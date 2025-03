El PP reconoce a Celia Villalobos en los premios ‘Ellas crean Málaga’

El PP de Málaga entregó ayer sus reconocimientos ‘Ellas crean Málaga’, que reconocen el talento femenino con motivo del 8M y que este año han recaído en la política malagueña Celia Villalobos, Prolongo Al-Andalus Woman Team, la diseñadora Melisa Lozano y La Asociación de Amas de Casa ‘Virgen del Puente’.

"Es un auténtico honor darle este reconocimiento Ana Jiménez a un referente del feminismo que tenemos dentro del partido como es Celia Villalobos", valoró la presidenta de los populares malagueños, Patricia Navarro, que aseguró que se trata de "una servidora pública como pocas, malagueña por los cuatro costados, con una brillante carrera política y que sigue levantando la bandera del PP".

"Celia ha inspirado y ha allanado el camino a muchas mujeres y, sobre todo, sigue siendo un gran referente y por eso, le agradecemos que haya estado y que quiera seguir estando", manifestó, recordando que "ella ha sido todo en política".

También destacó la labor de Villalobos el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, que recordó la acción de gobierno de Celia Villalobos como primera alcaldesa de Málaga y de concejalas como Mariví Romero, "sin salirnos un ápice de la estrategia por la igualdad". "Nos sentimos orgullosos del trabajo de Celia Villalobos y Paco de la Torre, de su labor en los tiempos difíciles del PP", abundó, subrayando que "hoy somos un partido grande gracias a quienes, en esos tiempos difíciles, levantaron la bandera del PP de Málaga".

Inconformismo

"No podemos ser mujeres conformistas, no podemos hacer que los compañeros de partido digan que es muy cómodo estar con ellas, no; hay que ser profundamente incómodas, hay que luchar, hay que batallar, no hay que convencerse de que ya no quedan cosas por hacer, hay muchas y cada vez más", dijo por su parte la exalcaldesa y ex exministra. Villalobos aseguró que en Podemos "son mujeres acomodaticias", lo que en su opinión "nunca" deben ser las mujeres. "Si un compañero es un sobón, lo denuncias, si un compañero está abusando de ti porque es tu jefe, lo denuncias, que te va mal al principio, pues es probable, pero a la larga te irá bien", apuntó.

Villalobos afirmó que "cuando en España nadie se preocupaba, la izquierda estaban otras batallas, desde luego en la batalla de la igualdad no; nosotras sí, las mujeres del PP sí estábamos en la batalla de la igualdad, en la de verdad, que significa la capacidad de poder llegar a donde queramos".

Resaltó que siempre la han tachado de "mujer rebelde". "Y lo soy pero soy una rebelde con causa, he sido una rebelde contra la injusticia, contra la desigualdad, contra muchas cuestiones que siguen estando presentes en la sociedad española y cada vez más por desgracia".

Otros premios

El PP malagueño también premió ayer la trayectoria del Club Ciclista Al-Andalus, fundado en 2010 y el más grande de la comunidad, con 421 socios distribuidos en Andalucía. Cuenta con una escuela de ciclismo y organiza cuatro eventos nacionales al año. Así, ha reconocido la creación, en 2021, del Prolongo Al-Andalus Woman Team, único equipo femenino de carretera en categoría élite nacional de Andalucía y que compite en importantes carreras nacionales e internacionales.

Además, la diseñadora fuengiroleña Melisa Lozano recibió otro de los reconocimientos por su trayectoria durante más de 25 años, siendo la primera malagueña en desfilar en el Salón Internacional de la Moda Flamenca. Igualmente ha sido reconocida la labor de la asociación de amas de casa ‘Virgen del Puente’, creada en 1995 por un grupo de vecinas de Villanueva del Trabuco con el objetivo de emprender actividades. Navarro defendió los buenos resultados de "un gobierno paritario en términos de partidos políticos como es el caso de Villanueva del Trabuco", y agradeció la presencia del alcalde del municipio, donde la formación tiene un acuerdo de gobierno con el PSOE.

Feminismo real

La presidenta del PP de Málaga defendió el "feminismo real y cotidiano; un feminismo inclusivo, integrador y que reconoce el papel activo e imprescindible del hombre en esta lucha por la igualdad", indicó. "A veces nos han tachado de no ir proclamándolo a los cuatro vientos, pero lo tenemos presente en nuestra acción política y de gobierno los 365 días del año", expuso en el acto donde estuvo acompañada, además de por Elías Bendodo, por la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social e Igualdad, Lucía Yeves; y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Por su parte, Bendodo reivindicó "la gestión por encima de los dogmas, dejando a un lado egos y dogmas, y contribuyendo a crear entre todos una sociedad mejor" y ha defendido que la igualdad "tiene que ser una cuestión de Estado que, durante años, la izquierda ha manoseado a su antojo para hacer política".

"El feminismo no puede ser patrimonio de nadie", afirmó, señalando que "hoy no es un buen día para quienes durante años han tratado de patrimonializar el feminismo".