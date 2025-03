Familias jóvenes y mayores de 55 son los que tienen más difícil acceder a una vivienda

La crisis de la vivienda azota a todo el país, con especial énfasis en las capitales de provincia. Aunque la vivienda es un derecho fundamental recogido en nuestra Carta Magna, en los últimos años acceder a una en Málaga se ha convertido en una utopía. Con precios que alcanzan su máximo histórico, la crisis habitacional es más que una realidad en la capital.

En este marco, el ‘Institute of Economics and Business for Society’ (IEBSociety) de la Universidad de Málaga, perteneciente también a la ‘Real Estate Business School’ (Rebs), ha realizado el informe ‘Análisis exploratorio de la capacidad de acceso a la vivienda en España (2025)’, un estudio pionero que analiza en profundidad la capacidad de los hogares españoles para adquirir o alquilar una vivienda sin que ello suponga un sobreesfuerzo económico.

Los determinantes del empeoramiento de la asequibilidad de la vivienda en los últimos años se explican tanto desde el lado de la oferta como del de la demanda. Por el lado de la oferta, se enumeran la escasez de suelo finalista, la falta de mano de obra de la construcción, los incrementos de los costes de la construcción y la escasez de inversiones destinadas a la adquisición.

Este análisis revela que quienes tienen más difícil el acceso a la vivienda en España son los hogares unipersonales, especialmente mayores de 55 años, los hogares monoparentales con niños dependientes y los jóvenes sin hijos.

Los hogares en los que el mayor sustentador es de 55 años son el grupo más vulnerable porque dependen de un solo ingreso. En este caso, el rango de renta máxima disponible para destinar al acceso a la vivienda varía entre los 218 y los 684,39 euros .

Viviendas en construcción en la zona Oeste de Málaga / Álex Zea

En el caso de los hogares monoparentales con niños dependientes, su vulnerabilidad se debe a la doble carga económica: deben sostenerse a sí mismos y a sus hijos con un solo salario. La renta máxima disponible es de entre 251 euros y 767. El tercer grupo más vulnerable son los jóvenes menores de 35 años sin hijos. Estos tienen ingresos más bajos y menos estabilidad laboral. Por otro lado, acceder a hipotecas es complicado por la falta de ahorros y garantías.

En el caso de las parejas jóvenes con hijos, la renta máxima disponible está entre 444 y 1.115 euros, muy por debajo de los precios del mercado.

Mayores de 64 años

El estudio recoge también el segmento senior living, que hace referencia a los mayores de 64 años. Otros de los más vulnerables para acceder a una vivienda y es que aunque suelen tener vivienda en propiedad, los que buscan alquiler tienen muy poca renta disponible. En el mercado inmobiliario, apenas hay oferta de alquiler asequible para mayores.

Estos resultados son de gran relevancia, ya que el envejecimiento de la población en España está marcado por la transformación de la pirámide demográfica hacia una estructura invertida, dando forma a una nueva realidad social y demográfica. Este fenómeno ha provocado que el concepto de senior living (o «vivienda para personas mayores») adquiera una creciente relevancia en el sector inmobiliario.

Para acabar con esta crisis habitacional, el informe propone una mayor acción pública, con vivienda social y subsidios para hogares más vulnerables, además de colaboración público-privada. Los expertos de la UMA piden una inversión en alquiler accesible y el desbloqueo de suelo.

Por otro lado, para los mayores de 64 años y desde un punto de vista del inversor, contemplar plazos de recuperación de la inversión superiores podría facilitar la obtención de unos rendimientos atractivos para la entidad/persona inversora, a la par que proporcionar una oferta apropiada de viviendas asequibles en forma de alquiler.

