El arte como aliado de la investigación oncológica. Esta mañana la cantante malagueña Encarni Navarro ha hecho entrega de un cheque solidario a la Asociación para la Investigación Oncológica Malagueña (AIOM). Una cantidad que se recaudó el 13 de diciembre en la zambombá benéfica la 'Flor de Málaga' y que, gracias a las aportaciones de las empresas Aceites Málaga, Supermercados Maskom y Sancho Melero, suma un total de 9.042 euros.

AIOM recibe la solidarida de la cantante Navarro con los brazos abiertos. La secretaria general de la Asociación y antigua paciente oncológica, Carmen López ha agradecido enormemente la aportación haciendo hincapié en la falta de investigación. "Nosotros empezamos porque en Málaga la investigación estaba en plena crisis, y no había nada", ha expresado. Además en este punto, ha hecho alusión a otro de los retos en investigación a los que se enfrenta la ciudad: "En Andalucía no había ningún secuenciador, empezamos en el 2013 pidiendo un secuenciador, como el gobierno e instituciones no nos hicieron mucho caso nos pusimos manos a la obra con la sociedad civil y gracias a eso pudimos comprarlo", ha recalcado.

Con el paso del tiempo, la Asociación ha ido acumulando participación y solidaridad de diferentes instituciones, gentes y grupos sociales. De igual forma, Encarni Navarro no ha querido ser espectadora y ha colaborado con la causa haciendo del arte un lugar generoso y altruista. "Mi granito de arena se aportó con el arte, cantando, y gracias a Aceite en Málaga, Maskom y Sancho Melero, porque ellos han engordado esa ilusión de poder investigar más", ha dicho la cantante malagueña.

La zambombá 'La Flor de Málaga', celebrada en el Teatro Echegaray, ha tenido esta Navidad un éxito rotundo. Una actuación con dos pases cuyas entradas se agotaron con un mes de antelación. La participación de la sociedad civil ha dado sus frutos y la entrega del cheque ha sido posible gracias a la empatía ciudadana, sin olvidar la colaboración de las tres empresas malagueñas.

Avances que ha conseguido AIOM hasta ahora

El dinero que ha entregado Navarro puede convertirse en una aportación importante, "todo lo que se recauda va para los reactivos, para la secuenciación", ha confesdo la secretaria de AIOM. Hasta ahora, los secuenciadores obtenidos por AIOM suponen un gran adelanto, "nuestro granito de arena ha sido que Málaga y Andalucía tengan los mejores aparatos para investigar" , ha dicho Carmen López. Los aparatos se encuentra en el CIMES, Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer, donde se dedican a la investigación no solo en secuenciación "sino también en biología líquida y otras muchas purebas que están dando granes adelantos", ha afirmado la secretaria de la asociación.

La cantante Encarni Navarro y la secretaria de AIOM Carmen López / Sara Torres

Empresas que han colaborado

Durante el acto de entrega, celebrado en la escondida cafetería del Hotel Málaga Palacio, José Luis López de Aceites Málaga, ha dirigido unas palabras al resto de entidades participantes: "para mí es un placer conectar con AIOM siempre a través de mi amiga Carmen y mis grandes amigos Sergio Cubero, de Supermercado MasKón, y Ángel Sancho Melero", ha señalado. Todos ellos son personalidades asistentes a la entrega, empresarios que han querido aliarse con la investigación oncológica de Málaga.