regenerada que va a aliviar los problemas que están pasando los regantes y que en un futuro van a tener, como mínimo, un 50% de agua garantizada para configurar una zona regable moderna".

En la zona de la Costa del Sol Angulo destacó "el gran esfuerzo en la mejora de la potabilizadora de Río Verde, cuya licitación ha finalizado hace unos días y será una realidad muy pronto. Cuando hace un año estábamos firmando el convenio y “va a modernizar una infraestructura fundamental, que data de principios de los años setenta y que se había quedado completamente obsoleta, permitiendo duplicar su capacidad de tratamiento, pasando de los 173.000 metros cúbicos al día a los 400.000”, comentó. Respecto al proyecto de ampliación de la desaladora de Marbella está previsto que la segunda fase se complete en el primer trimestre de 2025, lo que permitirá triplicar la producción inicial alcanzando los 20 hectómetros cúbicos anuales. Aunque la Junta había estimado su capacidad en 30 hectómetros es imposible alcanzarlos "porque no hay sitio en la planta y habría que hacer nuevas obras de toma y el hemisferio submarino".

El representante de la Junta señaló "que están trabajando en la costa para ver cuál es la mejor ubicación para la segunda desaladora, la ubicación que nos permita optimizar el transporte de agua y solucionar los problemas ambientales, porque nadie se le escapa que uno de los grandes problemas de la costa del sol es regular el uso del agua subterránea aprovechando la incorporación de los nuevos recursos".

Primera de las mesas redondas / ALEX ZEA

Tras la ponencia se celebraron dos mesas redondas. En la primera de ellas se debatió sobre la economía del agua e intervinieron en ella, Luis Rodríguez del Pozo, presidente del Consorcio para la gestión integral del agua de la Diputación Provincial de Málaga; Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de la Costa del sol Occidental y de Acosol; Jorge Martín, presidente de Axaragua, Víctor Luque Navas, CEO de Trops y Joaquín Villanova, alcalde de Alhaurín de la Torre.

Situación tras la dana

Los contertulios analizaron la situación de la provincia tras la dana y coincidieron en señalar el buen trabajo desplegado por los equipos de emergencias aunque algunas infraestructuras, como la depuradora del Valle de Guadalhorce y las redes de saneamiento en la Costa del Sol, se vieron muy afectadas. Víctor Luque Navas, CEO de Trops, hizo referencia al "daño en las explotaciones agrícolas que nos va a hacer perder el dominio del sector del cultivo tropical con unas pérdidas que se sitúan entre los 100 y 200 millones anuales" "Hay tiempo para recuperarnos porque hay certidumbre con la desaladora de La Axarquía y habrá que renovar entre ocho y diez mil hectáreas de árboles, y para acometer esa renovación hay que tener la certeza de que se va a tener agua", afirmó.

Joaquín Villanova, alcalde de Alhaurín de la Torre, señaló que en su municipio tuvieron menos problemas con la dana "porque los ojos del Puente de la Azucarera se limpiaron por la Junta y se hizo un drenaje de la zona del aeropuerto y esto ha permitido que no hubiera tanto problema. Llevamos 28 años trabajando y haciendo obras para mejorar y evitar que zonas de Alhaurín de la Torre se inunden cuando haya muchas precipitaciones", comentó. Además comentó el éxito en su localidad de medidas como la reducción de la presión "que ha provocado un descenso en el consumo y el uso de agua regenerada por parte de los agricultores".

Respecto a las expectativas para el verano, Luis Rodríguez del Pozo señaló que "no tenemos que relajarnos pero hay que confiar en la administración competente y hay que seguir aplicando el principio de solidaridad". Para Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de la Costa del sol Occidental y de Acosol se hace imprescindible " buscar el consenso de todos los municipios de la Costa del Sol y obtener un compromiso en el uso responsable del agua" y señaló que la situación hídrica actual "dista mucho de ser una situación tranquila". Por su parte, Jorge Martín, presidente de Axaragua, alzó la voz para señalar que el consumo humano está garantizado en La Axarquía hasta fin de año. "Tenemos agua para el consumo pero no para el riego, necesitamos la desaladora. Hemos pedido un volumen de 25 hm³, 12 y medio para riego y 12 y medio para consumo. Está claro que en nuestra comarca sin desaladora no hay futuro".

Fernando Fernández Tapia-Ruano, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga / ALEX ZEA

Plan PARRA

Tras la primera mesa redonda tomó la palabra Fernando Fernández Tapia-Ruano, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, quien ofreció datos del estado hídrico de una provincia malagueña que a día de hoy tiene 73 hm³ más que hace un año (171 por 98, con un 28% de su capacidad) y donde se hace necesario "garantizar el agua para todos sus usos" y en el que se ha suspendido la cesión de agua de Málaga a la Axarquía y donde, con el agua existente, se hace necesario "planificar los riegos de verano".

El delegado hizo referencia al Plan Parra, una serie de ayudas por parte de la administración pública dirigidas a las comunidades de regantes con un presupuesto total de 165 millones de euros y que llevarán aguas regeneradas a esas zonas. Fernández también anunció un acuerdo con SEIASA por valor de de 70 millones para la modernización de regadíos: "Decididamente hay que ir al riego localizado y tecnificado para reducir el consumo de agua", comentó. Además calificó de "muy importantes" otros veinte millones que se destinarán para balsas de riego en los campos.

La segunda mesa redonda se centró en la gestión del agua y en ella participaron Juan José Denis Corrales, director gerente de Emasa; Francisco Javier Losada Donaire, director de ingeniería de Ingeagua; Beatriz Gutiérrez Pastor, gerente de Resvi, Matilde Mancha, consejera delegada de Acosol y Fulgencio Díaz, director ejecutivo de Hidralia en Málaga.

Prioridad en inversiones

Preguntados por la prioridad en las inversiones para mejorar la situación hídrica, el director de Emasa comentó que "queremos mejorar la distribución de agua potable en Málaga que era muy antigua, mejorar la captación de las aguas residuales, la red de drenaje y la de pluviales y saneamientos, que normalmente coinciden o están conectadas". Denis Corrales destacó la importancia de "planificar las acciones" y se mostró partidario de "extender la digitalización en toda la gestión del agua". Por su parte, Matilde Mancha recordó que hace poco más de un año "no podíamos abastecer a la población de la Costa del Sol, que necesita 100 hm³, justo el doble de lo que necesita Málaga capital". Mancha apostó claramente por el agua desalada y regenerada, la ampliación de la planta desaladora de Marbella y la renovación de la autovía del agua" para mejorar una situación que está mejor que el año pasado pero que no permite muchas alegrías todavía.

Segunda de las mesas redondas que se celebraron en Aquaforum / ALEX ZEA

Para Fulgencio Díaz, director ejecutivo de Hidralia en Málaga, la clave pasa por los acuíferos: "Puede ser una solución importante. Los acuíferos de Mijas y el de las sierras de Marbella y Estepona nos daría mucha seguridad. Con poca inversión podemos poner en valor algo que está ahí y hacer del agua subterránea un bien hídrico. El modelo de Torremolinos es exportable a otros lados", comentó. Francisco Javier Losada Donaire puso el acento en "mejorar la eficiencia hídrica, evitando pérdidas y fugas, gracias a la digitalización" y abogó por una mejor coordinación de las medidas en caso de sequía entre las diferentes organismos implicados. Beatriz Gutiérrez Pastor, gerente de Resvi, señaló que habían experimentado un aumento en la demanda de regadíos de jardines, llenado de piscinas y suministro de agua potable desde el año pasado. "En la dana en la Axarquía llevamos agua en camiones durante dos semanas", avanzó la posibilidad de trabajar con desaladoras e indicó que hay que seguir informando a la popoblaciónpara que haga un uso responsable del agua".

Mantener la concienciación, tener un uso sostenible del agua, la colaboración público-privada, mejorar la eficiencia y las infraestructuras y dar el paso definitivo en la apuesta por la introducción de la digitalización en la gestión hídrica, fueron otros de los aspectos que los invitados destacaron como primordiales en la gestión de recursos de cara al próximo verano.