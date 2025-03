Málaga es la provincia andaluza con más agresiones a médicos: “Cogió un cubo y me lo tiró a la cabeza”

“Me fui de la consulta, lo retuvieron a él y al irme a otra consulta me persiguió, cogió un cubo de desechos de los grandes, el cubo tiene que tener un diámetro de 80 centímetros, un metro fácilmente, lo cogió y me lo tiró a la cabeza”. Este es el testimonio de un médico, que prefiere mantener el anonimato, de las Urgencias del Hospital Valle del Guadalhorce de Málaga y que demuestra las situaciones de violencia a las que se enfrentan los facultativos a diario en las consultas.

“Es una sensación bastante mala que no creo que nadie deba experimentar, ni en su trabajo ni en ninguna parte”, afirma el médico, que asegura que fue “un shock”. La doctora Teresa Valle es también otra de las muchas médicas malagueñas que han sido víctimas de una agresión. En su caso, resalta que han sido varias a lo largo de sus más de 20 años de ejercicio de la profesión. “La primera que tengo recuerdo es de 2007, mientras estaba embarazada, con un vaso de agua a la cara por parte de un paciente al que iba a administrar un analgésico”, relata.

En otra ocasión más reciente la amenazaron con quemar la consulta porque no le prescribía analgésicos de tipo opioide. “Te quedas bloqueado porque no te esperas que un paciente al que tú vas a ayudar responda de esa manera”, comparte la doctora Valle, que subraya que los profesionales se sienten abandonados y que echan en falta medidas contundentes, tanto de seguridad como administrativas. “El papeleo para comunicar a la empresa la agresión es larguísimo y no hay más que trabas”.

Un médico anónimo da su testimonio / L.O.

Agresiones 2024

Estos dos testimonios son solo la punta del iceberg de un problema que va en aumento, como se refleja en los datos que ha dado a conocer este miércoles el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Sanitarios, que será el próximo 12 de marzo.

Durante el año 2024, la Asesoría Jurídica del Commálaga registró un total de 40 agresiones a médicos, una más que en 2023 que también fue un “año negro”, según el Colegio. Esta cifra sitúa a la provincia malagueña a la cabeza solo seguida de Cádiz, que registró 28 casos el pasado año. Del total de agresiones denunciadas, 29 fueron a médicas y 11 a médicos. Asimismo, señalan que la mayoría de las víctimas son menores de 35 años.

Más verbales y en Atención Primaria

Con respecto a la naturaleza de la agresión, destacan las amenazas, vejaciones y acoso (lesiones psíquicas), 29 en total, frente a las once lesiones físicas. Por otro lado, en cuanto a centro de trabajo, casi la totalidad de los casos se dieron en la sanidad pública, principalmente en atención primaria (18 casos de los 40) seguido de la atención hospitalaria (14 de los 40). En la sanidad privada se registraron siete casos en todo el año, cinco más que en 2023.

Aunque desde el Colegio de Médicos manifiestan que nada justifica una agresión, el registro incluye también las ‘razones’ por las que supuestamente el agresor utilizó la violencia para solucionar el conflicto. El principal ‘motivo’ que desencadena la mayoría de las agresiones son las discrepancias con la atención médica.

Más medidas de seguridad

“Estamos realmente preocupados por el incremento de la violencia en las consultas. Que Málaga esté a la cabeza en Andalucía no es una buena noticia y desde el Colegio de Médicos instamos a la administración sanitaria para que implemente mayores medidas de seguridad en los centros de salud y en las urgencias de los hospitales. Los médicos y médicas de Málaga no estamos seguros en las consultas. Esto tiene que terminar”, manifestó el máximo dirigente de los médicos malagueños, el doctor Pedro J. Navarro.

Rueda de prensa del Colegio de Médicos y el Sindicato Médico / L.O.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico Málaga (SMM), Antonio Martín, aseguró que “los profesionales de la Sanidad tenemos miedo”. En cuanto a los datos facilitados por el sindicato, que difieren de los del Colegio porque este solo contabiliza las denuncias tramitadas por su asesoría jurídica, recogen que hubo 318 ataques a profesionales sanitarios (no solo médicos), lo cual supone 40 más que en el año 2023.

Con los datos del SMM (procedentes de los comités de Seguridad y Salud de Málaga) se puede comprobar que, al menos, el 40% del total de las agresiones fueron a facultativos y que más del 60% de estas agresiones ocurrieron en Atención Primaria.

Asimismo, el sindicato denuncia que de los 27 centros de salud de Málaga capital, solo 12 tienen vías de escape y solo 12 personal de seguridad, aunque no durante todo el horario que permanecen abiertos.

Campaña de concienciación

Durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles, el Colegio de Médicos y Sindicato Médico de Málaga anunciaron que este año realizarán de nuevo de forma conjunta una campaña de concienciación ciudadana que próximamente se podrá ver en autobuses de Málaga capital así como los interurbanos de Vélez-Málaga y Marbella, con el objetivo de recordar a la población que amenazar o agredir a su médico es constitutivo de delito.

Desde el Colegio recuerdan también que disponen de un servicio gratuito atendido por el psiquiatra doctor José Miguel Pena Andreu, secretario general del Colegio, para atender a las víctimas que lo necesiten ya que pueden sufrir trastorno de estrés postraumático debido a la agresión.