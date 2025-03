Monumentos de Málaga: De Manuel Agustín Heredia a Pablo Picasso y más allá

¿Cuál fue el primer monumento a un personaje público de Málaga? Fanny de Carranza Sell precisa que «el primero como tal es el de hierro de Manuel Agustín Heredia, hecho por José de Vilches; pero no se hizo como escultura pública, sino que se puso en los jardines de la Ferrería de Heredia y no fue hasta 1923 que se instala en el Parque y en 1928, en su avenida».

Por eso, detalla a continuación que el primer monumento a un personaje de Málaga hecho ex profeso para emplazarse en la vía pública como homenaje de la ciudad fue el del II marqués de Larios, realizado en bronce por Mariano Benlliure en 1899».

Estas dos famosas obras aparecen por supuesto en la nueva ‘Guía de los Monumentos y Esculturas Urbanas de Málaga I: Calles y Plazas’, editada por el Área de Cultura y de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. El libro, presentado la semana pasada en el Salón de los Espejos del Consistorio, saldrá a la venta a finales de marzo o comienzos de abril.

Monumento a Manuel Agustín Heredia, obra en hierro colado del destacado escultor malagueño José de Vilches, de 1850, en el Muelle de Heredia. / José Luis Gutiérrez

Se trata de la segunda guía que realiza esta arqueóloga y funcionaria municipal de carrera, recientemente jubilada, quien durante años ha sido la responsable del Patrimonio Municipal, pues en 2023, en la misma colección, ya presentó una ‘Guía de las Fuentes Histórico-Artísticas de Málaga’.

El encargo municipal, por cierto, ha habido que dividirlo en dos, dado el alto número de obras, por eso cuenta que ya está empezando a planificar la segunda entrega, que recogerá los monumentos y esculturas urbanas de los parques y jardines de Málaga.

Como en el libro de las fuentes, Fanny de Carranza señala que se ofrecen rutas -cinco- para que el usuario de la guía pueda recorrerlas, de ahí que no haya incluido los monumentos y esculturas urbanas de distritos alejados del Centro como Churriana, el Puerto de la Torre o núcleos como Olías.

Uno de los datos más curiosos que ofrece es que este tipo de obras son «relativamente modernas» en la Historia de Málaga, como ha podido verse en los dos ejemplos anteriores, porque «Málaga no ha tenido sitio donde poner monumentos hasta que no se ha expandido, hasta que no ha roto sus murallas».

Inauguración del monumento al Padre Arnaiz en 2005. / Arciniega

El monumento a Manuel Agustín Heredia es uno de los preferidos de Fanny de Carranza, que explica que se fundió en la propia Ferrería ‘La Constancia’ del industrial. Con anterioridad, precisa que lo que sí había eran esculturas ornamentales y de personajes mitológicos, como algunas piezas que adornaban la Alameda, «y de las que apenas quedan trozos en el Patrimonio del Ayuntamiento y por eso no se exponen».

Cada monumento o escultura va a acompañado de un texto informativo bilingüe. Precisamente, explica la autora de la guía, el recabar datos le ha permitido conocer más a fondo a personajes como el padre jesuita Tiburcio Arnáiz, cuyo monumento se encuentra en El Perchel, junto al Corte Inglés, obra de José Antonio Rodríguez Muñoz de 2005. «Era un hombre entregado a los más necesitados en una época malísima. Cuando muere en 1926, toda Málaga ya quería que le hicieran un monumento», remarca.

Una Inmaculada de hierro

La guía incluye uno de los monumentos más curiosos: el de la Inmaculada de 1921, en la plaza de Capuchinos, obra anónima hecha en hierro y que representa una Inmaculada en la estela de la de Murillo. Emplazada frente al antiguo Cuartel de Capuchinos en plena Guerra de Melilla, Fanny de Carranza recuerda que la Inmaculada es la patrona de la Infantería.

Detalle de la parte posterior de la Inmaculada de hierro fundido, escultura anónima de 1921. Está en la plaza de Capuchinos sobre el basamento de una fuente inacabada de 1880. / José Luis Gutiérrez

Además, como curiosidad, se aprovechó como pedestal la base de un monumento-fuente de 1880, en el centro de la plaza, que nunca se terminó.

La autora también quiere destacar la obra del argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto, autor de obras como el monumento a Emilio Prados, en las playas del Palo o a Los Migrantes (2013) en el Paseo de la Farola, las dos de 2013. A su juicio se trata de un artista «que hace unas esculturas muy sencillas; pero que con unos simples trozos de hormigón es capaz de expresar tanto».

«Museo al aire libre»

El panorama de la escultura pública comenzaría a enriquecerse, cuenta la arqueóloga, «hace 40 o 50 años, cuando entra el concepto de la escultura urbana, no como homenaje a nadie, sino como un gran museo al aire libre, obras de artistas para ser colocadas, expresamente, al aire libre; dado que los museos no suelen tener grandes jardines, se buscan sitios en las ciudades donde puedan ir esas esculturas».

'Jaula para pájaros' de Jaume Plensa, en la plaza de Félix Sáenz. / Álex Zea

De esta forma, el patrimonio municipal ha incorporado obras como ‘Abstracciones geométricas urbanas’ (2000) de Dámaso Ruano para la plaza de Nuestra Señora de la Soledad; ‘Jaula para pájaros’ (2001) de Jaume Plensa, en la plaza de Félix Sáenz; la ‘Paloma quiromántica’ (2001) de José Seguiri, con un boceto de Rafael Pérez Estrada, para calle Bolsa o ‘La palera’ (2002) de Mikel Navarro, en el paseo marítimo Antonio Machado.

Además, en estos tiempos, esculturas figurativas clásicas como las de Picasso o Andersen, dan ‘un paso’ e interactúan con los paseantes. La segunda parte de la guía, la de monumentos en parques y jardines, próximamente.

