Félix Ramiro, sastre: "Málaga es un sueño para cualquier persona"

Chaqueta marrón y roja, camisa blanca, una corbata azul con biznagas estampadas de su nueva línea de corbatas solidarias que hace juego con su mirada firme. Todo lo combina con un metro sobre sus hombros, su complemento favorito desde que era un niño que soñaba con ser sastre. Félix Ramiro se presenta impoluto y elegante. Es algo que le sale natural a un diseñador de ropa toledano que se ha enamorado de Málaga y está marcando estilo para la moda de hombre desde su tienda de Pasaje de Heredia.

El escaparate llama la atención, pero entrar y coincidir con el propio Félix Ramiro, su innata sonrisa y su talento para la sastrería y el diseño desde hace más de 40 años, consiguen vender un traje a medida y una experiencia única.

Recién llegado de la Fashion Week de Milán se fue a los Premios Goya y con una agenda todoterreno y una vitalidad titánica hace un hueco para charlar con este periódico.

Los comienzos son difíciles y más si hay que remar a contracorriente

Aunque por su mente pasaron muchas profesiones, que su tío Dionisio tuviera un atelier colindando con su casa hizo que Félix Ramiro viera de la moda su profesión.

Comenzó a estudiar la carrera de moda femenina, pero cuando estaba a las puertas de terminar se dio cuenta de que no era lo que le movía el corazón y decidió tomar un desvío y dirigirse hacia la moda masculina, para así mostrar su verdadera "vena creativa". "El hombre necesitaba más a Félix Ramiro que la mujer porque existían muy pocos diseñadores para ellos", relata.

Todos los comienzos son difíciles, pero más aún si tienes que remar a contracorriente y contra las críticas. Su profesora de moda femenina le dijo que era un error cambiarse de carrera. Al principio, su padre no le apoyaba porque no lo entendía y sus trajes disruptivos no le agradaban a todo el mundo. "He tenido siempre una personalidad muy fuerte y sobre todo, he tenido las cosas muy claras. En vez de venirme abajo —aunque también tenía momentos malos— yo miraba de frente y decía: vosotros decid lo que queráis, que yo sé muy bien lo que quiero", narra el diseñador.

"La elegancia no es cuestión de dinero, es cuestión de estilo. Cada uno tiene su propia elegancia y para mí la máxima elegancia es ser tú mismo, ser natural", afirma. Su perseverancia, sus objetivos claros y su seguridad hizo que una empresa familiar pequeña se convirtiera en una marca de moda de renombre como es Félix Ramiro. Posee diez tiendas por toda España, una en Rumanía y tiene ofertas para abrir más en el extranjero, como por ejemplo, en México, "pero siempre con sostenibilidad, con cabeza y que se puedan digerir. Lo que no me gustaría es que abriéramos 20 tiendas de golpe y luego tuviéramos que cerrar 15. Que a mucha gente le pasa", explica Félix Ramiro. Una de las claves de su éxito es que mantiene la misma ilusión, las mismas ganas y vive por y para que el cliente se sienta cómodo, elegante y feliz con sus trajes.

Recuerda con nostalgia y orgullo la primera vez que vio a alguien llevando una de sus prendas: "Yo empecé haciendo prendas deportivas. Un día estaba en el metro de Madrid, y justamente había un señor al otro lado de la vía con la cazadora de Félix Ramiro, de las primeras que hice. Estuve a punto de tirarme por la vía para darle un abrazo y decirle, eres el mejor".

“Me gustaría vivir en Málaga hasta el resto de mis días”

"Curiosamente, sin ser, yo malagueño, a mí desde pequeñito me ha tirado muchísimo Andalucía, me ha tirado el flamenco, me ha tirado el Rocío Jurado, Lola Flores, los andaluces en general, me tira mucho vuestra tierra", explica. Félix cuenta que Málaga lo tiene todo bueno, te puedes desplazar andando de una punta a otra sin necesidad de coche, puedes ir a la playa andando, posee un clima alucinante, "además la gente es un poco como yo, abierta, una gente agradable, una gente que te pone su corazón y su casa a tu disposición", añade.

El diseñador narra que aunque no tenga raíces malagueñas ya que nació en Toledo, desde pequeño, Andalucía le ha gustado muchísimo, por eso tiene una de sus tiendas aquí. "Málaga es un sueño para cualquier persona. Me gustaría vivir en Málaga con mi mujer hasta el fin de mis días", continúa diciendo Félix Ramiro.

Corbata solidaria por las personas con cáncer de próstata / Gustavo Valverde

Ser autónomo en españa

El diseñador afirma que la impaciencia de la juventud o no haberse preocupado por los números ya que él siempre ha preferido preocuparse de que la gente vaya vestida impecable puede que hayan sido sus errores.

Hay gente que le pregunta: —¿por qué no invertiste en ladrillos cuando ganabas mucho dinero?— "pues, a lo mejor, si hubiera invertido en ladrillos ahora estaría arruinado porque yo no tengo ni idea de ladrillos, ni de montar en otras cosas, todo lo que he facturado lo he invertido en esta empresa y en el equipo humano", recalca.

Félix Ramiro reconoce que ser autónomo en España es complicado, pero que siempre va a seguir hacia delante, "en la universidad debería de existir una asignatura donde hablaran sobre los empresarios y los autónomos, para que la gente supiera de qué va, y para que los más pequeños entiendan que si un padre o una madre no está en casa es porque están trabajando y que la figura de un trabajador autónomo no sea la de un pirata", explica. "Hay que mirar a los empresarios y a los autónomos con el mismo respeto que a otros trabajadores, no somos delincuentes, no todos los autónomos estafan a Hacienda", argumenta. Félix explica que es muy difícil conciliar la vida personal, la familia, con ser autónomo, tiene que viajar mucho y lamenta no poder pasar más ratos con su familia.

Para que una tienda sea sastrería deben de haber sastres y un equipo profesional dentro

"La moda en Andalucía me parece que está en un muy buen momento. Pero abren muchas tiendas prometiendo ser sastrerías y luego ni son sastrerías, ni hay sastre, ni hay trayectoria, ni hay nada, lo digo con respeto y sin generalizar", clarifica de forma seria el diseñador. Félix Ramiro recomienda que siempre se informen de quién está detrás de los trajes, de la marca, de si existe un equipo profesional o un vendehumos. Y sugiere que se haga con todo, no solo en el mundo de la moda.

El diseñador explica que cuando acuden los clientes a su tienda esperan ver a un sastre, a un equipo, a alguien que dé la cara, a alguien que les escuche y que no solo oiga, que mire a los ojos y sobre todo, alguien que no engañe ni en el precio, ni en el tejido, ni en la confección, que siempre sea sincero y hable claro.

La moda, a veces, es un reflejo de la sociedad. El diseñador explica que los jóvenes solo suelen arreglarse con traje y corbata para los eventos especiales, y él lo entiende, "es normal, no va a ir un chaval joven un lunes por la mañana con traje, pero cuando tienen algo especial, desde hace cinco años aproximadamente se lo están currando más, no hablo de precios de trajes, hablo de actitud, de verse al espejo, de estar impecable", cuenta Félix.

"La moda rápida es como la comida rápida, creo que todo es necesario y compatible", explica. Félix cuenta que cada persona tiene su momento, no es lo mismo elegir un traje para una boda que algo para ir a tomar una cerveza con amigos, "pues cogen un vaquero y una camiseta y ya está", añade.

Colección de corbatas de Félix Ramiro en su tienda de Málaga / Gustavo Valverde

Leer la letra pequeña para saber si el traje es sostenible

"La sostenibilidad no es el futuro, es el presente", narra Félix Ramiro. El diseñador aconseja que hay que leer la letra pequeña de todo, porque muchos aseguran que algo es sostenible pero lees la etiqueta y solo lo es el tejido y para acreditar que algo es sostenible tiene que ser el forro, los botones…todo el traje.

También debemos leer la letra pequeña cuando alguien dice que vende trajes a medida a 400 euros. "Si el tejido, el forro, la hombrera, la fornitura, ya vale 400 euros, ¿cómo va a ser un traje a medida? Entonces, a lo mejor el traje a medida es a medida que van llegando. Por eso siempre hay que acudir a profesionales", sugiere Félix Ramiro.

Félix Ramiro lleva años vistiendo a celebridades, deportistas, cantantes, productores, como Fernando Moriente, Tino Casal, Camilo Sexto, David Bisbal, Antonio José, pero aún le queda por vestir a Luis Miguel y al Rey de España. En los Premios Goya de este 2025 ha llegado a vestir a 19 personas: Diego Ferro, Antonio Velázquez, Carlos Valle, entre otros. Pero afirma que los clientes anónimos son igual de importantes que los famosos.

Uno de los trajes de Félix Ramiro en la tienda de Málaga / Gustavo Valverde

El relevo de Félix Ramiro

Miguel Ángel Ramiro, hijo de Félix, es el 50% de la empresa desde hace muchos años según cuenta el diseñador. Aunque al principio Félix estaba reacio ya que quería que su hijo estudiara empresariales, ahora afirma que compartir la misma pasión es una experiencia muy bonita. "Actualmente, estoy muy contento, muy satisfecho, porque es la única forma de que la empresa además de tener un presente, tenga un futuro con Miguel Ángel Ramiro", expone.

Sus ganas, su pasión por lo que hace la transmite allá por donde va. Desde siempre ha sido un visionario, su creatividad no tenía límites poniendo una cola de 9 metros a un traje de hombre en los 90, ni tiene límites ahora siendo él el propio que lleva sus redes sociales: propone, graba y crea su contenido. Al final, Félix ha conseguido lo que toda persona quiere lograr: trabajar en lo que de verdad le mueve por dentro.

"Me gustaría que me recordaran como un diseñador que ha internado no hacer daño a nadie. Y, sobre todo, que he hecho siempre, desde niño, lo que más me apasiona: intentar que el hombre vaya impecable y que vaya diferente, sin renunciar nunca a sus sello, a su identidad ni a su personalidad", concluye el diseñador.