Las peticiones de que Málaga sea Centro Nacional de Ciberseguridad y de dimisión de Pineda centran el pleno

La petición de que Málaga sea sede del futuro Centro Nacional de Ciberseguridad (PP) y de la dimisión de la concejala de Cultura, Mariana Pineda, tras el patrocinio de unos 100.000 euros a la Fundación Contemporánea, a la que ha estado vinculada la edil (que llevan tanto PSOE como Con Málaga) centran el pleno del Ayuntamiento, donde también a petición de Vox se solicita la apertura de la lonja de Málaga.

El grupo 'popular', además, lleva como moción urgente relativa al 8M que, de nuevo, no vuelve a ser institucional al no haber consenso tras no contar con el voto de Vox, a la que se sumará otra ordinaria del PSOE sobre la misma cuestión. La moción que sí será institucional será para otorgar la Medalla de la Ciudad al artista Segundo Castro.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha informado de la moción urgente 'popular' para que se reconozca la ciudad como idónea para acoger el Centro Nacional de Ciberseguridad que el Gobierno deberá crear al amparo del Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad y solicita al Ejecutivo central que "valore la candidatura de Málaga para acoger la sede de dicho organismo nacional".

De la Torre, que ha esperado que sea aprobada por unanimidad, ha informado también de que se propone a Junta y Gobierno que se cree un escenario de coordinación y trabajo conjunto para la implantación de dicho centro nacional en Málaga, "aprovechando la experiencia y los acuerdos ya existentes en el sector de la ciberseguridad en nuestra ciudad". "Lo hacemos con el mejor ánimo de colaborar al éxito de este Centro Nacional de Ciberseguridad", ha abundado De la Torre.

"Málaga ha demostrado ser una ciudad capaz de retener talento y atraer talento en muchas materias tecnológicas, en esta desde luego de una manera muy clara", ha sostenido. En suma, ha destacado, "se trata de sumar desde aquí, desde Málaga, un ecosistema que puede ayudar a ese éxito".

Dimisión de Pineda

Por su parte, los grupos de PSOE y Con Málaga llevan sendas mociones urgentes sobre el 'Caso Pineda' en las que piden, entre otros, "transparencia", depurar responsabilidades, una comisión de investigación y la dimisión de la edil de Cultura.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha dicho que es "una situación completamente insostenible por la falta de transparencia, por estas versiones que vamos conociendo que van cambiando de forma permanente".

Pérez ha explicado que en la moción piden, entre otros, la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento y determinar responsabilidades políticas y administrativas; así como toda la información, que también se tiene que remitir a la Oficina Antifraude de la Junta y al Tribunal de Cuentas.

También piden la reprobación del regidor "porque es el máximo responsable" y "ante esta situación tan degenerada a la que se ha llegado con tantas mentiras, tantas versiones, lo que queremos pedir es la dimisión pública de la concejala de Cultura". "Tiene que dimitir por acción o por omisión", ha apostillado. Además, ha dicho que tiene que ser la concejala de Cultura la que "dé la cara y explique lo que está pasando y De la Torre tomar cartas en el asunto".

En parecidos términos se ha referido la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, que ha asegurado que "la mejor noticia que en el pleno podrían darnos a los malagueños y a las malagueñas es que la concejala de Cultura presente su dimisión irrevocable y, si no lo hace, el alcalde tiene potestad para forzar ese cese".

A su juicio, "no es posible que siga sentándose en el salón de plenos de este Ayuntamiento una concejala que ha podido incurrir en un claro conflicto de intereses, en un claro caso de incompatibilidad, participando de manera directa en la adjudicación de este patrocinio que se ha orquestado, se ha articulado con la participación de Promálaga", ha apostillado.

También Con Málaga pide reprobar al alcalde, así como a la concejala de Cultura, a la vicepresidenta de Promálaga y concejala de Innovación, y al director-gerente de la Sociedad Municipal Promálaga, "por la opacidad, falta de transparencia y por la ausencia de explicaciones coherentes, veraces y adecuadas".

"Las mentiras no pueden salir gratis en política, no puede seguir habiendo impunidad con lo que ha sido mentiras de manual por parte del alcalde de la ciudad, poniendo las manos en el fuego, eso sí, de una manera un tanto tibia y tímida sobre este 'caso Pineda'", ha agregado.

Por otro lado, piden que se solicite la intervención del Tribunal de Cuentas para que fiscalice esta contratación; así como acudir formalmente a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

"Estamos ante una falta de transparencia y de ocultamiento deliberado de información que es injustificable", ha señalado, lamentando que "esto es inaudito". "Exigimos la dimisión de la concejala Pineda y también al alcalde que deje de escurrir el bulto. Tienen que depurarse todas las responsabilidades políticas que hay en el caso Pineda", ha señalado, pidiendo "la máxima transparencia".

Al respecto, De la Torre ha defendido que "el gerente entendió, y creo que acertó plenamente, que esta actividad en Málaga ayudaba a la promoción" de la ciudad, que también la propia Promálaga "ha venido haciendo los últimos tiempos con el impulso a la incubadora que hay en el Llano de la Trinidad", así como el impulso para traer los Goya en 2020 a la capital. En suma, "visibilidad para la ciudad y esto ha supuesto una visibilidad muy clara en todo el tejido cultural español".

Ha dicho, por tanto, que "nosotros entendemos que la actuación de Promálaga ha sido impecable, ha sido en la línea de promoción de la ciudad que caracteriza a esta empresa", por lo que votarán que no a las mociones de los grupos de izquierda.

De la Torre ha hablado de "contrato impecable" de Promálaga en relación con este asunto y desde el punto de vista de conflictos de interés, el regidor ha señalado que "no hay ninguna, como digamos, ventaja para ella (Pineda), la ventaja la veo para la ciudad, que es donde se realiza el acto".

"Se ha organizado, se ha montado una, digamos, exagerada polémica, no sé cómo llamarlo, sobre un tema que tiene, los justos términos que tiene, un contrato impecable con una fundación sin ánimo de lucro, donde una concejala actual ha sido directora, pero que está en excedencia especial y volverá allí, pase lo que pase", ha concluido

Lonja de Málaga

Por su parte, el grupo municipal de Vox insta en su moción urgente a impulsar una negociación entre la Autoridad Portuaria y el conjunto de pescadores malagueños para "la apertura inmediata" de la lonja.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha explicado que "debido a esta situación se están viendo afectadas 19 embarcaciones que tienen que desviar su mercancía a los puertos de La Caleta de Vélez o Fuengirola, y lo que les lleva a desarrollar un mayor número de horas de trabajo de las que les corresponde y hasta un mayor coste en combustible".

"Lo cierto es que, después de haber pasado más de un año desde su inauguración, a fecha presente, los principales afectados, interesados y para los que se realizó el gasto público que representa el propio edificio en sí, junto con el equipamiento con el que cuenta, no pueden usarlo, lo que no sólo es negligente sino un absoluto despilfarro económico y una auténtica falta de interés en la gestión de lo público en beneficio de los ciudadanos, en este particular, pues para eso se hizo la lonja, de los pescadores malagueños", ha señalado.

Así, Vox insta al Ayuntamiento "a que impulse una negociación de la Autoridad Portuaria y el conjunto de pescadores para que esta lonja abra en el menor plazo posible y pueda empezar a desarrollar la actividad por la que se construyó".