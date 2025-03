Artrópodos, cucarachas y conejos las plagas que trae la primavera a Málaga.

La llegada de la primavera en Málaga trae consigo no solo el florecimiento de la naturaleza, sino también la proliferación de plagas que afectan tanto a la salud pública como al bienestar de los ciudadanos.

Tal y como avanza la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) esta primavera, tal y como lleva sucediendo años atrás, estas epidemias no seguirán el curso de otras, sino que estarán marcadas por el cambio climático. Según Jorge Galván, director general de Anecpla la primavera traerá plagas de insectos, cucarachas, arácnidos y mosquitos. Esto se debe a que se multiplican más rápido debido a que «ya no existen los inviernos» y que las temperaturas cada vez son más altas: «Los artrópodos no retienen calor en sus cuerpos, por lo que aprovechan las condiciones climáticas para su desarrollo», explican.

Este fenómeno, impulsado en parte por la crisis climática, “que ha transformado los patrones estacionales de muchas plagas, que ahora se mantienen activas durante todo el año, afectando incluso los meses más fríos”. La preocupación por el control de estas plagas crece, ya que su presencia genera riesgos para la salud y la convivencia en la ciudad.

Además de esta epidemia, existe otra plaga latente y que ya afecta a cinco provincias de España: la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, derivada de los conejos. A principios de junio de 2024, la Junta de Andalucía declaraba la emergencia cinegética por los daños producidos por los conejos a la agricultura en 158 municipios de la región. Entre ellos, se encontraban localidades de Málaga, afectadas por una plaga de conejos que invadía un olivar.

El año pasado Andalucía activo el plan de emergencia ante una plaga de conejos que atacaba al olivar. / L. O.

Peligros para la Salud Pública

Lejos de declarar una nueva emergencia y sin casos aún en Andalucía, la Anecpla insta a tomar medidas y alerta sobre los peligros para la Salud Pública derivados de dicha epidemia. La preocupación se centra en el hecho de que los conejos son uno de los principales hospedadores de garrapatas, insectos que actúan como vectores transmisores de diversas enfermedades graves, entre ellas la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, una enfermedad viral que puede resultar mortal en humanos: «Esta enfermedad se puede convertir en zoonótica», dice Glaván.

Este fenómeno, además de su evidente impacto en el entorno rural, está generando una preocupación creciente debido a la posible expansión de esta plaga hacia zonas urbanas, como resultado del creciente contacto de las personas con el campo y la mayor presencia de animales salvajes en las ciudades. Ningún conejo, doméstico o salvaje está exento de esta poder portar y transmitir esta enfermedad: «En principio no están expuestos, pero sí pueden transmitirla.De ahí, la importancia de controlar los conejos en el ámbito urbano. Hay que tener cuidado si tenemos más mascotas», recalca el director de Anecpla. En España, se encuentran presentes varias especies de garrapatas, pero son dos géneros en particular los que preocupan: Hyalomma e Ixodes, siendo el primero de ellos el principal vector transmisor del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Esta enfermedad zoonótica, que se transmite de animales a personas, representa una amenaza sanitaria emergente, especialmente en aquellas áreas con una alta densidad de conejos, tanto en el campo como en las zonas urbanas en expansión.

Fiebre hemorrágica

Desde 2013, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha confirmado 16 casos humanos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. La enfermedad puede provocar síntomas graves, como fiebre alta, dolores musculares, hemorragias y en algunos casos, la muerte, si no se recibe tratamiento adecuado. No solo esta enfermedad, sino que los conejos también pueden llegar a ser reservorios de la Leishmaniasis. Una enfermedad que afecta especialmente a los perros.

Soluciones

«El aumento de la interacción entre los conejos, las garrapatas y las zonas urbanas requiere una respuesta inmediata y efectiva. Debemos ser conscientes de que este problema afecta directamente a la Salud Pública».