Una ruta por las mejores churrerías de Málaga: de todos los tipos y precios

Cuando las temperaturas bajan y las precipitaciones hacen su aparición dejando un clima típicamente invernal, la bebida y comida calientes se convierten en un plan perfecto que disfrutar y degustar. Y entre todas las ofertas culinarias disponibles, pocas pueden hacerle sombra a uno de los productos favoritos de los malagueños en esta época del año: los churros con chocolate caliente.

Para poder disfrutar de las mejores opciones de churros de toda la capital, son muchos los ciudadanos que utilizan sus redes sociales para hacer un recorrido por las cafeterías más destacadas y deliciosas con el fin de aconsejar a sus seguidores los establecimientos que no deberían perderse. Es lo que han hecho usuarios como Clara y Jose a través de su perfil 'Malagadictos' o Tamara, conocida en Tiktok como 'TamaraXGB', que han mostrado a los usuarios distintas opciones no solo para probar los mejores churros de Málaga, sino también para descubrir los diversos tipos que existen, como porras, tejeringos, churros rellenos e, incluso, una novedosa mezcla de bocadillo y churro conocido como 'churrocata'.

Uno de los locales más conocidos de Málaga es 'La Malagueña' con sus tejeringos "100% artesanales", crujientes por fuera y muy esponjosos por centro, que se pueden adquirir por 0,50 euros la unidad y acompañarlos de un chocolate caliente a dos euros. La exquisitez de sus productos hacen necesario esperar para acceder al local, situado en la calle Sebastian Souviron, 6, pero "la espera merece la pena".

Los churros más "golosos" de Málaga

La opción más "golosa" se encuentra en la 'Cafetería Kivi', localizada en el número 10 de la avenida Jane Bowles, en la que se pueden adquirir tejeringos a 0,40 euros y acompañarlos por todo tipo de complementos, salsas y sabores. "Pero no es recomendable para una primera cita", señalan la pareja 'Malagadictos' por la complicada tarea de degustar estos churros sin mancharse.

La tercera parada de esta ruta por la gastronomía invernal de Málaga pasa por la conocida 'Casa Aranda', que en sus más de 80 años realizando porras ha conseguido posicionarse como una de las cafeterías más reconocidas y apreciadas de la ciudadanía. En ella, se pueden comprar sus tradicionales churros por 0,75 euros la unidad y un chocolate caliente por 2,25 euros. Estos productos se pueden adquirir en los locales que tiene en el número 2 de la calle Herrería del Rey y en el número 6 de la calle Santos.

Churos para celíacos

En Málaga, ser celíaco ya no impide a los clientes poder disfrutar de estas delicias de masa frita, sino que el 'Pastelero Real' ha creado unos churros sin gluten que han logrado cautivar a sus clientes al ser "muy esponjosas y nada aceitosas". El precio de estos churros es de 0,65 euros la unidad y se pueden comprar en su local de la calle Babel, 5.

Para aquellos que quieran darle una vuelta de tuerca a los churros y deseen endulzar aún más su sabor, tienen la opción de acudir a la cafetería 'Bellas Durmientes', situada en la avenida de Manuel Torres 5, en la Carretera de Cádiz, donde sirven churros rellenos de sabores como kinder, pistacho o turrón por dos euros la unidad.

Pero como la innovación nunca tiene freno entre los malagueños, los churros han evolucionado hasta convertirse en una mezcla entre bocadillo y churro conocido como 'chorrocata', que se puede degustar la 'Churrocatería', situada en la avenida de Gregorio Prieto, 25, en Puerto de la Torre, con un precio que va desde el 1,80 euros.