Josele Aguilar apuesta por "recuperar la alcaldía de Málaga" como objetivo prioritario del nuevo PSOE

La recién estrenada etapa del PSOE de Málaga ya ha sido también proyectada sobre la tarima de la sede provincial en la que el líder de turno suele comparecer. El nuevo secretario general, Josele Aguilar, se puso bajo los focos mediáticos en su 'primer día' de trabajo y en la sala se atisbaron presencias que daban pistas de quienes le acompañarán con protagonismo en su proyecto. Por ejemplo, en la primera fila se sentaron el diputado Nacho López, la secretaría de Juventudes Socialistas, Ana Villarejo, o el exdiputado José Carlos Durán, que estos últimos meses han construido a su lado la alternativa a Dani Pérez. Además, no se perdió la puesta de largo el hasta ahora Secretario de Organización y exalcalde de Marbella, Pepe Bernal, cuya corriente le dio su apoyo y seguirá siendo una de las piezas importantes de la Ejecutiva, según confirmó el nuevo secretario general. Incluso, en la oratoria de Aguilar asomó una de las grandes ambiciones del socialismo malagueño, una empresa difícil que incluso sitúa a Aguilar en ese posible horizonte como tantos rumores, por mucho que ahora le toque desmarcarse: "Recuperar la alcaldía de Málaga será un objetivo prioritario", reiteró durante su estreno como líder provincial.

Eso sí, a Aguilar le tocó lidiar con las especulaciones que lleva aparejada está meta y, a la vez que esquivó la posibilidad de que él fuera el candidato, se pronunció con diplomacia en relación al futuro en la política municipal del ya exsecretario general Dani Pérez. Sobre la hipótesis a día de hoy no muy probable de que a Pérez se le dé una tercera y última oportunidad como alcaldable, se expresó así: "Es un futurible que no depende ni siquiera de mí, depende de que él quiera y de que también quiera la militancia; lo que está claro es el objetivo prioritario de recuperar la alcaldía de Málaga, porque la ciudad se ha convertido en el laboratorio principal de las políticas salvajes y excluyentes del PP".

Y, cuando se le preguntó si él se ve como candidato, Aguilar se aferró a su recién estrenado: "Bastante tengo con lo que acabo de asumir con la secretaría general, me va a ocupar el 120 por ciento del tiempo que tenga, ahora mismo tengo que centrarme en armar el partido".

Aguilar solo dio pistas concretas, ya al referirse a la tarea orgánica, cuando abordó la alianza decisiva con la corriente de Pepe Bernal que lo ha aupado al liderazgo, y auguró para el exalcalde marbellí "un papel relevante, como ha tenido hasta ahora". "Cuando digo que hay que contar con los mejores, entre los mejores está Pepe Bernal", añadió.

Asimismo, recordó que lo próximo, en 2026 como muy tarde, será "salir a ganar las elecciones andaluzas en Málaga". "Ese primer botón lo tiene que pulsar Moreno Bonilla, la provincia será decisiva como palanca de cambio, vamos a desenmascarar al señor M punto Bonilla", dijo con un guiño que ilustraba la beligerancia instaurada.

Proyecto de unidad

No obstante, Aguilar situó sus argumentos en variadas ocasiones en torno a un proyecto de unidad, para el que contaría con las grandes familias del partido y otras corrientes minoritarias: "El 30 de marzo es el congreso y estamos trabajando para conformar una renovación en los mensajes, los proyectos y los equipos; será un proyecto sólido, con mucha ilusión, confiable y ganador para la provincia de Málaga, un proyecto de unidad , una etapa superadora en la que da igual de donde vengamos, eso de las familias ya se terminó", enfatizó .

Primera comparecencia de Josele Aguilar como nuevo secretario provincial del PSOE en Málaga / Álex Zea

"Superar situaciones anteriores"

Aguilar comenzó su primera comparecencia oficial como lider provincial del PSOE con "un agradecimiento a la militancia" por permitirle la oportunidad de representarla en los próximos años. Y se refirió a la secretaría general como una responsabilidad que asume "con orgullo, responsabilidad y la determinación que exige todo el trabajo que hay que hacer".

"Voy a poner todo lo mejor que tengo y trabajaré los mejores equipos posibles", prometió antes de trasladar su discurso a la coyuntura actual, que tiene al PSOE sumido en esta provincia en la peor racha electoral de su historia. Y, midiendo las palabras, confío en que la suya sea "una etapa superadora de situaciones anteriores".

Además, insistió en la necesidad de que el PSOE de Málaga sea "lo más participativo posible". "Tiene que ser un partido fuerte y unido en el que todos nos sintamos representados, todas las voces son importantes, no basta la voz de una persona; esto es un proyecto colectivo, no es individual ni presidencialista, con renovar el liderazgo no basta, también hay que renovar las propuestas, los mensajes y los equipos que se van a ocupar de hacer el trabajo", recalcó.

Además, Aguilar adquirió las proclamas entre triunfalistas y optimistas a las que sigue aferrada María Jesús Montero desde que regresó a la política andaluza: "Venimos a ganar elecciones, la gran meta que me fijo es volver a ser el partido con la confianza mayoritaria de los malagueños. Málaga será una pieza clave para que Montero sea la presidenta andaluza, será palanca de cambio, no renunciamos a nada", afirmó a la vez que se apropiaba del rol de provincia determinante que está jugando Málaga dentro del PP andaluz.

Y, a su vez, hizo gala de cierta estrategia de partido de puertas abiertas, que ensancharia su órbita a su izquierda: "Vamos a contar con los mejores, no solo dentro del partido también para fuera, toda la gente progresista de la provincia de Málaga tiene las puertas abiertas".

Igualmente, garantizó que "los malagueños no van a estar solos cuando reivindiquen una sanidad o educación mejor o el acceso a una vivienda".

"Van a tener siempre a un socialista al lado atendiendo a su problema, nadie será dejado de lado y no vamos a tener la situación actual en la que el éxito de la provincia es excluyente, el PP deja a un lado a la gente de aquí; vamos a defender siempre los intereses de Málaga y seremos exigentes con los gobiernos municipales, la Junta de Andalucía y también con el Gobierno de España", añadió.

Las mayorías del PP

Al igual que dijo el lunes cuando presentó su precandidatura, puso en el centro de la diana la cómoda hegemonía de la que goza el PP en la provincia: "Hay que poner fin a los años de mayorías del PP y a la confrontación con el Gobierno de España que persiguen las políticas de Moreno Bonilla".

Y, como era de esperar, tampoco se fue sin ponerse el traje de parlamentario andaluz que gasta desde el batacazo socialista de 2022: "El rechazo a la condonacion de la deuda es algo totalmente irresponsable por parte de Moreno Bonilla, es la segunda gran traición de la derecha a los andaluces", afirmó.

Y, al decirlo, se preparó el terreno para conectar sus críticas con los días especiales para la autonomía andaluza que corren: "La primera gran traición de la derecha a los andaluces fue el 28F, que se celebra ahora", dijo para viajar casi medio siglo en el tiempo y reprocharle el 'andaluz este no es tu referéndum' de entonces.

Y no era casualidad que se expresase así. Aguilar había salido de su casa vestido para el acto institucional en el que, al mediodía, se reencontraria con Montero en la Subdelegacion del Gobierno, durante el homenaje a Manuel José García Caparrós.