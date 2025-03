Joya escondida de Málaga: el Convento de la Trinidad sigue sin destino y cerrado

Un tesoro que reluce, que quiere ser visto, pero que permanece opacado por el abandono y la indiferencia de los que tienen el poder. Lúgubre, frío, roto, desperdiciado, así se encuentra el Convento de la Trinidad, también conocido como San Onofre de Padres Trinitarios Calzados. Málaga es una ciudad con historia y así lo demuestra su patrimonio monumental. Sin embargo, el Convento de la Trinidad sigue esperando su destino, atrapado entre promesas incumplidas y proyectos fallidos.

El convento contiene una joya única: 72 ménsulas talladas en madera

De los 25 conventos históricos que existían en la ciudad, la Trinidad es uno de los que mejor ha resistido el paso de los siglos pese a las numerosas vicisitudes que ha vivido. Ha sobrevivido a robos, al abandono y su uso como cuartel militar tras la desamortización, y aún conserva lo más valioso de su esencia: su majestuoso claustro con columnas de mármol y su cubierta de madera de estilo mudéjar.

Pero dentro de este convento olvidado se esconde una joya única en España: ya que su claustro alberga 72 ménsulas talladas en madera, cada una diferente, datadas en el siglo XVI. Un conjunto sin precedentes que narra en imágenes las virtudes que debían tener los religiosos y los pecados que debían evitar: la lujuria, la gula, la ira... No hay otro tan completo en España, según informa Francisco Rodríguez, profesor de historia del arte en la Universidad de Málaga.

Por otro lado, en Málaga hubo tres conjuntos de armaduras con ménsulas talladas y el Convento de la Trinidad es el único que conserva su conjunto original de forma íntegra. “Cuando los malagueños lo redescubran, se quedarán asombrados de que una obra de tal riqueza artística haya permanecido olvidada durante tanto tiempo”, cuenta el profesor Paco Rodríguez.

Salvador Jimenez, presidente de la Asociación Cultural Zegrí afirma que tiene un valor histórico y patrimonial muy importante. Histórico porque está enclavado en el lugar donde estuvo el campamento de Isabel la Católica en 1487. Y después también fue los terrenos donde se levantó en honor a San Onofre, terrenos que le dieron a uno de los grandes guerreros de los reyes católicos, que fue el gran artillero Francisco Ramírez de Madrid.

La Junta de Andalucía hizo varias reformas, pero estas no son suficientes. Es necesaria su rehabilitación ya que es un Bien de Interés Cultural abandonado, susceptible de robos, de ser refugios para personas sin hogar, “aumentando el riesgo de incendios que podrían causar una pérdida irreparable, y si esto se pierde sería una irresponsabilidad muy grande”, narra Salvador Rodríguez.

“Llevamos más de 30 años hablando de su rehabilitación. Cuando yo era estudiante universitario se hablaba de su restauración. A lo largo de los años se han hecho pequeñas intervenciones, pero aún hoy sigue estando pendiente de una recuperación real” cuenta Paco Rodríguez.

Vista del patio interior del Convento de la Trinidad. / Salvador Jiménez

La reforma que nunca llega

“A la hora de establecer criterios de intervención en patrimonio, es cierto que cuando hay muchos edificios históricos que conservar, los recursos no siempre son suficientes para atenderlos todos a la vez. Sin embargo, el Convento de la Trinidad debería ser una prioridad”, explica de forma clara el profesor Rodríguez.

Este convento ostenta de una superficie de más 8.000 metros cuadrados, un espacio perfecto para establecer lo que la ciudadanía de Málaga quiere: un espacio de uso cultural y polivalente, por eso, tras muchos años de luchas contra todos los proyectos insulsos que ofrecían para este lugar dieron el sí al edificio multidisciplinar. Este edificio ostentaría un teatro con sillas retráctiles para que se puedan hacer más actividades, el claustro se habilitaría para hacer actividades al aire libre y el resto de salas se adaptarían para hacer conferencias y exposiciones, explica Salvador Jiménez.

"Pero desde el año 2021 hasta hoy nunca ha aparecido ese proyecto ni los presupuestos de la Junta de Andalucía", informa Salvador Jiménez. Y no solo es importante la reforma en sí, sino que con esa utópica rehabilitación del convento, el barrio de Miraflores y la Trinidad conseguirán más vida y que la cultura no solo esté en el centro, sino a 10 minutos andando del centro, cuenta Salvador jiménez.

“Paradójicamente una ciudad que quiere vivir de la cultura, da la espalda a la cultura, encima ni los ciudadanos ni los políticos saben el potencial que tiene el convento, hacen caso omiso, miran hacia otro lado y dan prioridades a otras cosas”, explica contundente Salvador Jiménez.

Paco Rodríguez narra que si finalmente se hace la ansiada reforma se haga con sensibilidad, con mesura, sentido común y respeto, sin olvidar que se trata de poner en valor y de recuperar una arquitectura histórica, “no de lucirse haciendo allí el edificio que a lo mejor no me dejarían hacer en otro sitio”, añade. También detalla que hay que respetar la altura y su volumetría, es decir, no todo vale para ese edificio.

“Cuando hay calidad no hay problema, yo tengo una mente abierta y la arquitectura contemporánea y la arquitectura histórica pueden convivir perfectamente cuando las dos sean de calidad. Y yo siempre pongo el ejemplo de la rehabilitación que se hizo la Cartuja de Sevilla”, ejemplifica el profesor Rodríguez.

El Convento de la Trinidad se conserva en bastante buen estado pese al abandono y maltrato de años. / Salvador Jiménez

Vecinos agotados de mentiras sobre la rehabilitación

Decepcionados, engañados, desganados y defraudados, así se sienten los vecinos del barrio de la Trinidad en Málaga, “tenemos un patrimonio abandonado y su rehabilitación ampliará y potenciará la zona tanto económicamente como a nivel turístico”, explica Nieves Mira, presidenta de la Asociación de Vecinos Trinidad Centro.

Museo de los cuentos, museo arqueológico, sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), agencia pública dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, centro de innovación… muchas propuestas etéreas y poco ambiciosas fueron las que pusieron sobre la mesa para establecer en el convento, pero los vecinos no lo permitieron y lucharon para que este edificio tuviera una función clave para Málaga y sobre todo, para el ciudadano, como es el edificio multifuncional dedicado a la cultura.

“Todo está parado, no sabemos ni cuándo ni cómo, es un proyecto ambicioso que está parado”, expone Salvador Jiménez. La razón de este abandono es la insuficiencia económica, pero no es cualquier edificio, es la historia, la cultura de esta ciudad, no se debe dar la espalda a algo tan importane como el Convento de la Trinidad.

Proyecto ganado para establecer en el convento: edificio multidisciplinar

En febrero de 2022, la Junta de Andalucía expuso que en marzo de ese mismo año se licitaría la obra del edificio multidisciplinar en el convento de la Trinidad, con un presupuesto de 616.000 euros y un plazo inicial de 12 meses para la redacción del proyecto del centro cultural que albergará todo tipo de manifestaciones, desde conciertos a exposiciones o representaciones teatrales. En el subsuelo se establecerá el 'Archivo intermedio' que apoyará al vecino Archivo Provincial que se queda pequeño.

"El convento estaría totalmente rehabilitado en 2026, tras una inversión total de 18,4 millones, si se cumplen los plazos que maneja la Junta", esto dijo el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno en el año 2022. Ya es 2025 y los anhelos de los vecinos de La Trinidad no se han hecho realidad.