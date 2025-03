Málaga vuelve a suspender la millonaria venta de Repsol tres años después de lanzar la subasta

La millonaria venta de los terrenos de Repsol con la que el Ayuntamiento de Málaga espera ingresar en torno a 66 millones de euros vuelve a estar oficialmente en suspenso cuando se cumplen ya tres años desde la activación de la subasta en enero de 2022.

En una respuesta al grupo municipal Con Málaga consultada por este periódico, tanto la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, como el gerente, José María Morente, confirman que "el procedimiento se encuentra suspendido 'ex lege' [según la ley]" hasta que no se resuelva el recurso de reposición que Urbania presentó "en tiempo y forma" contra el último acuerdo del Consejo Rector de Urbanismo que se celebró para esta operación, el 11 de julio de 2024.

De hecho, la propia promotora solicitó también a la Gerencia la "suspensión" de ese acuerdo, en el que se aprobó la propuesta de adjudicación a Urbania de las cinco parcelas municipales en venta, así como el requerimiento a la promotora para que entregase la documentación pertinente y el abono del aval de 2,7 millones de euros en un plazo de 10 días.

Antes de que terminase ese plazo "in extremis", la promotora interpuso el recurso de reposición ante Urbanismo, cuyo contenido no se ha hecho público. Y según apunta tanto Casero como Morente en su respuesta a Con Málaga, firmada en noviembre del año pasado, aún se encuentra "en estudio" la resolución del recurso, por lo que el procedimiento se mantendrá suspendido hasta que el Consejo Rector "se pronuncie sobre la procedencia o no de lo alegado en el recurso, así como de la suspensión". Un pronunciamiento que se tendrá que incluir en la resolución de ese recurso interpuesto por Urbania.

«Málaga Tree», la propuesta de Urbania para los terrenos de Repsol. / L.O.

En cualquier caso, Urbanismo reitera que "no cabe dar por retirada oferta alguna ni proceder a declarar desierto el concurso".

Esta no es la primera vez que Urbanismo se ha visto obligado a suspender el proceso de venta de sus suelos en Repsol, donde se prevé la construcción de tres torres de 28, 30 y 32 plantas, junto a una cuarta que se levantará sobre una parcela en propiedad de la Sareb. La plataforma ciudadana Bosque Urbano consiguió paralizar el proceso con la interposición de un recurso contencioso-administrativo que sigue a la espera de fallo judicial y que provocó la estampida de casi todas las promotoras que aspiraban a hacerse con estos terrenos, salvo Urbania, que fue la única que mantuvo su oferta.

Con Málaga denuncia "trato de favor"

El grupo municipal Con Málaga denuncia que esta suspensión supone un "trato de favor" hacia Urbania que parte de un "pacto secreto" entre Urbanismo y la promotora "para dejar en suspenso el procedimiento hasta que se resuelvan los dos contenciosos interpuestos por la Plataforma del Bosque Urbano".

Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa la concejala de Con Málaga, Toni Morillas, que ha criticado que Urbanismo ha rebajado las exigencias a la promotora, eximiéndole del pago del aval, lo que ha calificado como un hecho "extraordinariamente grave".

Este grupo ha vuelto a reiterar que el concurso debe declararse desierto no solo por haber incumplido la promotora la obligación de aportar la documentación y el aval en el plazo requerido, sino porque entiende que Urbanismo se ha excedido en el plazo de un mes para resolver el recurso de reposición.

La concejala de Con Málaga, Toni Morillas, en rueda de prensa. / L.O

"¿Qué es lo que ha hecho el equipo de Gobierno? Ha suspendido el procedimiento y, de facto, le ha dado a esta empresa, a esta promotora, a Urbania, un plazo ilimitado", ha afirmado la concejala.

Por otro lado, Con Málaga ha presentado enmiendas a la modificación del PGOU aprobada en Junta de Gobierno local el pasado 14 de febrero en la que se recoge una rebaja en las plazas de aparcamiento requeridas para la construcción de las edificaciones previstas, pasando de 3.500 plazas de aparcamiento de propiedad privada a exigir tan solo 2.274.

Un descenso en las plazas de estacionamiento que, a su juicio, no está "debidamente justificado" y que, en todo caso, debería haberse producido a la inversa, incrementando la exigencia hasta las 4.000 plazas "debido al aumento en estos 14 años de la población en la zona, mayor congestión del tráfico y la movilidad en la zona, la construcción de en torno a 2.000 nuevas viviendas en la zona , caso de La Princesa, la previsión de construcción de nuevas 5.000 en el entorno, la apertura del bulevar Adolfo Suárez y su futura conexión con la Autovía", según argumentan en el documento de enmiendas.