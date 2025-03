Picasso Tapas se resiste a retirar los mosaicos de su restaurante en las Casas de Campo pese a la orden municipal

El pasado 7 de julio, un ciudadano denunció la modificación de la fachada de una de las Casas de Campo, protegidas por ser edificios históricos. El Ayuntamiento de Málaga presentó un expediente al local solicitando la retirada de las decoraciones y la devolución de la fachada a su estado original, por no ser estas actuaciones compatibles con el ordenamiento urbanístico. Según la denuncia, presentada en febrero, las piezas deberían quitarse en un plazo de un mes, sin embargo el dueño del restaurante niega haber recibido ningún aviso municipal y que se ha enterado a través de los medios de comunicación. Además asegura que ha intentado ponerse en contacto con Urbanismo pero no ha recibido respuesta y que cuando reciba formalmente la denuncia , recurrirá para no tener que deshacerse de los mosaicos.

Yuri Chugúyev, el dueño de Picasso Tapas, que también es compositor y director de orquesta, nació en Moscú pero lleva 30 años viviendo en Málaga. Su interés por la ciudad es lo que le llevó a crear estos mosacios, los cuales. insiste, están hechos con "motivo y gusto artístico” y que la intención en todo momento fue "convertir un callejón sucio en un bonito pasaje con encanto turístico”. Los paneles denunciados están hechos por una empresa malagueña con material de madera, la idea es que las decoraciones puedan colgarse y descolgarse cuando se desee, sin inferir en la estructura del edificio. “Como si fuesen cuadros”, explica el dueño. Según Chugúyev, desde que los mosaicos se colgaron, la calle es visitada y fotografiada como una parada turística más. Yuri ha presentado a La Opinión de Málaga una carta de apoyo que recibió de la Asociación Profesional de Informadores de Turismo de Málaga, donde se expresaba que habían convertido las calles en “una auténtica galería de arte”.

No entiende el expediente

Chugúyev asegura que nunca pensó que su idea pudiese ser denunciada y mandada a retirar, se muestra indignado y no entiende la razón del expediente presentado por el Ayuntamiento. “Es una representación del arte español”. Los diseños, creados con Inteligencia Artificial, han sido ideados por él mismo usando sus conocimientos del mundo del arte. “Vamos a luchar, no lo veo justo y hay que discutirlo”, el restaurante sostiene que cuando consigan ponerse en contacto con el ayuntamiento recurrirá la denuncia para evitar tener que retirar los mosaicos de la fachada. Aunque existen normativas, el PEPRI y el PGOU, por las que es ilegal alterar la estética y la estructura de los edificios protegidos por las mismas, ya que son considerados patrimonio histórico de la ciudad.