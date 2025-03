Málaga lidera el crecimiento del empleo femenino andaluz pero persiste el lastre de la brecha salarial y la mayor temporalidad

Málaga lideró en 2024 el crecimiento del mercado laboral femenino a nivel andaluz con un aumento de casi el 4% en la afiliación, lo que sitúa la media anual en 340.000 trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social en la provincia. El aumento del empleo entre las mujeres en Málaga se situó más de un punto por encima de la subida regional, que fue del 2,7% para situar la cifra en los 1,6 millones de cotizantes, según el informe 'Las Mujeres en el Mercado de Trabajo Andaluz 2024' publicado este viernes por el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana sábado, 8 de marzo.

La provincia malagueña reúne así algo más de una cada cinco mujeres que trabajan en la comunidad (exactamente al 21,2%), un peso sólo superado por Sevilla que, pese a crecer en empleo con menor intensidad que Málaga en 2024 (lo hizo un 2,6%) alcanza las 381.330 afiliadas, lo que supone un 23,8% del total regional.

Donde sí es líder destacada Málaga es en el volumen de mujeres trabajadoras extranjeras: son más de 51.000 las afiliadas en la provincia, un 8,6% más que el año anterior. La provincia malagueña concentra así al 34,8% de las extranjeras que trabajan en Andalucía (es decir, a más de un tercio del total).

Este peso del empleo foráneo va en consonancia con el hecho de que Málaga es la provincia que reúne la mayor cifra residente de población extranjeras de toda Andalucía. En concreto, cerca de cuatro de cada diez mujeres foráneas que viven en la comunidad tienen a Málaga como su provincia de residencia (son más de 169.000 dentro del total de 424.000).

Brecha salarial y tasa de actividad

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha comunicado este viernes que la brecha salarial de género en Andalucía se ha reducido en 1,9 puntos respecto al último año y en 5,54 puntos respecto a 2008, aunque los hombres perciben aún un 7,32% más de salario bruto por hora trabajada que las mujeres. Así, según los datos del último año disponible (2022), la ganancia media por hora de las mujeres ascendía a 14,93 euros, mientras que en el caso del colectivo masculino era de 16,11 euros. En las últimas semanas, los sindicatos UGT y CCOO también han advertido sobre la persistencia de la brecha salarial.

Por otro lado, la tasa de actividad de la EPA que elabora el INE, arroja que la participación del colectivo femenino en el mercado laboral en Andalucía es menor que la registrada en España (un 51% frente a un 58,77%, respectivamente). Es decir, de cada cien mujeres andaluzas mayores de 16 años, 51 están trabajando o buscando trabajo, mientras que para el total nacional son 59 las mujeres en esta situación. La provincia de Málaga, en su caso, presenta una tasa del 51,8%, ligeramente por encima de la andaluza.

El informe de Argos recuerda que entre 2007 y 2024, la población activa femenina andaluza ha crecido un 26,14% y la masculina lo ha hecho en apenas un 1,68%. No obstante, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en Andalucía sigue siendo inferior a la de los hombres. Así, en 2024, la proporción de hombres mayores de 16 años que trabajan o están dispuestos a hacerlo es del 62,89%, casi doce puntos porcentuales por encima de la citada tasa de actividad femenina (51%).

La EPA también permite conocer los motivos por los que las personas de género femenino no participan en el mercado de trabajo. Durante 2024, una vez más, el principal motivo para que las mujeres que no trabajan no busquen empleo, es la dedicación a las tareas del hogar, causa citada por el 37,57% de las mujeres andaluzas inactivas, aunque cada año se va disminuyendo la diferencia con respecto a la segunda causa, que es la de estar percibiendo una pensión de jubilación (34,69%). En el caso de los hombres, la razón mayoritaria para la inactividad es precisamente el percibir una pensión de jubilación, con el 66,47% de los casos.

Más temporalidad y parcialidad en ellas

En cuanto a su situación contractual, en el caso de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, se observa una tasa de temporalidad femenina superior a la masculina. De esta forma, el 22,12% de las mujeres asalariadas en Andalucía están contratadas con carácter temporal, frente a un 18,92% para el colectivo masculino.

Esta dinámica también se percibe en los datos de contratación. En Andalucía, la temporalidad de la contratación alcanzó el 57,98% durante 2024, mientras que la proporción de contratos indefinidos se sitúa en el otro 42,02%. "La temporalidad varía de forma notoria según el sexo, siendo para las mujeres del 63,35%, casi diez puntos superiores a la de los hombres (53,81%)", señala Argos.

El estudio afirma que otra característica que distingue a la contratación femenina es "el alto porcentaje de contratos a jornada parcial". Durante el 2024, la proporción de contratos de jornada parcial registrados al colectivo femenino duplicó al masculino: un 37,99% de la contratación femenina frente a un 17,55% de contratación masculina.

"Esta situación no solo se debe a una elección o necesidad de la persona empleadora sino a una opción de las mujeres trabajadoras para conciliar la vida laboral y la familiar. La proporción de contratos de jornada parcial suele considerarse un indicador de la precariedad laboral femenina cuando este tipo de jornada no es elegida por la trabajadora", apunta.

Sectores que más contratan

Argos también analiza los sectores que más contratos generan para las mujeres. Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines), camareros asalariados y personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares son las profesiones que registran mayor número de altas para el colectivo femenino durante 2024 en Andalucía.

En el caso de Málaga, las ocupaciones con más contrataciones en 2024 fueron las de camareras (34.265 contratos), personal de limpieza (31.973), vendedores en tiendas o almacenes (26.650) ayudantes de cocina (10.567), peones agrícolas (10.348), peones de obras públicas (9.774), empleados administrativos (8.233), monitoras de actividades recreativas y de entretenimiento (8.179), cocineros (6.971) y trabajadores de los cuidados a domicilio (6.345).

Una empleada de hostelería en Málaga. / Álex Zea

Según recoge el informe, casi el 90% de las mujeres trabajadoras andaluzas lo hacen en el sector servicios (89,25%), el único en la comunidad en la que el número de mujeres en superior al de hombres. Por el contrario, las mujeres siguen estando subrepresentadas en sectores como la construcción (sólo un 5,83% de los trabajadores son mujeres) o la industria (25,81%).

No obstante, las ocupaciones económicas "más feminizadas" son los servicios de restauración, personales, de protección y vendedores (que emplean al 30,25% de las mujeres andaluzas) y los profesionales científicos e intelectuales (23,26%).