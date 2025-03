El Colegio de Médicos de Málaga y el SMM facilitan transporte para ir a la manifestación de Madrid contra el Estatuto Marco

El próximo sábado 22 de marzo están convocados los médicos de toda España en Madrid para manifestarse contra el borrador del nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad. Ante esta cita, el Colegio de Médicos de Málaga (ComMálaga) y el Sindicato Médico de Málaga (SMM) han decidido aunar fuerzas para facilitar el transporte a todos los facultativos malagueños que deseen acudir.

"Ahora más que nunca es necesaria tu participación para que todos y todas mostremos nuestra indignación frente al anteproyecto de Estatuto Marco de la Sanidad, un redactado que deja a un lado a los médicos y empeora las condiciones actuales coartando la libertad de los profesionales", ha manifestado el presidente del Colegio, el doctor Pedro J. Navarro, que acudirá a la manifestación junto con miembros de la Junta Directiva de la corporación.

Los médicos malagueños tendrán dos opciones para desplazarse hasta Madrid: en autobús o tren. La primera opción estará subvencionada al 100% y tiene programada su salida a las 5.00 horas de la mañana desde la sede del Colegio para llegar a la capital a las 11.00 horas de la mañana. El viaje de vuelta será a las 15.30 horas. Desde el Colegio advierten que hay un aforo limitado de 60 plazas, que se asignarán por “riguroso” orden de inscripción.

Traslado en tren

La opción del tren no es completamente gratuita, pero estará subvencionada hasta el 66,7% por Colegio de Médicos de Málaga y Sindicato Médico de Málaga. La salida será desde la Estación María Zambrano a las 8.05 horas de la mañana con llegada a la capital a las 11.00 horas, y el regreso a Málaga está estipulado a las 16.30 horas. En este caso el aforo también está limitado y será por orden de inscripción, aunque en esta ocasión cuenta con un total de 100 plazas. La fecha límite de inscripción para ambas opciones es el 16 de marzo.

En cuanto a la manifestación, el punto de inicio será el Congreso de los Diputados a las 12:00 y está prevista su finalización frente al Ministerio de Sanidad a las 14:00.

Tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato Médico han mostrado su rechazo absoluto por el borrador del nuevo Estatuto Marco desde que se dió a conocer el mismo el pasado enero. Desde entonces, han publicado varios manifiestos en contra y participado en el calendario de protestas convocadas por todo el territorio nacional.

Concentración Hospital Clínico

La última ha tenido lugar este mismo miércoles en la puerta del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, donde decenas de médicos se han reunido a las 11.00 horas de la mañana para demostrar su malestar.

Los médicos se concentran frente al Hospital Clínico contra el Estatuto Marco / L.O.

“En la reforma de este anteproyecto pretende el Ministerio mermar las condiciones en las que trabajamos”, afirma Ana José Duarte, secretaria general del SMM, que recuerda que el borrador no contempla que las guardias médicas cuenten para la jubilación.

“Un estatuto que no regula los descansos de los facultativos, que pretende no regular las guardias localizadas de los médicos, que no contempla nuestra conciliación familiar y tampoco contempla nuestra profesión que es de riesgo”, enumera la representante sindical, que califica al borrador como un “manual de esclavitud para el residente”.

Residentes en contra

Por su parte, David Montes, médico residente en el Hospital Clínico y vicepresidente en la asociación MIR España, destaca que rechazan “profundamente” las medidas que se quieren aplicar en este nuevo Estatuto, sobre todo, la que plantea que los primeros cinco años de vinculación de los médicos especialistas al Sistema Nacional de Salud (SNS) sean en régimen de exclusividad.

“Es muy injusto porque ya hace un sacrificio muy fuerte el residente el acabar esta residencia, muchas veces bajo condiciones muy precarias, como para luego obligarles a permanecer durante cinco años más en la sanidad pública”, defiende Montes, que insiste en que esta media lo único que va a generar es una desigualdad de oportunidades y una precarización en un sector que, según Montes, ya tiene unas condiciones, tanto laborales como salariales, muy precarias

“Creemos que las consecuencias que va a tener esto a largo plazo va a ser que muchos profesionales médicos van a abandonar la sanidad pública y van a preferir irse a otros países donde se les ofrezca condiciones mucho más atractivas que aquí en España, perjudicando, por supuesto, a la sanidad pública que ya está en unas condiciones muy precarias”, concluye.