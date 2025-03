Dermoestética, alimentación o sexualidad: Así es la nueva guía de expertos para pacientes con cáncer de mama

Cuando una mujer recibe un diagnóstico de cáncer de mama, aparecen cientos de preguntas, no solo relacionadas con el tratamiento, sino con todos los ámbitos de su vida. Desde si pueden teñirse el pelo, hasta qué alimentos se deben evitar, cuál es la mejor de manera cuidar su piel o cómo va a afectar la enfermedad a su vida sexual.

Por ese motivo, con el objetivo de dar respuesta a todas esas dudas que se plantean las pacientes antes, durante y después del tratamiento, desde Pfizer han decidido crear la Guía de Recomendaciones Dermoestéticas en Cáncer de Mama ‘Más Allá del Espejo’, un manual, elaborado por oncólogos y especialistas de distintas áreas médicas, que, a partir de su experiencia en consulta y la evidencia clínica, ofrecen información precisa y rigurosa, pero explicada de una manera clara y sencilla.

Y para dar a conocer tanto esta guía como la realidad a la que se enfrentan las pacientes de cáncer de mama y cáncer de mama metastásico, han creado una exposición itinerante que estará en Málaga, en frente del Corte Inglés, durante los días 12 (de 11.00 a 19.00 horas) y 13 de marzo (12.00 a 20 horas).

Exposición itinerante

La exposición, ‘En cáncer de mama y cáncer de mama metastásico, mira más allá del espejo’, está ubicada dentro de un llamativo autobús morado, que recorrerá España para acercar esta guía a las pacientes y concienciar a la sociedad sobre la importancia de adoptar un enfoque integral, y no solo farmacológico, en el manejo de esta enfermedad, que afecta a una de cada ocho mujeres.

Llega a Málaga la exposición itinerante sobre cuidados y calidad de vida en pacientes oncológicas, ‘En cáncer de mama y cáncer de mama metastásico, mira más allá del espejo’ / A.T.

“Enfrentarse a los cambios físicos y al proceso de la enfermedad puede generar muchas dudas, incertidumbres e inseguridades. Por eso, contar con información clara y accesible, como la que recoge esta guía elaborada por profesionales de la salud, es fundamental para ayudarles a sentir más control sobre su proceso y mejorar así su bienestar”, afirma la doctora Bella Pajares, oncóloga médica del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, que señala que durante el 2024 se diagnosticaron en torno a 1.000 nuevos casos de cáncer de mama.

Asimismo, aunque insiste en lazar un mensaje de esperanza y destacar que el 86% de las pacientes se curan, también recuerda que entre un 5% y 6% de las pacientes presentarán metástasis en el momento del diagnóstico, y, aproximadamente, un 30% la desarrollarán con el tiempo.

Herramienta de apoyo

Respecto a la guía, la doctora Pajares subraya que es un apoyo “muy valioso” para los profesionales, que no siempre tienen tiempo de resolver todas las dudas que puedan surgirles a las pacientes. “Muchas veces estamos centrados en que entiendan bien el diagnóstico de la enfermedad, cuál es el tratamiento propuesto, el plan, los efectos secundarios y todo lo demás no sabemos muchas veces dónde meterlo”, reconoce la oncóloga, que resalta la importancia de que la paciente disponga de un manual, tan fiable como este, que las va a ayudar a mejorar su calidad de vida y a que se vean y sientan mejor.

Ejemplares de la Guía de Recomendaciones Dermoestéticas en Cáncer de Mama ‘Más Allá del Espejo’ / A.T.

Además, apunta que hay ciertas preguntas que muchas veces las pacientes no se atreven a hacer al médico, sobre todo, las relacionadas con la salud sexual, por lo que esta guía puede ser un gran aliado en ese aspecto, ya que abarca temas tan diferentes como la fisioterapia, los problemas ginecológicos, dermatológicos o la cirugía plástica.

Más allá del tratamiento

“Cuando hablamos de cáncer de mama, a menudo la atención se centra en el tratamiento médico, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, los tratamientos dirigidos, pero la realidad es que el impacto de esta enfermedad va mucho más allá. Las mujeres que lo enfrentan se encuentran con cambios profundos, se enfrentan a desafíos en su sexualidad, en su energía para realizar actividades cotidianas, en su bienestar emocional y físico”, explica Adela García, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (ASAMMA), que destaca la importancia de crear herramientas como este manual, que asegura que le hubiese encantado poder tener cuando le diagnosticaron la enfermedad.

La doctora Bella Pajares y Adela García / A.T.

“La verdad es que me hubiera gustado tener una guía como esta donde agarrarte y apoyarte, porque no sabía nada”, comparte Adela, que confiesa que en ese momento se sintió bastante sola. “Sentirse bien con una misma es parte del proceso de recuperación. No es superficialidad, es calidad de vida. Y esta guía es una herramienta clave para que las mujeres se sientan cómodas en su propia piel y puedan enfrentar cada día con más confianza”, añade la vicepresidenta de ASAMMA, que invita a todas las mujeres que estén enfrentándose a este cáncer a acercarse a la asociación.

Prevención e investigación

En este sentido, el concejal delegado del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos, ha puesto en valor la labor que en la ciudad de Málaga viene prestando la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer, de la que forma parte el Ayuntamiento y que engloba a nueve entidades. “Afortunadamente, el nivel de éxito de la curación de la enfermedad cada vez tiene mayor resultado y es importante la toma de concienciación de que nos cuidemos, de que seamos preventivos y de que sigamos avanzando, junto también con la investigación”.

Por su parte, la doctora Pajares recuerda que la evidencia ha demostrado que existen tres pilares que ayudan a superar el proceso oncológico: el ejercicio físico, una alimentación saludable y el apoyo emocional y gestión del estrés, por lo que anima a las pacientes a ponerlo en práctica desde el primer día y cada una al nivel que pueda.