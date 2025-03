Marta Martínez, ginecóloga: “El cáncer de cuello uterino es un cáncer prevenible y eliminable”

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente y puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres. El principal problema es que no da ni molestias ni síntomas y que si persiste en el tiempo puede producir cáncer. Por ello, los profesionales que lo combaten a diario, como la doctora Marta Martínez Díez, ginecóloga en la Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior del Hospital Regional Universitario de Málaga, insisten en la importancia de la prevención a través de la vacunación, los programas de cribado y el uso del preservativo. Según los datos de la Consejería de Salud, en el año 2023 el 74,6% de la población diana se vacunó frente al VPH en Málaga.

Hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación frente al VPH, ¿en qué consiste este virus?

El virus del papiloma humano es un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales y que es responsable, además de otro tipo de cánceres, del cáncer de cuello uterino si se tiene una infección persistente por el mismo. Es un virus que puede afectar tanto a piel y mucosas, del cual hay más de 200 tipos diferentes, pero que son unos cuarenta los que pueden infectar la mucosa genital y anal tanto de hombres o mujeres. Hay de alto riesgo, que son los más importantes y los que puede producir estos tipos de cánceres, sobre todo el 16 y el 18; y luego están los virus de bajo riesgo, entre los que están el virus 6 y el 11, que producen los condilomas o verruga genital.

¿Una de sus principales consecuencias entonces es que puede producir cáncer?

Sí, pueden producir o bien lesiones benignas, pero estigmatizantes como son los condilomas, o bien diferentes cánceres, como pueden ser el cáncer de cuello uterino, el cáncer de vulva, de vagina, de ano y a nivel orofaringe también.

¿Considera que el VPH virus sigue siendo una enfermedad desconocida?

Es una enfermedad de la que, afortunadamente, cada vez se tiene más conocimiento, sobre todo, a la hora de que podemos prevenirlo. Podemos prevenirlo mediante la vacunación, sobre todo antes de que se mantengan relaciones sexuales, pero también después de haberlas iniciado y también con al cribado, así como mediante el uso del preservativo.

¿Uno de los mayores problemas de este virus es que pasa desapercibido?

Efectivamente, pasa desapercibido y por eso es tan importante el hacerse el cribado, el screening, en las mujeres a partir de 25 años hasta los 65 años, mediante la citología o mediante la detección del virus.

¿Qué prevalencia tiene actualmente el VPH?

La prevalencia a nivel de la población general suele ser de un 5-10% de las mujeres. Entonces, precisamente, porque se trata de un virus cuya infección es asintomática, es importante que nosotros hagamos su detección. Esta prevalencia es mucho mayor al inicio de las relaciones sexuales, porque se supone que se tienen más parejas sexuales -y nos infectamos por el virus a través de las relaciones sexuales-, pero luego, posteriormente, esta prevalencia va disminuyendo hasta que, en algunos estudios se ha visto, que, a partir de los 50-60 años, con los nuevos hábitos de vida, nuevas parejas sexuales, divorcio, parece que hay como un pequeño repunte. Por eso la importancia del cribado y también del uso del preservativo para intentar evitar su infección.

¿Pero no todas las personas que contraigan el virus van a desarrollar cáncer necesariamente?

Tener la infección por el virus no quiere decir que se tenga un cáncer. La mayoría de las veces esta infección va a desaparecer en, aproximadamente, dos años. Lo que sí es verdad es que, si se produce una infección persistente por el virus, es esta infección persistente la que puede dar una lesión precancerosa. Esta lesión precancerosa, a veces, nuestro organismo es capaz de eliminarla, pero un pequeño porcentaje va a progresar y cuando progresa, si progresa a una lesión de alto grado, luego a posteriori tendrá más probabilidad de producir un cáncer de cuello.

¿Han detectado en los últimos años un aumento de la tasa de contagios del VPH?

Actualmente lo que se ve es que como se está haciendo el cribado a partir de los 35 años a las mujeres con el virus del papiloma humano, sí se ha visto que se pueden detectar más personas que están infectadas. Por eso, al ser una prueba más sensible, a partir de los 35 años se utiliza la determinación del virus, para que de esa manera sea más fácil detectar a aquellas personas que tienen la infección persistente y poder tratarla antes de que se desarrolle el cáncer de cuello.

¿La vacunación y el cribado son entonces la mejor arma para prevenir el VPH?

Efectivamente, es fundamental la vacunación, sobre todo, a niños y niñas antes de que inicie las relaciones sexuales, pero sí que es verdad que cualquier hombre mujer en edad adulta, aunque haya iniciado las relaciones sexuales, se puede vacunar. Y no existe un rango superior de edad. Luego es súper importante hacerse el cribado y, de hecho, por eso se está haciendo desde el año pasado el cribado poblacional, para que todas las mujeres tengan acceso a este cribado y que ninguna mujer se escape y pueda tener un cáncer de cuello. Y luego otra cuestión que también sirve para disminuir la infección frente al virus del papiloma humano es el uso del preservativo. El uso del preservativo también es fundamental frente a esa prevención, así como también el no fumar.

¿El fumar está relacionado con el desarrollo del VPH?

El fumar es un factor de riesgo para la persistencia del virus. ¿Por qué? Porque, primero, el fumar empeora el sistema inmune de hombres y mujeres y también, por otra parte, con respecto al cáncer de cuello, las sustancias cancerígenas del humo del tabaco se excretan a través del moco cervical. Imagínate, nosotros estamos intentando eliminar un virus y resulta que se está fumando y las sustancias cancerígenas están en el moco cervical. Por eso es tan importante que las mujeres dejen también de fumar.

El virus del papiloma humano se tiende a asociar con una enfermedad de mujeres, pero también afecta a los hombres.

Por supuesto. Hay un lema que dice que el VPH es cosa de todos, y es cosa tanto de hombres como de mujeres. Nosotras las mujeres podemos tener cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer anal y orofaringeo, pero es que el hombre, es verdad que no tiene ni cuello uterino, ni vulva, ni vagina, pero tiene pene, tiene ano y tiene también posibilidad de tener lesiones a nivel orofaringeo. De hecho, en Estados Unidos, actualmente, hay más cánceres de cabeza y cuello en el varón que cánceres de cuello uterino en la mujer. O sea que imagínate la importancia que tiene la vacunación tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué? Porque para la detección del cáncer de cuello uterino tenemos el cribado en la mujer, pero para el hombre no hay ninguna prueba de cribado para estos cánceres. O sea que lo ideal es vacunarse para evitar todo este tipo de cánceres para el cual no existe una prevención secundaria.

¿A qué edad está indicada la vacunación en Andalucía?

Los niños y niñas a los 12 años tienen la indicación de la vacuna. Y, actualmente, esta indicación de la vacuna se ha alargado hasta los 18 años. O sea, niños y niñas en Andalucía de 12 a 18 años tienen indicación de vacuna. Y luego, eso estamos hablando en cuanto a vacunación financiada, como también es vacunación financiada a determinados grupos de riesgo, como mujeres conizadas, personas que tengan el síndrome de WHIM, personas que estén trasplantadas, tanto de órganos hematopoyéticos como de órganos sólidos, personas en situación de prostitución, personas que tengan VIH y hombres que mantengan sexo con hombres. Todo estos son situaciones en la cual, hasta una determinada edad, pueden vacunarse de una manera financiada. Pero una cosa es que la vacuna esté financiada y otra cosa es que la vacuna esté recomendada. Y la vacuna está recomendada tanto en niños como en niñas, como en hombres, como en mujeres adultos. Sí es cierto que ya en hombres y mujeres adultas se hace lo que se dice una decisión clínica compartida, se dice pros y contra de la vacuna y se recomienda la vacuna.

¿Qué mitos o creencias hace falta todavía eliminar respecto al VPH?

El principal mito es que el VPH es cosa de mujeres y eso no es cierto. Hombres y mujeres se pueden infectar y pueden tener una lesión. Otro mito importante es que por qué me voy a vacunar si yo ya he tenido el virus o he tenido una lesión, pero siempre vas a obtener un beneficio de la vacuna. Y, sobre todo, el hecho de que la gente desconoce que vacunándose y que utilizando el preservativo disminuye también mucho esa probabilidad de que pueda tener el virus.

¿Considera que sigue faltando concienciación sobre los peligros de este virus y la importancia de prevenirlo?

Creo que se está haciendo mucha campaña para el cribado poblacional, para la vacunación y para aumentar la cobertura. Y creo que a nivel de Andalucía se están alcanzando unas coberturas de vacunación muy buenas, pero creo que todavía queda. Ha servido mucho que los niños se vacunen, digamos, siguiendo el calendario vacunal, porque así ya también las madres y los padres empiezan a preguntar sobre el virus. Pero queda todavía muchísima concienciación y yo creo que con días como este y con los medios de comunicación que hacéis eco del día y de cómo podemos prevenirlo, creo que eso servirá muchísimo para ver si eliminamos el cáncer de cuello uterino que es un cáncer prevenible y eliminable también.

¿Un último mensaje que le gustaría lanzar con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el VPH?

Pues que el virus del papiloma humano es un virus que se puede prevenir, que puede prevenirse toda esa patología relacionada con el virus y que en nuestras manos está, mediante la vacunación, el cribado y mediante el uso del preservativo, eliminar, no solamente el cáncer de cuello como un cáncer producido por el virus del papiloma humano, sino muchísimas otras patologías y enfermedades producidas por el mismo.

