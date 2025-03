Málaga y la Arquitectura contemporánea de los grandes equipamientos

Lo recuerda el arquitecto Ángel Asenjo, vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo: «La idea de estos libros vino del portal del paseo marítimo». Se refiere a las movilizaciones iniciadas en 2019 por vecinos, el Colegio de Arquitectos de Málaga y la Real Academia de San Telmo, para impedir la destrucción, por obras de reforma, del portal del número 21 del paseo marítimo Ciudad de Melilla, obra del conocido arquitecto madrileño Antonio Lamela.

Finalmente, la Junta de Andalucía, no sólo protegió el portal sino que incluyó todo este edificio de 16 plantas de La Malagueta, construido entre 1967 y 1971, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como bien de catalogación general.

Por eso, explica que, tras esta protección arquitectónica, y con la idea de «sensibilizar a la Administración y transmitir a la sociedad los valores de la Arquitectura», nació en 2023 la colección ‘Arquitectura contemporánea en Málaga’, dentro de los libros de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, editada por los académicos Ángel Asenjo Díaz, Javier Boned Purkiss y Enrique Bravo Lanzac, de la Sección de Arquitectura de la Academia.

El vicepresidente de San Telmo y arquitecto Ángel Asenjo, en su estudio con el nuevo volumen sobre Arquitectura contemporánea de San Telmo. / A.V.

Tras la primera entrega, que presentó diez edificios singulares del último medio siglo, los editores presentan ahora un segundo volumen, con el subtítulo de ‘Grandes equipamientos’, que van desde el Museo Picasso Málaga a la sede de la Diputación o las facultades y sedes de la Universidad de Málaga.

El arco temporal de esta segunda entrega va desde 1988 -el año en que se inician tanto la conocida como la ‘Escuela de Teleco’ como la Biblioteca General de la UMA- al año 2021, cuando finalizan las obras del Pabellón de Gobierno y Paraninfo de la UMA.

Como recuerda Ángel Asenjo, «ves publicaciones de otras ciudades y parece que en ellas se está haciendo una arquitectura magnífica y en Málaga, no; como no se publica, parece que aquí no se están haciendo cosas, y lo que hemos querido recoger es que aquí se está haciendo una buena arquitectura», resume.

Nueva sede de la Diputación de Málaga (2003-2006), de Luis Machuca Santa-Cruz. / Duccio Malagamba

Y en un contexto, señala, en el que la Arquitectura es «más abierta» que en las décadas del movimiento moderno (1925-1975), cuando sólo había que aplicar sus cánones; por contra, el académico de San Telmo sostiene que, en nuestros días, el arquitecto debe tener en cuenta «más frentes», como «el emplazamiento, la sostenibilidad y el cuidar el paisaje». Por eso, sostiene que «el arquitecto de hace 50 años lo tenía más fácil que hoy. Hoy en día, hay que mirar muchos más frentes, tienes que mirar hacia dentro y hacia fuera», remarca.

Ángel Asenjo no quiere destacar en especial ninguno de los diez equipamientos seleccionados, pues considera que todos merecen estar en este nuevo volumen. «Los diez están muy bien», destaca. Lo que sí subraya es el valor «bastante importante», que en general tiene la arquitectura diseñada para la Universidad de Málaga, y como prueba de ello, hay cinco ejemplos en esta segunda entrega.

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (1999-2003), de Asenjo y Asociados. / Loveladrillo-Fer Gómez Mateos

Y es obligado preguntar a su autor por una de sus obras, también recopilada en esta segunda entrega: el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, realizado entre 1999 y 2003 por Asenjo y Asociados. «El proyecto me lo encargó Celia Villalobos. Me decía que tenía que ser un edificio que en Málaga tenía que destacar y que fuera un referente, que le echara la imaginación que pudiera». Fue un encargo que tomó «con mucha ilusión, hicimos un gran esfuerzo y ahí está».

Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA (2003-2009), de SMP Arquitectos. / Javier Azurmendi

Protección

Cuando alude a que uno de los objetivos de esta serie sobre la Arquitectura contemporánea en Málaga es la de sensibilizar a la Administración, el vicepresidente de San Telmo se refiere a que, en la actualidad, «está toda desprotegida», por eso, explica que San Telmo quiere recoger el apoyo de la Gerencia de Urbanismo y de la Delegación de Cultura de la Junta «para que intervenga un poco, porque lo que queremos por lo menos es una primera protección, un respeto», para evitar que esta buena arquitectura se pierda o desvirtúe.

Para próximas entregas de esta colección, Ángel Asenjo adelanta que el siguiente número estará centrado en la provincia, para seguir resaltando, especialmente, «la arquitectura reciente», y no descartan un número sobre buenas actuaciones urbanísticas.

Nota: el libro se puede descargar en este enlace de la web de San Telmo.

