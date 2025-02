Una mujer denuncia en Málaga al propietario de su piso, a unos desokupas y a la Policía Nacional

Cuatro juzgados de instrucción de Málaga, en concreto los números 7, 10, 12 y 13 han recibido en total una querella y tres denuncias por parte del abogado de una española con esclerosis múltiple, madre de tres hijos, dos de ellos menores de edad, por supuestas coacciones y amenazas, así como por supuestas agresiones y destrozos en el piso en el que vive, realizados en 2024 por varios desokupas de una empresa que, según estas denuncias, habrían actuado a instancias de la empresa propietaria del piso, en un bloque de viviendas en el Distrito de Bailén-Miraflores.

Una de las denuncias, la que instruye el juzgado número 13, también incluye a varios agentes de la Policía Nacional por, supuestamente, no dar validez a una sentencia judicial que permite a esta madre y sus hijos permanecer en el piso hasta mayo de 2028.

«Soy testigo de eso, porque hablé con la policía y fue cuando dijeron que la resolución judicial, que le autorizaba a estar hasta 2028, no servía para nada», explica a La Opinión el abogado de la denunciante quien, al igual que su clienta, prefiere permanecer en el anonimato.

Impedir la entrada

Según denuncia, los agentes también habrían permitido a los desokupas montar «un control de acceso» en el exterior para impedir la entrada de la familia en la vivienda. «Hay una sensación de connivencia policial», lamenta el abogado.

La denunciante, que prefiere el anonimato, en el encuentro en la Ciudad de la Justicia. / La Opinión

En esta cuádruple denuncia judicial, en la que también estarían denunciados tanto el dueño de la empresa propietaria y la empresa de desokupas, como los desokupas que supuestamente actuaron, la madre cuenta también con el asesoramiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Como explica ella misma a este diario, en un encuentro en la Ciudad de la Justicia en la que estuvo presente su letrado y una representación de la PAH, perdió su piso hace unos años: «Me fié de mi banco, me aseguraron que me bajarían la cuota de la hipoteca pero no me la bajaron».

Por este motivo, tras un procedimiento de ejecución hipotecaria perdió su vivienda, pero una resolución judicial retrasó el lanzamiento hasta el 15 de mayo de 2028, al tratarse de una familia vulnerable.

Sin embargo, cuenta, el banco vendió la vivienda a una empresa, que supuestamente habría mandado actuar al negocio de desokupas para echar a esta mujer y sus tres hijos, pese a la sentencia.

Destrozos y agresiones

La madre denuncia que los desokupas le rompieron la puerta de entrada al piso «y me han obligado a cambiarla», además de haberle cortado el agua y la luz.

«Y las amenazas han derivado en agresiones», apunta su abogado. En este sentido, la mujer explica que la agredieron «dos veces», una de ellas, clavándole un punzón en la mano. Además, a uno de sus hijos menores lo empujaron supuestamente contra la escalera y le escupieron. «Las fotos las tiene el juzgado», informa el abogado.

El supuesto acoso ha provocado, además, que otro de los menores repita curso escolar y que la madre haya tenido que dejar su trabajo, aparte del agravamiento de la esclerosis múltiple, cuenta.

Policía Local

Tanto ella como el abogado quieren dar las gracias a la Policía Local de Málaga, porque, según explican, los agentes municipales plantaron cara a los desokupas, «y hasta que no intervinieron no se ha acabado el acoso casi diario que había allí», señala el abogado.

La presentación de las denuncias, explica el letrado, ha dado pie a que el abogado de la propiedad responda ofreciendo una cantidad de dinero a la madre, para que abandone el piso del Distrito de Bailén-Miraflores «y nos olvidemos de todas las denuncias».

