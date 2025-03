eWoman 2025: el triunfo del riesgo

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han celebrado esta mañana, en la sede de la fábrica de Cervezas Victoria de la capital malagueña , la undécima edición de eWoman, el encuentro anual que pretende fomentar la visibilidad de la mujer en cualquier ámbito laboral, reivindicando su papel primordial en la sociedad del Siglo XXI a través de testimonios y ponencias, que en esta edición han correspondido a tres profesionales femeninas que han alcanzado el éxito en sus respectivas disciplinas. El lema de este año ha sido “Mujeres líderes con el valor de arriesgarse".

La jornada ha contado con el patrocinio de la Universidad de Málaga y Cervezas Victoria y ha tenido como plato fuerte tres ponencias de mujeres de éxito (Sofía Schneider, Vicepresidenta IA South & Málaga Site Leader en Oracle, Ainhoa Rosado, CEO de Fedra Agency y Ana Vera, CEO de Vera Blonde) y una actividad de coaching entre todos los asistentes por parte de Usoa Arregui, Alfredo Juliá e Ignacio Alonso, miembros de la empresa Cambyo La periodista de La Opinión de Málaga, Ana Montañez presentó el evento.

Genoveva Ferragut, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria / ALEX ZEA

Genoveva Ferragut, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria, anfitriona del evento, dio la bienvenida a los asistentes a la undécima edición de eWoman y agradeció a las tres ponentes sus testimonios en un evento "de las mujeres del presente y también de las mujeres del futuro", y señaló que la cervecera malagueña se identifica y apoya "el talento y la diversidad".

Camino hacia la igualdad

La apertura del acto corrió a cargo de María José Berlanga Palomo, vicerrectora de Igualdad y Política Social de la UMA, quien señaló en primera instancia los ejes fundamentales en el camino hacia la igualdad: "Avanzar en medidas de conciliación y corresponsabilidad, avanzar en la participación igualitaria, hacer programas de formación y sensibilización en materia de igualdad, especialmente en prevención de la violencia contra las mujeres, incorporar la perspectiva de género en docencia, investigación y transferencia y prevención e intervención en situaciones de acoso". La vicerrectora calificó la formación como "pilar de cualquier sociedad" y subrayó que desde la Universidad de Málaga se esfuerzan en potenciarla para conseguir que "nuestra sociedad sea más equitativa, defensora y comprometida con la igualdad real, inclusiva y profundamente respetuosa con la diversidad".

Para Berlanga se hace necesario "motivar a las niñas y adolescentes para que se sientan identificadas con cualquier perfil profesional, el que más les guste, y mostrar el trabajo y las trayectorias de mujeres, visibilizar su existencia, como vamos a hacer hoy, y su potencialidad dentro de la profesión para crear referentes válidos", aseguró.

María José Berlanga Palomo, vicerrectora de Igualdad y Política Social de la UMA, / ALEX ZEA

La vicerrectora también comentó que la universidad malagueña asume el lema de este 8 de marzo "Para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad y empoderamiento", que reivindica ampliar la igualdad de derechos, el poder y las oportunidades para todas, con un futuro feminista en el que no se quede nadie atrás. "El empoderamiento de la próxima generación -aseguró Berlanga- es el núcleo de esta idea, ya que la juventud, en especial las mujeres jóvenes y las niñas adolescentes, serán las protagonistas de cambios durante y de cara al futuro".

"Trabajar desde la honestidad"

Ainhoa Rosado, CEO de Fedra Agency una empresa especializada en fashion marketing, moda online y e-commerce protagonizó la primera ponencia de la jornada. Rosado quiso transmitir la idea de que para triunfar en el mundo empresarial "lo más importante es que tú tienes que estar bien y trabajar desde la honestidad". La ponente hizo referencia a los años en que compaginó su actividad profesional con la maternidad hasta que se dio cuenta de que tenía que cuidar "la Ainhoa persona y desprenderme del ego". "Hay que cuidar la persona más que al negocio, porque si no estás bien, nada va a ir bien y eso le afectará a tu equipo", dijo.

La ponente definió el ego como "la parte de nosotros que nos ayuda a mediar entre nuestros deseos y la forma de conseguirlos de acuerdo con nuestros propios valores" y dio su receta para lograr el éxito empresarial: pensar más en rentabilidad que en facturación; crear alianzas con personas que compartan tus mismos valores, unos valores que no deben cambiar nunca cuando aumenten las ventas.

Ainhoa Rosado, CEO de Fedra Agency / ALEX ZEA

Rosado apeló también al "yo espiritual" del empresario para superar los falsos halagos, y a la paz y el bienestar mental que deben ser los mimbres "que te hagan definir tus metas". Por último ofreció dos consejos a las emprendedoras: "Busca que tu negocio funcione sin ti, tu familia es lo primero" y hacer terapia, "estaba muy desconectada de mí y conecté con la Ainhoa niña, la que tenía muchos sueños".

Sin limitaciones

Tras Ainhoa Rosado subió al estrado Sofía Schneider, vicepresidenta AI South & Málaga Site Leader de Oracle, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, quien hizo un relato de su peripecia vital desde su Hungría natal hasta recalar en Málaga para liderar los designios en el sur de Europa de la multinacional americana instalada en el Parque Tecnológico.

"Hungría, París, Alemania, Tenerife, Irlanda y por último Málaga, donde llevo ya veinte años. Ese ha sido mi viaje. El viaje de una niña que asumía riesgos desde que era muy pequeña y que gracias a mis padres aprendí a confiar en mí misma, y que nadie podía limitarme".

La vicepresidenta de Oracle en el sur de Europa rememoró su primera experiencia en Oracle, cuando fue becaria durante seis meses en Irlanda contratada por una empresa externa. "Al principio lo pasé muy mal, pero nunca hay que dejar de intentarlo. Se fracasa y se aprende pero al final se consigue el propósito", afirmó. Schneider cree que le sirvió mucho "no sentirme mal, una cosa que se aprende con el tiempo, del mismo modo que hay que volver a la infancia para recuperar a esa Sofía que con año y medio se lanzó a hablar las pocas palabras que conocía del alemán".

Sofía Schneider, vicepresidenta AI South & Málaga Site Leader de Oracle / ALEX ZEA

También destacó la importancia de la llamada red de apoyo: "Hay que aprender que no tienes que ser la más lista o la más guapa. Cada una tiene sus fortalezas y hay que pedir ayuda para conseguir los objetivos, donde cobran especial importancia la familia y la gente de la empresa. Hay que aprender mucho de ti misma y también de los que te rodean. Arriesgarse, buscar apoyos y disfrutar la vida", concluyó.

"La importancia de arriesgar"

La última intervención de esta undécima edición de Ewoman fue para Ana Vera, CEO de Vera Blonde, empresa dedicada al diseño y venta de bolsos, e Influencer. La ponente destacó que le ayuda mucho escuchar historias de otras mujeres de éxito, como las que ofrecieron sus compañeras en el eWoman, "y cuento mi caso para ayudar a otras mujeres que lo estén intentando". Vera destacó que lleva ya más de doce años haciendo una actividad que tenía "muy claro que me quería dedicar a ella. El camino no ha sido sencillo; no tenía experiencia en moda y diseño, solo tenía ilusión", comentó.

Ana Vera, CEO de Vera Blonde / ALEX ZEA

La CEO de Vera Blonde destacó que lo más importante es arriesgar: "Los sueños hay que intentarlos porque siempre somos nosotros los que nos ponemos frenos. Es un error esperar a que todo esté perfecto para lanzarse, porque la experiencia me dice que nunca se va a dar ese momento perfecto". Blogs de moda y subir contenidos en redes sociales fueron los instrumentos que permitieron a Ana introducirse en el mundo de la moda, lo que le ha permitido tener su propio negocio de diseño y venta de bolsos. "La constancia y la perseverancia son muy importantes -comentó- hay que permitirse soñar porque en muchas ocasiones, con mucho trabajo y dedicación, se hacen realidad".

El equipo de Cambyo, durante el ejercicio de coaching / ALEX ZEA

Ejercicio de coaching

La undécima edición de eWoman finalizó, como viene siendo habitual, con una actividad de coaching impartida por los miembros de la empresa Cambyo, Usoa Arregui, Alfredo Juliá e Ignacio Alonso, quienes jugaron con el lema de la jornada “Mujeres líderes con el valor de arriesgarse", transformándolo en "Mujeres líderes con el valor de equivocarse".

El riesgo, la posterior equivocación, y el dolor por el error cometido no dejan, en muchas ocasiones, sacar una enseñanza positiva de la situación. Los asistentes trabajaron por grupos aportando soluciones y enseñanzas a experiencias erróneas pasadas aportadas por los propios miembros del grupo.

