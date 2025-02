Con Málaga critica la tala de cinco eucaliptos de unos 80 años en El Palo

Con Málaga ha denunciado este jueves, en un escrito dirigido al alcalde, la tala de cinco eucaliptos de aproximadamente 80 años, en la avenida Salvador Allende, delante del solar en obras del nuevo Centro de Salud del Palo.

La portavoz adjunta del grupo municipal, Toni Morillas, ha trasladado a Francisco de la Torre las quejas de numerosos vecinos por esta tala, realizada esta semana, por "operarios de la empresa adjudicataria de la obra del centro de salud". La concejala destaca que los árboles se han eliminado "totalmente y parece ser que van a ser sustituidos por otros árboles nuevos de pequeño tamaño". Toni Morillas se hace eco del malestar vecinal porque los eucaliptos, dado su "porte y la antigüedad", daban "buena sombra a los usuarios del centro de salud", además de estar en la vía pública "y no estorbar a nadie, aunque no fueran una especie autóctona", al tiempo que precisa que, en algunos casos, "se recomienda su conservación".+

En este sentido, la portavoz adjunta de Con Málaga pone de ejemplo los eucaliptos de los Baños del Carmen, o el enorme ejemplar existente junto al Cementerio del Palo". Por ello, concluye que los ejemplares talados "debían haberse conservado sin ser eliminados", de ahí que subraye que, para los vecinos, la tala ha sido "innecesaria e injustificada (...) tengan permiso o no".

La tala de los eucaliptos delante del Centro de Salud del Palo, ayer. / Felipe Foj

Nidos eliminados

La carta también recuerda que la tala también ha conllevado la eliminación de nidos en las copas de los árboles. A este respecto Toni Morillas recoge la queja vecinal de que no sólo se han destruido nidos de cotorras argentinas, una especie invasora, sino también de otras especies, por lo que "no se ha seguido el protocolo de Parques y Jardines respecto al anidamiento de aves en los árboles, es decir, que además de la tala indiscriminada tampoco se han protegido y salvado los nidos que no eran de especies invasoras".

Por este motivo, reclama al alcalde información sobre "los permisos y autorizaciones correspondientes", así como copia del "informe de necesidad justificativo de esa tala", e información sobre el protocolo seguido con los nidos. Para la formación, está fuera de lógica que el equipo de gobierno elimine "progresivamente" el arbolado y sustituya "árboles históricos por otros ejemplares de menor antigüedad deteriorando el patrimonio arbóreo y el porcentaje de masa arbórea por habitante".

Otra vista de la tala de los eucaliptos, este jueves. / L.O.

Asociación de Vecinos del Palo

Por su parte Mercedes Pírez, presidenta de la Asociación de Vecinos del Palo, lamentó que el colectivo vecinal lleva muchos años reclamando al Ayuntamiento de Málaga un "plan de arbolado" sin resultado, así como un "cinturón verde" para el distrito "y se ríen de nosotros".

La presidenta vecinal aprovechó para criticar la poca colaboración del Seprona "cada vez que hay un problema con un árbol", si se trata de un asunto municipal y recordó que la asociación lleva "meses" esperando la explicación de la tala de una jacaranda en la plaza del Niño de las Moras.

Los árboles, incompatibles con las obras

Fuentes municipales informaron a La Opinión que la licencia de obra del nuevo centro de salud "ya recogía la supresión de cinco eucaliptos, porque su presencia es incompatible con la reurbanización de la acera y la construcción del nuevo edificio".

Al no ser árboles trasplantables, las mismas fuentes indicaron que "se plantarán nuevos árboles en ese espacio".