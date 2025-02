Las exportaciones de Málaga en vilo ante los aranceles de Trump: "Habrá que buscar nuevos mercados"

Donald Trump cumple las amenazas de su campaña e inicia su particular guerra comercial. El presidente de Estados Unidos ha anunciado este jueves la puesta en marcha de una orden ejecutiva para imponer "aranceles recíprocos" a Europa.

Esto supone que EE.UU. impondrá a los productos extranjeros una tasa equivalente a la que sus países de origen aplican a las exportaciones de Estados Unidos. Estos aranceles previstos para el bloque comunitario rondarán el 25 %: "He decidido que, por razones de justicia, voy a imponer aranceles recíprocos, lo que significa que lo que un país hace pagar a EE.UU., nosotros les cobraremos lo mismo, ni más ni menos", declaró Trump al respecto.

Aún no sé sabe a qué productos ni a qué países europeos se aplicarán estos aranceles, pero el anuncio ha puesto en alerta al sector empresarial del país.

La amenaza de aranceles de Trump afecta a casi 300 millones de euros en exportaciones de Málaga y es que Estados Unidos se consolida como el principal destino no europeo de las exportaciones malagueñas, situándose como cuarto mercado en cifras de facturación, sólo por detrás de Francia, Italia y Estados Unidos.

El primer capítulo exportador de Málaga a Estados Unidos es el aceite de oliva, con datos de récord en 2024 por valor de 213 millones de euros y un alza del 59%. Constituye así el 73% del total de las ventas. Lejos queda el segundo apartado, los instrumentos y aparatos de óptica y fotografía, con 23 millones.

La noticia no ha pillado por sorpresa al sector comercial y agroalimentario, que pide "cautela y diplomacia": "Estamos en guardia. Debemos tener cautela", coinciden María Paz Hurtado, presidenta de Hutesa Agroalimentaria y Francisco Moscoso, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.

Algunas empresas españolas ya se han visto afectadas tras los aranceles de Trump al acero y al aluminio. / Redacción

Desde Hutesa, empresa dedicada a la comercialización y exportación de aceitunas de mesa, indican que "hay que esperar y ver sobre qué productos van a aplicar este arancel y a partir de ahí veremos el impacto. Ya hemos tenido aranceles en el pasado y lo hemos ido sorteando, asociándonos con otras empresas de otros países".

Para Javier González de Lara las consecuencias la puesta en marcha de estas tasas tendría "una incidencia con efectos a nivel global, no sólo afectando al comercio, sino a la propia balanza de pagos de la provincia", confiesa el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y Medalla de Andalucía de Economía y la Empresa.

“Si nuestras empresas están sometidas, de por sí, a una considerable presión fiscal, la hiperregulación normativa, el aumento constante de los costes sociales y laborales, un golpe como éste, con nuevos aranceles, haría daño e impactaría en nuestra competitividad”, apunta Lara.

En la actualidad, la UE impone un arancel del 10% a los automóviles importados, además del IVA comunitario, que es mínimo del 17%. Con la nueva política, EE.UU. aplicaría una tarifa equivalente, sumando un 10% de arancel y el porcentaje correspondiente del IVA, lo que podría elevar la tasa total hasta el 27%.

Agricultores y empresarios proponen soluciones para capear estas tasas: “Hay que buscar nuevos mercados”, indica Moscoso.

En palabras de Trump, la Unión Europea "se formó para joder a Estados Unidos".



Algo en lo que coincide Hurtado, que además es presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Málaga y miembro del Pleno de ésta: “Desde la propia Cámara de comercio intentamos impulsar a las pequeñas y medianas empresas para que diversifiquen. Con Trump o sin él, con aranceles o sin ello. Hay que tener más opciones, no depender. Esto aminora el peligro”, recalca.

Estos aranceles están previstos no solo a importaciones procedentes de Europa, sino también a los Trump procedentes de México y Canadá entrarán en vigor el 2 de abril si para el 4 de marzo, fecha inicialmente prevista, los dos países demuestran que ha habido avances en la frontera: "No voy a detener los aranceles, no. Millones de personas han muerto a causa del fentanilo que entra por la frontera", añadió.